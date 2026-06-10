La presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara ratificó su decisión de suspender provisionalmente al presidente Petro: estas son las razones

La congresista encargada de la decisión afirmó que entregará las pruebas al Senado - crédito Cámara de Representantes

La congresista del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ratificó este miércoles 10 de junio de 2026 que mantiene su decisión de suspender provisionalmente al presidente de la República, Gustavo Petro, hasta el 21 de junio de 2026, fecha en la que terminará la segunda vuelta presidencial, por su presunta participación en política a través de sus redes sociales.

La medida se apoya en un auto que, según explicó Arizabaleta en entrevista con Semana, identifica al menos 22 mensajes publicados por Petro en su cuenta oficial de X y vinculados con la actual contienda electoral. La congresista anticipó además que enviaría en los siguientes minutos ese auto al presidente del Senado, Lidio García, para hacer oficial la decisión frente al cargo de jefe de Estado.

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Gloria Arizabaleta afirmó tener material probatorio sobre la injerencia política del jefe de Estado en política, que será enviado al presidente del Congreso, Lidio García - crédito Captura de Pantalla Facebook Gloria Arizabaleta/Presidencia de Colombia

Arizabaleta afirmó en el mismo diálogo que tomó la determinación después de analizar las conductas recientes del jefe de Estado, que a su juicio constituyen intervención en política. La parlamentaria actúa como investigadora de Petro en 10 procesos disciplinarios por esa misma presunta conducta.

El auto cita publicaciones de Petro sobre candidatos, campañas y la segunda vuelta

De acuerdo con el auto citado, varios de los 22 mensajes “se relacionan con la actual contienda electoral, varios de ellos referidos de manera directa a candidatos, campañas y al proceso de segunda vuelta presidencial”.

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La investigación está relacionada con ingerencia política indebida por parte de Petro - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Uno de esos mensajes fue publicado el 6 de junio de 2026, cuando el presidente Gustavo Petro respondió a una publicación de la excandidata presidencial Claudia López sobre la constituyente de derecha y cerró su mensaje con la frase: “Libertad y vida es nuestra bandera tricolor. Siempre, siempre y siempre”.

El 7 de junio, según el recuento consignado en el documento, Petro asoció a un sector político con el fascismo y advirtió sobre desapariciones “si Colombia elige esto”, en alusión al resultado electoral. Ese mismo día también vinculó a uno de sus contradictores con “pensamiento paramilitar” y habló de la primera vuelta presidencial y de un presunto “fraude electoral armado”.

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El auto también menciona que el mandatario cuestionó a un candidato presidencial por el trato a las mujeres y descalificó a un medio de comunicación en medio de la contienda. En otra publicación atribuyó a la prensa haber “pavimentado el camino al fascismo” y lanzó una advertencia sobre los resultados de las elecciones.

El mismo día, Petro imputó a la campaña de un candidato la existencia de “pirámides financieras para comprar votos”. Arizabaleta dejó consignado en el auto que la suspensión provisional es una medida cautelar que el funcionario instructor puede adoptar durante una investigación por faltas graves o gravísimas.

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La decisión abre una disputa política y jurídica sobre el alcance de la medida

Este es el radicado del auto con el que la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico y miembro de la Comisión de Acusación, “suspende provisionalmente del ejercicio del cargo al presidente Gustavo Petro” - crédito Comisión de Acusaciones

Arizabaleta rechazó, en declaraciones a Semana, que su determinación responda a una maniobra para dejar a Petro libre de restricciones y favorecer a Iván Cepeda en las dos últimas semanas. “¿Cuál jugadita? Hay que leer y observar los 22 mensajes que escribió el presidente en sus redes sociales donde, presuntamente, interviene en política”, dijo la congresista al medio.

La decisión de la representante del Pacto Histórico, a criterio de la revista, abrirá una controversia tanto política como judicial dentro de la izquierda. La discusión girará en torno a si Arizabaleta podía suspender por sí sola al presidente Petro o si debía someter esa determinación a la sala plena de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

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El paso siguiente quedará en manos de Lidio García, presidente del Senado de la República, que recibirá el auto remitido por Arizabaleta. García deberá decidir si adopta la suspensión del presidente Petro o si la somete a revisión jurídica.