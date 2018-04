En Argentina, la Justicia ha llegado a interpretar que la condición de miembro de una asociación ilícita se hereda. También aquí se ha dictado la prisión sobre personas con el solo propósito de que no se insolventen, como si no existieran medidas cautelares suficientes para preservar el patrimonio de la gente (embargos o inhibiciones). También en nuestro país las causas avanzan a ritmos diferentes según quiénes resulten ser los imputados. No hace falta ser más explícito.