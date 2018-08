Lo que no se puede dejar de ver son los elementos extra financieros del asunto. Contemplar que Turquía sigue siendo importante para los europeos en cuanto al control de las masas migratorias que intentan llegar a la Unión Europea a través del Mediterráneo; es la barrera protectora para esa puerta de acceso. Por lo que si bien directamente no quiere decir que la crisis económica cambie este panorama, una transformación significativa de las relaciones de Turquía como ya está ocurriendo, en especial con inyección de capital mucho mayor que lo ofrecido por Europa, podría generar que el gobierno turco decida ver hacia otro lado mientras el movimiento de personas sigue su ruta hacia la región europea, por lo que los principales gobiernos de la Unión deberían pensar en buscar caminos alternos para no tener que sucumbir eventualmente a chantajes que podrían generarse.