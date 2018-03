A 42 años del golpe, ¿por qué debemos renovar con fuerza nuestro compromiso por memoria, verdad y justicia? El Gobierno de Mauricio Macri y el Poder Judicial quieren avanzar con la libertad de los genocidas. Lo vimos con el "2×1" de la Corte Suprema, con el otorgamiento de la detención domiciliaria a Etchecolatz y en estos días con la propuesta del servicio penitenciario federal de liberar a un centenar de genocidas como Alfredo Astiz. No son "ex genocidas" como dicen algunos, cada día renuevan su pacto con la impunidad, cada día eligen no decirnos dónde están los chicos apropiados por sus patotas. En 2016, cuando era diputada nacional, me negué al proyecto de Cambiemos de darle tales atribuciones al servicio penitenciario. Cambiemos fue implacable: a quienes nos opusimos nos lanzó una campaña feroz con los "trolls" que tienen en las redes sociales para atacar a los opositores. Pero hoy, lamentablemente, queda claro que esa denuncia tenía un sentido: el Gobierno quería las manos libres para elegir liberar al genocida Astiz.