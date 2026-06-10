Suspensión de Gustavo Petro es una manipulación política, aseguró Cambio Radical: “No se dejen engañar”

Cambio Radical denunció intento de manipulación electoral con supuesto trámite disciplinario para Gustavo Petro - crédito Vannessa Jiménez / Reuters - @PCambioRadical

La presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, formalizó a las 09:06 a. m. una resolución que ordena la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro por presunta participación en actividades políticas en el marco de la segunda vuelta electoral programada para el 21 de junio de 2026.

La decisión se basa en posibles violaciones a las normas de neutralidad que rigen a los funcionarios públicos.

La medida conlleva la separación del jefe de Estado mientras se desarrollan las indagaciones pertinentes sobre su conducta.

El proceso desató interrogantes jurídicos, ya que las resoluciones de la Comisión de Acusación requieren revisión y aprobación por parte de la plenaria de esa instancia y de la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

Comisión de la Cámara suspende provisionalmente a Gustavo Petro por presunta intervención en política - crédito @Danielbricen/X

Cambio Radical se pronunció por posible suspensión de Gustavo Petro

El partido Cambio Radical emitió un comunicado en el que advirtió a los colombianos sobre la circulación de información que califica de manipuladora en medio del contexto electoral.

La colectividad sostuvo que “no se dejen engañar por noticias falsas ni por operaciones políticas diseñadas para manipular la opinión pública en plena campaña electoral”.

PUBLICIDAD

El texto hace referencia a la reciente difusión del documento radicado por Gloria Arizabaleta, que algunos sectores presentan como si ya existiera una suspensión en firme del presidente Gustavo Petro.

Según Cambio Radical, tal versión carece de sustento legal. “Se trata apenas de un proyecto de auto de una supuesta medida provisional que ni siquiera ha surtido el trámite legal correspondiente ni ha sido sometido a las votaciones que exige la ley”, asegura el partido.

PUBLICIDAD

La colectividad enfatizó que el documento circuló antes de ser radicado oficialmente y llevó la firma única de la representante Gloria Elena Arizabaleta Corral, integrante del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Acusaciones.

Partido Cambio Radical rechazó versión sobre suspensión de Gustavo Petro - crédito @PCambioRadical/X

Tras lo anterior, Cambio Radical preguntó: “¿De verdad pretenden hacernos creer que la propia bancada del Gobierno está impulsando la suspensión de Gustavo Petro, o estamos frente a una nueva estrategia para victimizar al Presidente y generar una reacción política y estallido social en su favor?”

PUBLICIDAD

El comunicado subrayó que, desde la perspectiva jurídica, la supuesta suspensión está lejos de tener consecuencias reales.

El trámite, detallaron desde la colectividad, debe pasar por discusiones y votaciones en la Comisión de Acusaciones, y luego en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. “Un trámite que no ocurrirá en cuestión de días y mucho menos en una semana”, advirtió.

PUBLICIDAD

El partido también cuestionó la filtración de información reservada sobre un proceso disciplinario. “Resulta preocupante que se esté filtrando información de un proceso disciplinario que, por su naturaleza, está sujeto a reserva, no debería ser público”, señaló el comunicado, que interpretó la difusión masiva en redes y medios como una acción con intereses distintos a la búsqueda de justicia.

Cambio Radical también expuso dudas sobre la rapidez inusual con la que avanza este expediente, en contraste con la lentitud de otros procesos.

Comunicado de Cambio Radical cuestionó difusión de supuesta medida de suspensión contra el presidente Gustavo Petro - crédito @PCambioRadical/X

“Hace apenas unos días la Procuraduría advirtió sobre la existencia de 290 procesos sin avances en la Comisión de Acusaciones relacionados con Gustavo Petro, mientras este expediente parece recibir una celeridad e impulso inusual y donde la duración de la suspensión sería justo hasta el día de votaciones de la segunda vuelta”, precisó el partido.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento criticó que, mientras investigaciones sobre temas relevantes como los topes de campaña no avanzan, la supuesta medida provisional tiene una vigencia limitada hasta el día de las votaciones y no hasta la conclusión del proceso.

“¿Por qué no han avanzado con la misma rapidez investigaciones tan relevantes como las relacionadas con los topes de campaña? ¿Por qué una medida provisional solo hasta las votaciones de la segunda vuelta?”, cuestionó el partido. Además, Cambio Radical señaló el momento en que estalló la controversia: cuando el presidente Petro realiza una intervención importante ante las Naciones Unidas.

PUBLICIDAD

Para la colectividad, esto sugiere que la situación podría servir para fortalecer el discurso internacional del mandatario sobre persecución y victimización.

El comunicado finalizó advirtiendo que estos hechos parecen formar parte de “una operación política cuidadosamente diseñada para hacer un espectáculo electoral y alimentar el discurso de confrontación del presidente y beneficiar la candidatura de su heredero político, Iván Cepeda”.

PUBLICIDAD