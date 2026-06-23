Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver en Colombia al equipo de Andrew Robertson en el Mundial 2026

El cuadro de los "Tartan Boys" buscará dar el golpe ante la "Canarinha"-crédito Paul Rutherford-James Lang/REUTERS

La tercera fecha de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá continúa su acción con uno de los partidazos que tendrá la definición en la fase de grupos.

Por los lados de Brasil, llega con la confianza tras golear a la selección de Haití en el estadio de Filadelfia, mientras que Escocia buscará reponerse del duro golpe que vivió ante Marruecos en Boston.

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El duelo entre John McGinn y Vinicius Junior será uno de los más destacados en Miami-crédito Peter Cziborra-Dylan Martinez/REUTERS

El partido se jugará el 24 de junio de 2026 a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio de Miami, y se podrá ver en las pantallas de Dsports, del Gol Caracol y de Fútbol RCN, y en las aplicaciones de Paramount Plus, de DAZN y de Amazon Prime Video.

El árbitro del partido será el mexicano César Ramos.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Escocia

Ben Gannon-Doak siendo marcado por Mazraoui-crédito Paul Rutherford/IMAGN IMAGES via Reuters

La selección escocesa viene a este duelo con la urgencia de ganar su partido, y mirar de reojo lo que harán Marruecos y Haití en el estadio de Atlanta a la misma hora.

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El partido que jugaron ante los “Leones del Atlas” (apodo por el cual se conoce a la selección marroquí) fue clave para no depender de sí mismos, ya que el 19 de junio de 2026 cayeron por 1-0 con la anotación de Ismael Saibari (volante del PSV de Países Bajos) a los 70 segundos, y quedaron en el tercer lugar con tres puntos, y la diferencia de gol de 0.

A continuación, así viene Escocia en sus últimos juegos:

19 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA 2026 - Fase de grupos: Escocia 0-1 Marruecos

13 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA 2026 - Fase de grupos: Haití 0-1 Escocia

6 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Bolivia 0-4 Escocia

30 de mayo de 2026 - Amistoso internacional: Escocia 4-1 Curazao

31 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Escocia 0-1 Costa de Marfil

Escocia viene de caer en Boston ante Marruecos, con un gol tempranero de Saibari a los 70 segundos-crédito TyC Sports

Brasil

Ederson y Ricardo Ade en la disputa de una pelota-crédito Mike Segar/REUTERS

En el cuadro pentacampeón del mundo, pese a que su juego aún no convence a sus fanáticos, la prensa deportiva y los amantes del fútbol, el mismo 19 de junio de 2026, lograron vencer sin problemas a Haití por 3-0.

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El primer tiempo bastó para que la selección nacional dirigida por Carlo Ancelotti lograra llevarse los tres puntos, gracias al doblete de Matheus Cunha al minuto 23 y 36 de partido, y la anotación de Vinicius Jr. al 45+3 de juego.

Así viene el cuadro de la “Canarinha” en sus más recientes juegos, siendo su última derrota el 26 de marzo de 2026 ante Francia por 2-1:

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19 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA 2026 - Fase de grupos: Brasil 3-0 Haití

13 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA 2026 - Fase de grupos: Brasil 1-1 Marruecos

6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 2-1 Egipto

31 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 6-2 Panamá

31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 3-1 Croacia

Así va la tabla de posiciones del grupo C del Mundial 2026

En lo que se refiere a los antecedentes de duelos directos, el último juego que disputaron la “Verdeamarelha” y los “Tartan Boys” fue el 27 de marzo de 2011, y terminó con victoria a favor de Brasil en el estadio Emirates de Londres por 2-0.

Los goles llegaron por medio del doblete de Neymar al minuto 42 y al 77 de partido de tiro penal.

Para hablar del único antecedente de duelos directos entre escoceses y brasileños en Copas del Mundo, se dio el 10 de junio de 1998, en la Copa del Mundo de Francia en el Stade de France de París, siendo el juego inaugural de dicha edición, con victoria para Brasil por 2-1 ante los británicos.

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Con los goles de César Sampaio, y autogol de Tom Boyd, los sudamericanos se llevaron la victoria pese al descuento de John Collins desde los doce pasos.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre sí, en dónde Brasil ganó cuatro juegos y empataron en una sola ocasión:

27 de marzo de 2011 - Amistosos internacionales: Brasil 2-0 Escocia

10 de junio de 1998 - Copa del Mundo Francia 1998: Brasil 2-1 Escocia

20 de junio de 1990 - Copa del Mundo Italia 1990: Brasil 1-0 Escocia

18 de junio de 1982 - Copa del Mundo España 1982: Brasil 4-1 Escocia

18 de junio de 1974 - Copa del Mundo Alemania 1974: Escocia 0-0 Brasil