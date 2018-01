Esto ha ocurrido en el mundo a lo largo del siglo XX y se puede ver en los datos que elaboró Vito Tanzi, en su trabajo The Economic Role of the State in the 21sf Century. Como puede verse en el gráfico, entre 1870 y 2002 el gasto público promedio de algunos países desarrollados seleccionados muestran que la democracia en el mundo se ha transformado en una competencia populista.