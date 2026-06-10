Un estudio global evaluó los basurales más contaminantes: localizó en Argentina al mayor emisor de metano

El complejo Norte III de Campo de Mayo fue identificado como el mayor emisor de metano del mundo según un informe internacional basado en imágenes satelitales (Ceamse)

La reciente publicación del último informe del proyecto STOP Methane de la Universidad de California (UCLA) puso a la Argentina en el centro del debate ambiental global.

Según el estudio, el Complejo Ambiental Norte III de Campo de Mayo, operado por la empresa pública CEAMSE, fue identificado como el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos con mayores emisiones de metano del mundo durante 2025.

PUBLICIDAD

El hallazgo, basado en el análisis de datos satelitales, revela que el predio bonaerense superó a cientos de basurales de países en todos los continentes y evidencia los desafíos pendientes en la gestión de residuos y el control de la contaminación en grandes urbes.

El complejo se encuentra en la intersección del Camino del Buen Ayre y la Ruta Provincial 8, en la zona norte del conurbano bonaerense. Allí se deposita aproximadamente el 85% de los residuos sólidos urbanos generados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que equivale a más de 436.000 toneladas al mes, provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y más de 40 municipios bonaerenses.

PUBLICIDAD

Un informe de UCLA identifica el vertedero de Campo de Mayo en Argentina como el mayor emisor de metano global, reabriendo el debate sobre la gestión de residuos y el cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CEAMSE cuestionó al informe del proyecto STOP Methane de la Universidad de California en Los Ángeles, y señalaron a Infobae que el estudio se basa en mediciones satelitales puntuales.

“Tal como el propio estudio reconoce, la inclusión de los emplazamientos se encuentra condicionada a la disponibilidad de al menos dos observaciones cuantificadas, lo cual limita la representatividad integral del comportamiento dinámico de las emisiones. CEAMSE opera sus complejos ambientales bajo estándares técnicos, ambientales y regulatorios vigentes, con nuevas tecnologías orientadas a la mitigación y control de emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente metano”, precisó CEAMSE en un comunicado.

PUBLICIDAD

Desde la empresa estatal defendieron sus sistemas de captación, tratamiento y control de biogás, así como la implementación de estándares internacionales, nuevas tecnologías y proyectos de certificación para reducir el impacto ambiental y mejorar la gestión de residuos.

Metano: el gas invisible que acelera el calentamiento global

El metano es uno de los gases más contaminantes del mundo (EFE/Dave Hunt)

El metano fue identificado hace 250 años por Alessandro Volta, pero recién en las últimas décadas su papel en el cambio climático comenzó a ser cuantificado a escala planetaria.

PUBLICIDAD

El informe de UCLA resalta que el gas es entre 25 y 80 veces más potente que el dióxido de carbono en términos de calentamiento global a corto plazo, aunque su permanencia en la atmósfera es mucho menor.

“Reducir la contaminación por metano se reconoce ahora como una de las maneras más rápidas de revertir el aumento de las temperaturas globales, una especie de freno de emergencia para frenar el cambio climático”, señala el documento.

PUBLICIDAD

El proyecto STOP Methane, dirigido por el Instituto Emmett de la Facultad de Derecho de UCLA, destaca que los vertederos se ubican en el cuarto lugar entre las fuentes mundiales de emisión de metano, detrás de la ganadería, la agricultura y la industria del petróleo y el gas.

Según el estudio, “estos sitios fueron responsables de las tasas de emisión horarias más elevadas registradas por los instrumentos a nivel mundial, con valores que oscilaron entre 3,6 y 7,5 toneladas de metano por hora”.

PUBLICIDAD

El caso de Campo de Mayo, con un promedio de 7,6 toneladas emitidas por hora, encabeza la lista global, superando a locaciones en Indonesia, Malasia, India, Chile, Arabia Saudita, Tailandia y Brasil.

Para dimensionar el fenómeno, el informe compara: “Un relleno sanitario que libera cinco toneladas de metano por hora genera en un año un impacto climático comparable al de un millón de vehículos utilitarios deportivos o al funcionamiento de una central termoeléctrica a carbón de 500 megavatios”.

PUBLICIDAD

Campo de Mayo libera un promedio de 7,6 toneladas de metano por hora superando a vertederos en Asia y América según el ranking de la Universidad de California (Ceamse)

La magnitud de las emisiones observadas en Campo de Mayo pone de relieve la escala del desafío para las grandes ciudades, que concentran millones de toneladas de residuos y carecen todavía de sistemas de reducción y captura suficientemente efectivos.

El ranking elaborado por UCLA no pretende ser una lista definitiva de los mayores emisores del año. La propia organización advierte que los datos se basan en imágenes satelitales tomadas solo durante sobrevuelos diurnos y en condiciones meteorológicas favorables, por lo que representan tasas horarias y no acumulados anuales.

PUBLICIDAD

Para mayor rigurosidad, el informe excluyó sitios detectados en una sola observación y consideró únicamente aquellos vistos al menos dos veces.

Aun con esas limitaciones, los expertos sostienen que se trata de la aproximación más certera posible, con los datos disponibles hasta ahora, a un mapa de los vertederos más contaminantes del mundo en 2025.

Top 10 de los basurales más contaminantes del mundo (Stop Methane/UCLA)

Respuesta del CEAMSE al informe internacional

Desde el CEAMSE plantearon que el informe de STOP Methane de la UCLA se apoya en mediciones satelitales puntuales y que remarcaron que en 2025 se reforzó la estrategia de mitigación climática con nuevos proyectos y controles.

