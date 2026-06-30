Estos son los regalos que la familia real española recibió en 2025: un móvil y un mantón de manila desde China, la máscara de Tutankamón o cajas de mangos

La lista de regalos de la familia real española (Casa Real)

Casa Real ha hecho público este martes el listado de regalos recibidos por la familia real en 2025. La relación incluye 429 objetos, 71 más que en 2024, y sitúa a Felipe VI como principal destinatario con 214 obsequios. La reina Letizia recibió 98, hubo 67 dirigidos conjuntamente a ambos y la princesa Leonor sumó 21, además de otros 17 compartidos con su madre o con su hermana.

La publicación de esta lista responde a la normativa aprobada por Felipe VI el 1 de enero de 2015, poco más de seis meses después de acceder al trono. Esa regulación, inspirada en la Ley de Transparencia de 2013, establece que los miembros de la familia real “no aceptarán regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”.

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La norma añade que los obsequios de carácter institucional “se incorporarán al Patrimonio Nacional”. También precisa que los miembros de la familia real no podrán aceptar regalos que, por su alto valor económico, su finalidad, su interés comercial o publicitario o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de sus funciones institucionales.

El rey Felipe VI con el presidente de China (Europa Press)

Los regalos de la familia real

Según La Zarzuela, el inventario abarca desde un teléfono móvil regalado al rey Felipe por el presidente chino Xi Jinping y un mantón de manila entregado a la reina Letizia por la esposa del dirigente chino hasta una botella de agua obsequiada por el embajador de Irán. También figuran un juego de café del presidente ucranio Volodímir Zelenski, una daga del sultán de Omán, una reproducción de la máscara funeraria de Tutankamón entregada por el presidente egipcio Al Sisi y unos esquíes del presidente eslovaco.

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La mayor parte de los objetos, no obstante, parecen recuerdos de cortesía y no piezas de alto valor económico. El listado no incorpora tasación, pero sí recoge cuadros de miembros de la familia real regalados por sus autores, libros, camisetas, placas, bandejas, pañuelos, abanicos, corbatas o botellas de vino.

El detalle de la relación muestra además un xilófono entregado al rey por el presidente de Malí, dos piezas artesanales regaladas por el presidente colombiano Gustavo Petro y dos cajas de mangos enviadas por el primer ministro de Pakistán. Por su parte, la reina Sofía aparece como destinataria de 10 obsequios.

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El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la primera dama, Verónica Alcocer, almorzaron con los reyes Felipe y Letizia en el Palacio de La Zarzuela (Presidencia de la República)

A estos regalos de corte internacional se sumarían un tarro de berenjenas en Almagro, un peluche de los Premios Ejército, dos bolas de pelota vasca del viaje del monarca a Uruguay, un mono de madera de la firma Kay Bojesen, un balón firmado y la camiseta personalizada del Unicaja Baloncesto, una camiseta personalizada y una figura de la diosa Cibeles entregada por el Real Madrid.

También aparecen en la lista los libros que recolecta la reina Letizia durante la Feria del Libro de Madrid o la Medalla para el Jubileo 2025 del papa. Además, se suman dos kits de supervivencia de la alcaldesa de Valencia, una anguila de mazapán del alcalde de Toledo y una alpaca de peluche de FITUR. La princesa Leonor recibió la obra completa de Rosalía de Castro y junto a la infanta Sofía recibió muñecas de la primera dama china y abanicos de artesanía valenciana.

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La reina Letizia da un segundo paseo por la Feria del Libro de Madrid fuera de su agenda oficial (EFE)

Las cuentas de Casa Real

En paralelo a la difusión del inventario, La Zarzuela ha informado de que el Tribunal de Cuentas ha auditado por tercer año consecutivo las cuentas de la Corona y les ha dado su visto bueno, al igual que la interventora de la institución. El presupuesto total del Palacio de La Zarzuela en 2025 ascendió a 9.414.553 euros.

De esa cantidad, 8.431.150 euros procedían de la asignación consignada en los Presupuestos Generales del Estado, congelada desde 2021. Los otros 983.403 euros salieron del fondo de remanentes presupuestarios de la propia Jefatura del Estado.

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Ese incremento del 11,66% se atribuye a proyectos estratégicos e inaplazables, sobre todo en tecnologías de la información, comunicaciones seguras y financiación de desarrollos de sistemas de información. Por primera vez, también se destinó a sufragar la subida retributiva prevista para los funcionarios, primero del 0,5% y después del 2,5%.

La familia real española abandona la plaza de Cibeles en Madrid mientras la multitud presente los despide con una gran ovación y aplausos.

La ejecución presupuestaria fue del 99,74%. La partida de personal fue la más elevada, con 4,9 millones de euros, un 3,45% más que el año anterior, aunque esa cifra no recoge todos los gastos, ya que militares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cobran con cargo a sus respectivos ministerios y la Casa Real solo asume incentivos y gastos sociales.

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La institución sí paga las retribuciones de los miembros de la familia real con asignación: el rey Felipe, la reina Letizia y la reina Sofía. Esa partida ascendía inicialmente a 574.206 euros, la misma cantidad que en 2024: 277.361,76 euros para el rey, 152.539,92 para la reina y 124.814,76 para la emérita.

Esa cuantía aumentó después en 19.492 euros, un 3,5%, al aplicarse la subida salarial de los funcionarios e incluirse atrasos. La Zarzuela también asumió el coste de los altos cargos de la institución, que sumó 883.785 euros, mientras que los gastos corrientes alcanzaron 3,1 millones y las inversiones, 1,3 millones.

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El rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía (EFE/ Sergio Pérez).

El resultado neto patrimonial de la Casa Real en 2025 fue de 719.334,93 euros negativos, frente a los 99.591,80 euros negativos de 2024, ejercicio en el que recurrió a 2.481.798,50 euros de sus reservas por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

Por otro lado, la princesa Leonor recibió 21 presentes individuales y otros 17 compartidos con la reina Letizia o con la infanta Sofía. El reparto confirma que la mayor parte de los regalos institucionales sigue concentrándose en los reyes, tanto por actos oficiales en España como por viajes y encuentros con dirigentes extranjeros.

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