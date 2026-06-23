Deportes

Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver en Colombia al equipo de Andrew Robertson en el Mundial 2026

El equipo escocés dirigido por Steve Clarke buscará hacer historia cuando enfrente a la cinco veces campeona del mundo, al intentar buscar la clasificación a la siguiente fase

Guardar
Google icon
El cuadro de los "Tartan Boys" buscará dar el golpe ante la "Canarinha"-crédito Paul Rutherford-James Lang/REUTERS
El cuadro de los "Tartan Boys" buscará dar el golpe ante la "Canarinha"-crédito Paul Rutherford-James Lang/REUTERS

La tercera fecha de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá continúa su acción con uno de los partidazos que tendrá la definición en la fase de grupos.

Por los lados de Brasil, llega con la confianza tras golear a la selección de Haití en el estadio de Filadelfia, mientras que Escocia buscará reponerse del duro golpe que vivió ante Marruecos en Boston.

PUBLICIDAD

El duelo entre John McGinn y Vinicius Junior será uno de los más destacados en Miami-crédito Peter Cziborra-Dylan Martinez/REUTERS
El duelo entre John McGinn y Vinicius Junior será uno de los más destacados en Miami-crédito Peter Cziborra-Dylan Martinez/REUTERS

El partido se jugará el 24 de junio de 2026 a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio de Miami, y se podrá ver en las pantallas de Dsports, del Gol Caracol y de Fútbol RCN, y en las aplicaciones de Paramount Plus, de DAZN y de Amazon Prime Video.

El árbitro del partido será el mexicano César Ramos.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Escocia

Ben Gannon-Doak siendo marcado por Mazraoui-crédito Paul Rutherford/IMAGN IMAGES via Reuters
Ben Gannon-Doak siendo marcado por Mazraoui-crédito Paul Rutherford/IMAGN IMAGES via Reuters

La selección escocesa viene a este duelo con la urgencia de ganar su partido, y mirar de reojo lo que harán Marruecos y Haití en el estadio de Atlanta a la misma hora.

PUBLICIDAD

El partido que jugaron ante los “Leones del Atlas” (apodo por el cual se conoce a la selección marroquí) fue clave para no depender de sí mismos, ya que el 19 de junio de 2026 cayeron por 1-0 con la anotación de Ismael Saibari (volante del PSV de Países Bajos) a los 70 segundos, y quedaron en el tercer lugar con tres puntos, y la diferencia de gol de 0.

A continuación, así viene Escocia en sus últimos juegos:

  • 19 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA 2026 - Fase de grupos: Escocia 0-1 Marruecos
  • 13 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA 2026 - Fase de grupos: Haití 0-1 Escocia
  • 6 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Bolivia 0-4 Escocia
  • 30 de mayo de 2026 - Amistoso internacional: Escocia 4-1 Curazao
  • 31 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: Escocia 0-1 Costa de Marfil
Escocia viene de caer en Boston ante Marruecos, con un gol tempranero de Saibari a los 70 segundos-crédito TyC Sports

Brasil

Ederson y Ricardo Ade en la disputa de una pelota-crédito Mike Segar/REUTERS
Ederson y Ricardo Ade en la disputa de una pelota-crédito Mike Segar/REUTERS

En el cuadro pentacampeón del mundo, pese a que su juego aún no convence a sus fanáticos, la prensa deportiva y los amantes del fútbol, el mismo 19 de junio de 2026, lograron vencer sin problemas a Haití por 3-0.

El primer tiempo bastó para que la selección nacional dirigida por Carlo Ancelotti lograra llevarse los tres puntos, gracias al doblete de Matheus Cunha al minuto 23 y 36 de partido, y la anotación de Vinicius Jr. al 45+3 de juego.

Así viene el cuadro de la “Canarinha” en sus más recientes juegos, siendo su última derrota el 26 de marzo de 2026 ante Francia por 2-1:

  • 19 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA 2026 - Fase de grupos: Brasil 3-0 Haití
  • 13 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA 2026 - Fase de grupos: Brasil 1-1 Marruecos
  • 6 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 2-1 Egipto
  • 31 de mayo de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 6-2 Panamá
  • 31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Brasil 3-1 Croacia

Así va la tabla de posiciones del grupo C del Mundial 2026

En lo que se refiere a los antecedentes de duelos directos, el último juego que disputaron la “Verdeamarelha” y los “Tartan Boys” fue el 27 de marzo de 2011, y terminó con victoria a favor de Brasil en el estadio Emirates de Londres por 2-0.

