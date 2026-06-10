La Policía Nacional Civil de Guatemala anuncia un plan especial de seguridad durante el Mundial 2026

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala realizan controles de alcoholemia durante la noche, utilizando dispositivos para detectar el consumo de alcohol en conductores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional Civil de Guatemala anunció un plan especial de seguridad para todo el país durante las celebraciones del Mundial, una estrategia que combinará vigilancia en espacios públicos, controles de alcoholemia y protección a menores ante el aumento de incidentes de orden público que las autoridades prevén después de los partidos, según informó la propia PNC en un comunicado difundido en redes sociales.

La medida se aplicará mientras la Copa del Mundo 2026 se dispute del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, y coincidirá en junio y julio con los operativos vinculados al pago del Bono 14, un período que históricamente eleva los índices de delincuencia en el país.

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El director de la institución, David Boteo, dijo que las autoridades anticipan más problemas de orden público después de los encuentros de fútbol, cuando personas en estado de ebriedad “salen a celebrar” y en ocasiones terminan en disputas o peleas, según la PNC.

La respuesta oficial consistirá en el despliegue de miles de agentes de distintas comisarías y unidades especializadas en áreas comerciales, centros recreativos y otros lugares donde se espera alta concentración de personas, de acuerdo con la PNC. Los operativos incluirán patrullajes preventivos a pie, en motocicletas y en autopatrullas, además de presencia en puntos estratégicos para mantener el orden.

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Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala realizan operativos Semáforo Seguro, inspeccionando vehículos y motocicletas en una calle urbana. (PNC de Guatemala)

La PNC aplicará controles de alcoholemia y consignará a conductores ebrios

Uno de los ejes del plan será la política de cero tolerancias a los conductores ebrios, según la PNC. La institución instalará puestos de control vehicular y operativos de alcoholemia en distintos sectores del país y en zonas de alta afluencia.

La PNC explicó que esas acciones buscan prevenir hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol o sustancias ilícitas. También advirtió que cualquier persona sorprendida conduciendo bajo esos efectos será consignada conforme a la legislación vigente.

Ese es el punto central del operativo: durante las celebraciones vinculadas al Mundial, la institución reforzará la fiscalización en la vía pública para evitar accidentes y alteraciones del orden provocadas por personas que manejen después de beber o consumir estupefacientes.

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La vigilancia también se concentrará en niños y adolescentes

La protección de niños y adolescentes forma parte de las prioridades del despliegue, según la PNC. La institución reforzará la vigilancia para impedir la venta o distribución de bebidas alcohólicas a menores de edad y atenderá cualquier situación que represente un riesgo para su integridad.

La recomendación oficial a la población es celebrar con responsabilidad, designar a un conductor si se consume alcohol y reportar cualquier emergencia al número 110, de acuerdo con la PNC.

La transmisión en Guatemala del Mundial 2026 tendrá todos los partidos en vivo por Tigo y una parte por Albavisión

En Guatemala, el Mundial 2026 podrá verse en vivo por Tigo Sports y Albavisión, con una programación que comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio, una ventana que facilitará el seguimiento del torneo por la cercanía horaria con las sedes de Estados Unidos, México y Canadá. Según información recogida por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

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La fase de grupos tendrá partidos en Guatemala desde las 10:00 hasta las 22:00 horas. El calendario incluye 14 franjas distintas: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00.

El debut del campeonato será el jueves 11 de junio con México contra Sudáfrica a las 13:00, por el grupo A, disponible en vivo por Tigo y Albavisión. Ese mismo día también jugarán Corea del Sur y Chequia a las 20:00, en vivo por Tigo.

El inicio del torneo tendrá partidos desde media mañana hasta la noche

La primera jornada completa arrancará el viernes 12 de junio con Canadá ante Bosnia y Herzegovina a las 13:00, en vivo por Tigo y Albavisión, y seguirá con Estados Unidos frente a Paraguay a las 19:00, en vivo por Tigo. El sábado 13 se jugarán Catar contra Suiza a las 13:00, Brasil frente a Marruecos a las 16:00, Haití ante Escocia a las 19:00 y Australia contra Turquía a las 22:00.

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El domingo 14 habrá cuatro partidos: Alemania frente a Curazao a las 11:00, Países Bajos contra Japón a las 14:00, Costa de Marfil ante Ecuador a las 17:00 y Suecia frente a Túnez a las 20:00. El lunes 15 seguirá con España contra Cabo Verde a las 10:00, Bélgica ante Egipto a las 13:00, Arabia Saudita frente a Uruguay a las 16:00 e Irán contra Nueva Zelanda a las 19:00.

El martes 16 jugarán Francia ante Senegal a las 13:00, Irak contra Noruega a las 16:00, Argentina frente a Argelia a las 19:00 y Austria ante Jordania a las 22:00. El miércoles 17 será el turno de Portugal contra RD Congo a las 11:00, Inglaterra frente a Croacia a las 14:00, Ghana ante Panamá a las 17:00 y Uzbekistán contra Colombia a las 20:00.

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El jueves 18 se disputarán Chequia contra Sudáfrica a las 10:00, Suiza frente a Bosnia y Herzegovina a las 13:00, Canadá ante Catar a las 16:00 y México contra Corea del Sur a las 19:00. El viernes 19 seguirá con Estados Unidos frente a Australia a las 13:00, Escocia contra Marruecos a las 16:00, Brasil ante Haití a las 18:30 y Turquía frente a Paraguay a las 21:00.