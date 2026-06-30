Brenda Lobatón se confiesa tras brillar con Perú en Copa Latina de vóley 2026: “No pensé aceptar a la selección, pero mi familia me alentó”

La 'Canguro' destacó con la selección peruana de vóley en cuadrangular. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

Brenda Lobatón se destacó como una de las figuras principales de la selección peruana de vóley durante la Copa Latina, torneo amistoso que sirvió como preparación para la Copa Sudamericana. La jugadora, conocida como ‘Canguro’, fue la máxima anotadora en el triunfo de Perú Mundialista frente a Argentina, resultado que aseguró el título para el equipo nacional.

Tras el triunfo, Lobatón dialogó con la prensa y compartió sus impresiones: “Estamos muy felices, los equipos que han estado nos han servido mucho para lo que se viene más adelante. Nos sirvió mucho porque nos vamos a conocer mucho más en el equipo. No solo entrenamos doce ni catorce, entrenamos treinta chicas que tenemos que conocernos muy bien y creo que ese torneo nos ayudó mucho”.

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La atacante resaltó el trabajo colectivo de la selección peruana: “Es un equipo que tiene mucha garra, mucha actitud, muchas ganas de querer representar a nuestro Perú. Estamos entrenando superfuerte para mejorar mucho. Sabemos que vamos a tener equipos muy buenos, sobre todo muy altos. Entonces, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros en cada partido”.

Lobatón también señaló los aspectos a corregir: “Creo que tenemos que mejorar mucho el tema de la defensa y el bloqueo. Por mi parte tengo que mejorar mucho el tema del bloqueo, sé que es uno de mis puntos débiles, pero el profesor me tiene mucha confianza y siempre está ahí apoyándome en eso”.

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En ese contexto, reconoció el respaldo de su entrenador Antonio Rizola: “Él siempre está detrás de nosotros alentándonos. Nunca está diciendo cosas malas, sino al contrario, siempre apoyándome, apoyándonos y diciendo, por ejemplo: ‘Brenda, tienes que hacer esto’. Siempre está ahí. Eso es bueno para nosotros, porque no es que está ahí nada más, sino trata de alentarnos”.

Brenda Lobatón revela que pensó rechazar a la selección peruana de vóley tras brillar en Copa Latina de vóley 2026.

Brenda Lobatón casi rechaza a la selección peruana de vóley

Por otro lado, Brenda Lobatón reconoció que estuvo a punto de rechazar la convocatoria de Antonio Rizola y sumarse a la lista de jugadoras que no aceptaron integrar la selección peruana. Su decisión estuvo motivada por no sentirse en las mejores condiciones tras la falta de oportunidades en su club San Martín.

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“Fue un cambio brusco para mí porque no pensé aceptar selección. Sabía que estar en selección requería estar al cien por ciento y yo sentía que no lo estaba, porque no tenía roce de juego en la liga. No tenía esos entrenamientos que hubiese querido. Mi familia sobre todo me alentó a estar aquí, a estar representando a mi Perú y obviamente me siento muy orgullosa de eso y si es mi última vez este año en representar a Perú, si me quedo lo voy a hacer con todo mi corazón y siempre al cien por ciento”, expresó.

El equipo nacional volteó 3-2 a las argentinas en la fecha 3 de la Copa Latina. Créditos: Latina / Instagram.

“Yo no pensaba aceptar selección porque no tenía el ritmo que hubiese querido comenzar. Lo llevé a mi ritmo por el tema de mi rodilla. Ha sido un proceso lento, pero bonito para mí. El profesor sabía que yo no puedo dar en los entrenamientos el cien por ciento. Trato de hacerlo bien en los entrenamientos, pero no esforzarme mucho para en los partidos sí dar todo de mí. Me llevo de estos partidos la unión que hemos tenido, la confianza que me han dado las chicas y los entrenadores. Ha sido muy bonito, me he sentido muy bien en selección este año, que ha hecho que hoy salga como la mejor jugadora”, agregó.

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Lobatón también agradeció el apoyo de los hinchas que asistieron al Polideportivo Lucha Fuentes durante la Copa Latina. “Agradezco mucho a la gente que se ha tomado el tiempo de venir. Críticas siempre van a haber, pero nosotros sabemos manejarlo, obviamente, pero sería bonito que todos nos apoyen. No solamente sea en críticas, sino que nos manden mensajes de aliento, de cosas bonitas para poder representar mucho mejor al Perú”.