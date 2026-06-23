Ranking Forbes 2026: los 50 líderes que están redefiniendo el poder global en negocios, tecnología y cultura

El relevamiento reunió a 50 figuras influyentes del escenario internacional, con patrimonios agregados por encima de los USD 2.500.000 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista Forbes Argentina presentó la edición 2026 de su lista Iconoclast 50, una selección que agrupa a las 50 figuras más influyentes del panorama internacional, con fortunas que superan los USD 2.500.000 millones.

Este ranking pone el foco en protagonistas que, a través de sus decisiones y estrategias, modifican las reglas de juego en negocios, tecnología, deportes, medios, entretenimiento y filantropía, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y avances tecnológicos inéditos.

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La iniciativa, nacida hace cuatro años con la cumbre Iconoclast, surgió como respuesta a la necesidad de reunir en un mismo espacio a líderes capaces de interpretar los desafíos pospandemia. En 2026, la atención se desplazó hacia el impacto de la guerra en Irán y el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con un reporte de la revista especializada en economía, la selección de este año priorizó no solo el patrimonio y el historial en los rankings tradicionales, sino el efecto real de cada integrante en su sector durante los últimos dos años.

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Criterios y diversidad en la selección

La edición 2026 mostró diversidad de trayectorias y orígenes, con integrantes que construyeron su carrera fuera de su lugar de nacimiento, y un perfil académico mixto - REUTERS/Kylie Cooper

La metodología utilizada por la revista partió de un requisito básico: todos los seleccionados debían contar con antecedentes en listados previos como el Forbes 400, la Lista Midas o el ranking de atletas mejor pagos. La novedad estuvo en el segundo filtro, centrado en el presente. Aquellos incluidos debieron demostrar una influencia concreta, estrategias innovadoras o movimientos disruptivos en sus respectivas industrias.

El artículo detalló que la mayoría de los nombres son ampliamente reconocidos, aunque también figuran perfiles menos visibles que cumplen roles fundamentales.

En esta edición, diez de los homenajeados son mujeres y cerca del 25% nació en un país distinto al lugar donde forjó su carrera. El abanico académico refleja un mosaico heterogéneo: muchos pasaron por instituciones de élite como Harvard, Wharton y Stanford, pero 13 nunca finalizaron sus estudios universitarios y dos ni siquiera concluyeron la secundaria.

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Multimillonarios, innovadores y filántropos

Entre los nombres destacados aparece Elon Musk, CEO de Tesla, SpaceX y xAI, quien lidera el ranking con un patrimonio de USD 829.500 millones. El magnate se acerca a convertirse en el primer billonario, impulsado por la fusión de xAI con SpaceX y el lanzamiento de proyectos como el robot humanoide Optimus. Junto a él figura Gwynne Shotwell, directora de operaciones de SpaceX, quien mantiene un perfil bajo, pero resulta decisiva en la gestión operativa de la compañía más valiosa del mundo en el ámbito privado.

El informe indicó que los elegidos debieron mostrar un efecto concreto en sus sectores durante los últimos dos años - Mandatory Credit: Jesse Johnson-Imagn Images

La lista también incluye a Liang Wenfeng, fundador del laboratorio de IA DeepSeek, con USD 11.500 millones, quien desafía el dominio estadounidense en inteligencia artificial a través de modelos de bajo costo y alto rendimiento. En el campo deportivo, Shohei Ohtani, estrella de los Los Ángeles Dodgers, sobresale por su desempeño dentro y fuera del campo, con ingresos previstos de USD 127 millones en 2026, la cifra más alta registrada para un jugador de béisbol.

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En el sector financiero, Chris Hohn, gestor británico de hedge funds, registró ganancias por USD 40.000 millones en tres años, superando a figuras como Ken Griffin, otro integrante relevante de la edición actual. Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management, reforzó su apuesta inmobiliaria con inversiones por USD 900 millones y la adquisición estratégica de Vantage, una aseguradora valuada en USD 2.000 millones.

