A los peronistas de eslóganes populistas huecos o de cultura de Wikipedia, estas palabras no pueden quedar ausentes: ha dicho Perón que su doctrina no es nueva, que hace dos mil años ya se había iniciado. "He luchado por cumplir lo que desde hace dos mil años ya está anunciado y practicado, y que el mundo había olvidado" (Ante religiosos de la Orden Franciscana, 5 de octubre de 1948).