Los goles llegaron por medio del doblete de Neymar al minuto 42 y al 77 de partido de tiro penal.

Para hablar del único antecedente de duelos directos entre escoceses y brasileños en Copas del Mundo, se dio el 10 de junio de 1998, en la Copa del Mundo de Francia en el Stade de France de París, siendo el juego inaugural de dicha edición, con victoria para Brasil por 2-1 ante los británicos.

Con los goles de César Sampaio, y autogol de Tom Boyd, los sudamericanos se llevaron la victoria pese al descuento de John Collins desde los doce pasos.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre sí, en dónde Brasil ganó cuatro juegos y empataron en una sola ocasión:

  • 27 de marzo de 2011 - Amistosos internacionales: Brasil 2-0 Escocia
  • 10 de junio de 1998 - Copa del Mundo Francia 1998: Brasil 2-1 Escocia
  • 20 de junio de 1990 - Copa del Mundo Italia 1990: Brasil 1-0 Escocia
  • 18 de junio de 1982 - Copa del Mundo España 1982: Brasil 4-1 Escocia
  • 18 de junio de 1974 - Copa del Mundo Alemania 1974: Escocia 0-0 Brasil

Temas Relacionados

Selección EscociaMundial 2026Escocia vs. BrasilSelección BrasilSelección Brasil Mundial 2026Andrew RobertsonScott McTominayColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Mundial 2026 | Video: ‘Lumumba Vea’, el hincha más famoso de RD Congo, por fin llegó a México para alentar a su selección vs. Colombia en Guadalajara

A partir de las 9:00 p. m. (hora colombiana), los africanos buscarán un triunfo histórico para quedar como primeros del grupo K, luego del sorpresivo empate a un gol ante Portugal en la primera fecha del Mundial 2026, que también dejó el triunfo Cafetero sobre Uzbekistán por 3 a 1

Mundial 2026 | Video: ‘Lumumba Vea’, el hincha más famoso de RD Congo, por fin llegó a México para alentar a su selección vs. Colombia en Guadalajara

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 23 de junio, partidos, resultados, fixture y el minuto a minuto de la jornada

Este martes finaliza la segunda fecha del certamen con cuatro encuentros de alto voltaje. En el cierre del día, la selección colombiana buscará sellar su pase a la siguiente fase

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 23 de junio, partidos, resultados, fixture y el minuto a minuto de la jornada

Tutela contra James Rodríguez, Luis Díaz y la FCF por presunta “traición a la patria” fue admitida por un juzgado

El proceso fue radicado por un ciudadano en Bogotá y se relaciona con una imagen difundida en redes sociales en la que los jugadores habrían realizado un gesto asociado a una campaña política, aunque dicha imagen habría sido generada con inteligencia artificial

Tutela contra James Rodríguez, Luis Díaz y la FCF por presunta “traición a la patria” fue admitida por un juzgado

Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”

La Tricolor tiene la posibilidad de mantener el primer lugar del Grupo K, tras ser el único equipo en conseguir los tres puntos en la primera fecha

Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, confirmó entre lágrimas que los resultados de su biopsia no fueron positivos: “Hay compromiso tumoral”

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, confirmó entre lágrimas que los resultados de su biopsia no fueron positivos: “Hay compromiso tumoral”

Shakira anunció que lanzará la versión en español de ‘Dai Dai’ previo al partido Colombia vs. RD del Congo en el Mundial 2026

Luisa Castro habló sobre ser madre junto a Westcol, pero le puso condiciones: “Las cosas como son”

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Querido izquierdista, respeto tu sentir”

Deportes

Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Mundial 2026 | Video: ‘Lumumba Vea’, el hincha más famoso de RD Congo, por fin llegó a México para alentar a su selección vs. Colombia en Guadalajara

Tutela contra James Rodríguez, Luis Díaz y la FCF por presunta “traición a la patria” fue admitida por un juzgado

Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”

Colombia afina detalles ante RD Congo: Dávinson Sánchez y Jhon Arias analizan el segundo reto mundialista de la Tricolor