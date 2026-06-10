Colombia

Iván Cepeda cuestionó al Consejo Gremial por aplazar su encuentro en el que aclararía su propuesta económica: “Ha escuchado a todos, excepto a mí”

El candidato del Pacto Histórico denunció que aún persiste cierta desconfianza en el sector empresarial, por lo que instó a coordinar un encuentro para dar claridad frente a su propuesta económica

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Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, se refirió a las criticas que ha recibido por varios sectores y gremios empresariales sobre sus propuestas enfocadas hacia la economía colombiana.

El aspirante a la Casa de Nariño, en diálogo con Caracol Radio, precisó que persisten especulaciones sobre sus propuestas y atribuyó esa desconfianza al desconocimiento de su plan de gobierno, por lo que reiteró su invitación para dar a conocer su modelo económico.

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“Hay fantasmas que pueden ser producto de la ignorancia, del desconocimiento, de no haber podido acercarse o que no hayamos encontrado con el empresariado los espacios para tener un diálogo más fructífero. Pero también hay fantasmas que se han construido y se siguen alimentando de manera malintencionada”, comentó el candidato del Pacto Histórico al citado medio de comunicación.

Incluso, recordó que tenía previsto un encuentro con el Consejo Gremial Nacional, pero que ha sido aplazada por diferentes motivos. Sin embargo, Cepeda cuestionó la flexibilidad de los empresarios para reunirse con los demás candidatos presidenciales por encima de él.

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“Aquí estoy listo a dialogar. Solicité al Consejo Gremial Nacional una reunión en estos días que ha escuchado o escuchó a todos los candidatos excepto a mí. Vale la pena preguntar por qué soy el único candidato que no ha sido recibido por el Consejo Gremial Nacional”, sostuvo.

Además, rememoró una conversación que tuvo con la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) jornadas antes de la primera vuelta electoral, manifestando que fue altamente criticada por sectores independientes y de oposición.

Cuando fui, por ejemplo, por invitación de la doctora (María Claudia) Lacouture a hablar con Amcham y otros muy importantes sectores empresariales, hubo un gran escándalo, que cómo era posible que empresarios estuvieran dialogando conmigo (...) Entonces, lo primero es desprevenirse, escuchar y poder entender quién es el otro”, mencionó.

Igualmente, reveló su equipo económico, el cual estará liderado por la senadora Clara López Obregón, al igual que el economista Mauricio Cabrera y el exministro de Comercio Germán Umaña.

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