Lo anterior no es nada nuevo, los gobiernos occidentales, principalmente el estadounidense, no han sabido conservar a sus aliados funcionales. En el texto de Cook mencionado arriba, se destaca que mientras el gobierno en el Kremlin salvaba a su aliado regional, Bashar Al Assad, al precio que fuera, el gobierno de Washington dejaba a su aliado, Hosni Mubarak, caer en combate, para pasar a una oscura etapa política en Egipto bajo la sombra de los Hermanos Musulmanes y posteriormente optar por poner a otro militar en el poder egipcio con características similares o más intransigentes que las de Mubarak, como las que expone abiertamente Abdel Fattah Al Sisi, quien además no es un aliado seguro de Occidente y negocia acuerdos con Moscú.