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Gianni Infantino envió mensaje a Cristiano Ronaldo por su récord de participar en seis copas del mundo: “Un jugador inspirador”

El atacante ha marcado ocho goles en 22 partidos jugados con Portugal en los Mundiales y podrá imponer cinco récords durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

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Cristiano Ronaldo llega a la copa del mundo como el jugador con más cantidad de goles marcados en la historia del fútbol - crédito Europa Press
Cristiano Ronaldo llega a la copa del mundo como el jugador con más cantidad de goles marcados en la historia del fútbol - crédito Europa Press

Cristiano Ronaldo lideró la lista de 26 jugadores convocados por selección Portugal para su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo su sexta participación en el torneo de selecciones más importante del mundo, tras participar en: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El hoy jugador del Al Nassr llegará al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá siendo el máximo goleador en la historia del fútbol y a 29 goles de los 1.000 goles al registrar 971.

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Post de Gianni Infantino elogiando a Cristiano Ronaldo por su sexta convocatoria a una Copa Mundial de la FIFA - crédito Instagram
Post de Gianni Infantino elogiando a Cristiano Ronaldo por su sexta convocatoria a una Copa Mundial de la FIFA - crédito Instagram

La presencia del astro portugués fue exaltada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a través de sus redes sociales luego de ser oficializada la lista de 26 jugadores por parte de Roberto Martínez.

“Un logro increíble de un jugador inspirador: Cristiano Ronaldo consigue su sexta clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, un récord histórico, con Portugal asegurando su plaza para la edición de 2026. Cristiano tiene ahora la oportunidad de representar a su país en seis Copas Mundiales de la FIFA, algo que ningún otro jugador ha logrado hasta ahora", escribió el dirigente más importante de la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

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Los cinco récord que puede superar Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Cristiano Ronaldo llegará con 41 años a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde podría establecer hasta cinco nuevas marcas históricas.

El futbolista portugués debuta el miércoles 17 de junio ante la República Democrática del Congo y, solo al saltar al campo, podría convertirse en el primer jugador en disputar seis ediciones del torneo, logro que solo compartiría con Lionel Messi si el argentino finalmente participa.

El atacante de Portugal tiene la posibilidad de ser el primer futbolista en marcar goles en seis Mundiales distintos, dado que ha anotado en todos los campeonatos desde Alemania 2006, mientras que Messi no logró marcar en Sudáfrica 2010.

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa. EFE/EPA/JOSÉ SENA GOULÃO
Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa. EFE/EPA/JOSÉ SENA GOULÃO

Un solo tanto más permitiría a Cristiano igualar e incluso superar a Eusebio como el máximo goleador portugués en Copas del Mundo. Eusebio suma nueve goles, mientras que Ronaldo acumula ocho desde su debut en la competencia.

Además, Ronaldo aspira a igualar o superar el récord de partidos disputados en Mundiales, actualmente en manos de Messi con 26 encuentros. El jugador luso llega al torneo con 22 partidos. Si Argentina alcanza las rondas eliminatorias, la diferencia podría ampliarse, dificultando que CR7 lo alcance en este rubro.

De lograr el título con su selección, el portugués se convertiría en el jugador de mayor edad en ganar una Copa del Mundo, superando el registro de Dino Zoff, quien levantó el trofeo con 40 años y 133 días con Italia en 1982.

Esta es la lista de convocados por Portugal a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Convocados a la selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Selección de Portugal
Convocados a la selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Selección de Portugal

Porteros : Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara);

Defensores - Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Rubén Días (Manchester City); Tomás Araújo (SL Benfica);

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

Delanteros : João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Partidos de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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