Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, confirmó entre lágrimas que los resultados de su biopsia no fueron positivos: “Hay compromiso tumoral”

Claudia Serrato comparte una dura actualización sobre su salud y cuenta que el cáncer sigue presente - crédito @clauserratomanager/IG

La empresaria y representante artística Claudia Serrato, reconocida por ser la mánager de la actriz e influenciadora Lina Tejeiro y el actor Juan Pablo Llano, entre otras celebridades colombianas, compartió una dolorosa actualización sobre su estado de salud que generó una ola de mensajes de apoyo entre sus seguidores y figuras del entretenimiento nacional.

A través de sus historias de Instagram, Serrato reveló que los resultados de una reciente biopsia no fueron los esperados y que el cáncer de mama contra el que viene luchando continúa presente en su organismo.

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La noticia la dio a conocer inicialmente mediante un mensaje escrito en el que expresó la mezcla de emociones que experimentó al recibir el informe médico, pues primero tuvo un encuentro con su cirujana, la cual le indicó que el procedimiento tenía positivos y que su seno estaba en buenas condiciones tras la operación a la que se enfrentó, pero después revisó algunos de sus exámenes y fue ahí cuando cambió el panorama.

“Hoy pasé de la risa al llanto en cuestión de minutos... la biopsia no salió bien, family, hay compromiso tumoral según el ganglio centinela que sacaron... así que esta aventura sigue. Hoy me pateó recibir de nuevo este diagnóstico una vez más, hay que vencerlo y por lo visto esto apenas está comenzando, queda mucho por hacer”, escribió.

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Biopsia confirma que el cáncer de mama de Claudia Serrato sigue presente - crédito @clauserratomanager/IG

La representante artística confesó que la noticia la golpeó emocionalmente, pues tenía la esperanza de que los procedimientos realizados durante la cirugía hubieran logrado eliminar cualquier rastro de la enfermedad.

“Que Dios me llene de fuerzas porque hoy siento que se me agotan con esos guarapazos que llegan después de los exámenes. Siento que tengo la vida en pausa y me cuesta vivir así. Daré lo mejor de mí, con la ayuda de Dios, de mis médicos, con el amor de los míos y con su apoyo. ¡Vamos con toda!”, agregó.

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Horas después, ya un poco más tranquila, Serrato decidió aparecer en video para explicar con mayor detalle cuál es el panorama que enfrenta y por qué los resultados la tomaron por sorpresa.

Con los ojos visiblemente hinchados tras llorar durante gran parte del día, relató que durante la intervención quirúrgica los especialistas realizaron varios procedimientos que inicialmente le habían dado tranquilidad.

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Así enfrenta Claudia Serrato un nuevo paso del cáncer - crédito @clauserratomanager/IG

Según explicó, durante la cirugía los médicos analizaron tejidos específicos para determinar si existía presencia de células cancerígenas y el hecho de que algunas estructuras pudieran conservarse le hizo pensar que los resultados posteriores serían favorables. Sin embargo, al revisar los exámenes más recientes y consultar directamente con su especialista, recibió una noticia distinta a la que esperaba.

“A mí me hicieron el estudio. Cuando uno está en operación, le sacan a uno o le raspan a uno el pezón para ver si hay células o no y si lo conservan o no. Y como me lo conservaron, quiso decir que ahí no habían células de aquellas. Y eso me tenía muy feliz, me tenía tranquila, la verdad. Pero hoy me dio por entrar a mirar mis exámenes y le envié ese al doc. Me dijo: ‘No, estás superbién, dame tu cédula y miramos lo otro’. Y yo le dije: ‘Dime lo que me tengas que decir, doc, dímelo’. Entonces me dijo con toda su honestidad, que sí, que el ganglio tiene compromiso tumoral, que hay que hablar y hay que mirar, pues todas las variables de todo lo que hay que hacer”, contó.

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La empresaria también reveló que los médicos ya estudian posibles tratamientos para enfrentar esta nueva etapa de la enfermedad. Entre las alternativas que le mencionaron aparecen procedimientos como radioterapia y una posible intervención adicional relacionada con los ganglios comprometidos.

Claudia Serrato agradece su red de apoyo en medio del revés que cambió su panorama médico - crédito @clauserratomanager/IG

“En principio me alcanzó a decir que es posible una radioterapia, es posible un vaciamiento de ganglios. Esto avanzó. No se quiere ir. Y es lo que hay y es lo que tengo que aceptar hoy”, afirmó.

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A pesar del duro golpe emocional, Serrato aseguró que mantiene intacta su fe y sus deseos de recuperarse completamente. No obstante, reconoció que la noticia le produjo una profunda tristeza, ya que creía que estaba cerca de cerrar este difícil capítulo de su vida.

Durante su mensaje, también agradeció el respaldo que ha recibido de su círculo cercano. Mencionó a sus seguidores y especialmente a su familia, amigos, médicos y a Jaime, su pareja, que ha estado acompañándola durante todo el proceso.

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“Eso es lo bonito, que sola no estoy, que tengo una red de apoyo muy hermosa”, expresó.

La mánager de Lina Tejeiro indicó además que en los próximos días sostendrá una nueva consulta médica en la que se definirá el tratamiento que deberá seguir para intentar detener el avance de la enfermedad. Mientras tanto, aseguró que continuará enfrentando la situación con valentía y optimismo, aunque sin ocultar los momentos difíciles que implica recibir un diagnóstico de esta magnitud.

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