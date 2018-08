Sería lógico que me increpen por lo que expreso, manifestándome que, más allá de la inquebrantable voluntad que le hizo lograr lo que se propuso, no existen razones lógicas que justifican traer a la memoria un prócer. Inclusive podría ser más agresivo el asunto conmigo: "¿Cómo cree usted que alguien que falleció hace 168 años puede ayudarnos a cambiar el presente que nos preocupa?". A lo que, sin titubear, contestaría: ¿Y si no murió? Fueron nuestros gobernantes quienes lo utilizaron y lo desecharon a su conveniencia. Hoy nadie habla de él. ¿Saben por qué? Nuestra decadente clase dirigente —salvo honrosas excepciones— le sigue temiendo, como aquellos que demoraron treinta años en traer sus restos. Intentan día a día convencernos de que nunca existieron hombres capaces de todo por defender la libertad de ellos y la de las generaciones venideras. Los corruptos no quieren dar a conocer al pueblo hombres que los juzguen; prefieren olvidarlos para hacernos creer que no hubo algo mejor, que siempre se actuó así y que ellos son lo que necesitamos. Quieren oprimir nuestro espíritu y amputarlo para no dejarlo actuar. Su único objetivo es permanecer todo el tiempo posible que puedan en sus cómodos puestos políticos, perdiendo el honor por lo que hacen y ocupando cargos distintos todos los años. Un día quieren ser concejal, otro día diputado o tal vez senador, ¿por qué no gobernador de una provincia? Las mismas personas durante años mintiéndonos no es vocación por estar en el sitio más útil para la nación, van donde su bolsillo se llene. Por eso les diría a los más escépticos que, cuando comenzamos a olvidar nuestras ilustres leyendas, cuando la historia fue solo una materia y no una lección de nuestros aciertos y errores, fue allí cuando la decadencia se inició.