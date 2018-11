En las colas para comprar un bocado recién sacado del fuego, mientras algunos porteños se jactaban de sus conocimientos asadores, dos dominicanas procuraban información privilegiada sobre el mejor punto de la carne y descubrían que no había uno solo, que depende el corte. "Magros, rojos; grasos, well done", les explicaba uno de ellos. Todos los competidores coincidieron en que la materia prima es lo fundamental: la buena carne y la sal justa son los únicos secretos que estuvieron dispuestos a compartir.