Es totalmente cierto que la legislación vigente obliga al Estado a reflotar restos náufragos solo si estos constituyen un peligro para la navegación de otros buques. Es evidente que a 90 metros ese riesgo no existe. Pero no es menos cierto que, luego de que el mar devora a una nave y a sus tripulantes, las aguas vuelven a su aspecto original, el propietario de la embarcación cobra los seguros que cubren el bien siniestrado, eventualmente la carga transportada y la vida continua como si nada excepto claro está, para madres como Graciela quien junto a otras madres, esposas, hijos y hermanos, vivirán por el resto de sus días una angustia que excede a la pérdida de un ser querido. La desaparición sin rastros, no tiene forma de ser asimilada, consolada o contenida. La desaparición impide marcar el inicio de un duelo y por ende prolonga para siempre el final del mismo.