El CEAMSE cuestionó el estudio publicado y en un comunicado al que accedió Infobae precisó que respecto el Complejo Ambiental Norte III cuenta con sistemas activos de captación y tratamiento de biogás, cuyo objetivo principal es evitar la liberación directa de metano a la atmósfera. E indicaron que este gas, generado naturalmente por la descomposición de residuos orgánicos, es capturado mediante una red de pozos y conducido a plantas de tratamiento donde es gestionado de manera controlada.

“Asimismo, durante el año 2025 CEAMSE ha iniciado un proceso estratégico de fortalecimiento de su política de mitigación climática, a través de la implementación de un proyecto de certificación de bonos de carbono vinculado a la gestión de biogás en los módulos Norte IIIAB Ampliación, Norte IIID Continuidad I y Norte IIID Continuidad II. Dicho proyecto se enmarca en el programa internacional de la organización VERRA, bajo el estándar Verified Carbon Standard (VCS), uno de los mecanismos más reconocidos a nivel global para la certificación de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero”, sostuvo el CEAMSE.

La empresa espera que el incremento en la captación sea paulatino. Por ejemplo, durante el mes de abril de 2026, se alcanzaron valores de 16,000 m3/h de captación de biogás, lo que representa un incremento de 16% sobre los valores obtenidos en meses anteriores de 13.800 m3/h. Este incremento registrado, requirió activar el procedimiento de quema de biogás remanente no utilizado para la generación de energía eléctrica.

La gestión de residuos y el futuro del modelo de enterramiento

Campo de Mayo libera un promedio de 7,6 toneladas de metano por hora superando a vertederos en Asia y América según el ranking de la Universidad de California (Ceamse)

El Complejo Ambiental Norte III, ubicado en la intersección del Camino del Buen Ayre y la Ruta Provincial 8, al norte del conurbano bonaerense, recibe cerca del 85% de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Son más de 436.000 toneladas mensuales provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y más de 40 municipios. La magnitud del sitio y su operación diaria lo volvieron el objeto de análisis de especialistas internacionales.

Según los registros del portal Carbon Mapper, que recopila datos públicos de emisiones de metano por satélite, el centro bonaerense encabeza el listado de los sitios con mayor tasa de emisión detectada. El informe destaca que “el gas metano representa casi la mitad del aumento de 1,2 grados centígrados en la temperatura media global registrado desde la Revolución Industrial”.

El sitio recibe más de 436000 toneladas de residuos mensuales provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y más de 40 municipios del conurbano

El informe, presentado por el Instituto Emmett de la UCLA, se centra en la detección de las principales fuentes de metano a escala global y busca identificar los llamados “supercontaminantes” que agravan el cambio climático y su impacto sobre la salud pública.

La novedad radica en que el informe se apoya en tecnología satelital de última generación, con instrumentos como el satélite Tanager-1 de Planet Labs y el espectrómetro EMIT instalado en la Estación Espacial Internacional de la NASA.

Estas herramientas permitieron analizar casi 3.000 columnas de metano provenientes de 707 vertederos y basurales en 18 países, una muestra inédita por su alcance y precisión.

Un basural que emite cinco toneladas de metano por hora iguala el impacto climático anual de un millón de SUV o de una central de carbón de 500 megavatios (Ceamse)

El debate sobre la gestión de residuos y emisiones de metano trasciende los escenarios locales. El informe internacional recuerda que “muchos de estos vertederos se encuentran cerca de ciudades, y sus emisiones representan riesgos reales para la salud pública. La buena noticia es que los gobiernos y los operadores de vertederos pueden tomar medidas prácticas para prevenir estas enormes nubes de metano”.

El riesgo sanitario se agrava en países con baja captura o aprovechamiento energético del gas. En Argentina, según estimaciones oficiales, persisten más de 5.000 basurales a cielo abierto y la mayor parte del metano emitido no es capturada ni utilizada.

El proyecto STOP Methane de UCLA, dirigido por el Instituto Emmett, busca visibilizar el problema y promover regulaciones más estrictas en todo el mundo. “Durante muchos años, el metano fue un gas contaminante sigiloso: invisible, fuera de la vista y olvidado. Pero ahora podemos detectar estas emisiones tremendamente potentes mediante satélites y usarlo como una llamada de atención para el mundo”, describió la directora ejecutiva del Instituto Emmett, Cara Horowitz.

En Argentina persisten más de 5000 basurales a cielo abierto y la mayor parte del metano emitido no es capturada ni utilizada con fines energéticos (Ceamse)

La publicación del informe reavivó el debate sobre el futuro del modelo de enterramiento de residuos y la urgencia de adoptar tecnologías más eficientes para la captación de gases y el aprovechamiento energético. Mientras las grandes ciudades buscan reducir la generación de basura y migrar hacia esquemas de economía circular, los datos satelitales revelan cuán lejos se encuentra el sistema actual de ofrecer una solución sostenible.

En tanto CEAMSE confirmó en el comunicado su compromiso con: la gestión ambiental responsable de los residuos sólidos urbanos, la reducción progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero, la adopción de estándares internacionales de medición, reporte y verificación, y el desarrollo de soluciones basadas en economía circular y energías limpias.