Tecnología y disrupción

El avance de la IA ocupa un lugar central en los perfiles seleccionados. Sam Altman, CEO de OpenAI, se consolidó como referente tras transformar la empresa detrás de ChatGPT en un actor clave del sector, con ingresos de USD 20.000 millones en 2025. Enfrentó controversias por el cambio de modelo de negocio de la compañía y la salida de ejecutivos que fundaron Anthropic. Su fundador, Dario Amodei, también figura en la lista, reconocido por priorizar la seguridad y el bienestar humano en el desarrollo de IA y por rechazar aplicaciones militares autónomas para su tecnología.

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El proceso partió de un requisito de historial en listados tradicionales y agregó una evaluación de estrategias innovadoras, movimientos disruptivos o incidencia verificable en cada industria - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Paolo Ardoino, CEO de Tether, lideró la expansión de la empresa más allá de las stablecoins, con una capitalización de mercado de USDT que superó los USD 189.000 millones y ganancias anuales por encima de USD 10.000 millones. Impulsó inversiones en centros de datos, satélites y minería de bitcoin, y lanzó la nueva stablecoin USAT, alineada con la regulación estadounidense.

Brian Armstrong, al frente de Coinbase, convirtió la inteligencia artificial en una herramienta obligatoria para todos sus empleados y diversificó el negocio hacia comercio de acciones, mercados de predicción y activos tokenizados. Coinbase fue la primera empresa cripto en ingresar al S&P 500, mientras Armstrong impulsó New Limit, una startup de longevidad valuada en USD 1.600 millones.

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Filantropía e impacto social

El impacto social y la filantropía también ocupan un espacio relevante en la Iconoclast 50. Laura y John Arnold destinaron el 42% de su fortuna a donaciones, superando los USD 2.000 millones, con foco en la reforma del sistema de justicia penal y la educación comunitaria. Connie y Steve Ballmer donaron cerca de USD 6.500 millones, incluyendo aportes significativos a la educación preescolar y a iniciativas cívicas como USAFacts.

La Iconoclast 50 de Forbes no solo mira el dinero: también premia el impacto que dejaron en los últimos dos años (AP Foto/Nati Harnik, archivo)

Warren Buffett, tras seis décadas al frente de Berkshire Hathaway, se retiró del conglomerado de inversiones más exitoso de la historia, mientras que MacKenzie Scott donó más del 75% de las acciones de Amazon recibidas tras su divorcio, alcanzando aportes por USD 26.400 millones en menos de siete años.

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Cultura, entretenimiento y nuevos paradigmas

La lista incluye a personalidades que marcan tendencia en la cultura global. Taylor Swift duplicó su patrimonio a USD 2.000 millones tras el éxito de The Eras Tour y la recompra de los derechos de sus grabaciones. Beyoncé Knowles-Carter se convirtió en la quinta artista multimillonaria con su incursión en la música country y el premio a Mejor Álbum Country en los Grammy.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, hizo historia al lograr el primer álbum en español que gana el Grammy a Álbum del Año, mientras su show en el Super Bowl LX batió récords de audiencia.

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En el mundo del cine, Ryan Coogler, director de películas como Black Panther y Sinners, sumó un Óscar a su trayectoria, con recaudaciones superiores a los USD 2.000 millones. El universo creativo de South Park, liderado por Trey Parker y Matt Stone, selló un acuerdo de USD 1.500 millones con Paramount+ y prepara nuevos proyectos vinculados a la inteligencia artificial.

Benito Antonio Martínez Ocasio aparece en la nueva edición del ranking por su impacto reciente en la música y el espectáculo, con hitos que llevaron al español a un lugar protagónico - REUTERS/Violeta Santos Moura

Empresarios que cambian el tablero

La presencia de fundadores y CEO como Tim Cook (Apple), Susan y Michael Dell (Dell), Larry Ellison (Oracle), Richard Fairbank (Capital One), Larry Fink (BlackRock), Melinda French Gates (Pivotal Philanthropies), Jensen Huang (Nvidia), Alex Karp (Palantir), Satya Nadella (Microsoft), Zhang Yiming (ByteDance), Mark Zuckerberg (Meta) y David Vélez (Nubank) ilustra el peso de quienes, a través de la innovación y la inversión, dan forma a la economía y la cultura global.

La edición 2026 de la Iconoclast 50, según la revista de negocios, refleja una nueva etapa en la que la influencia se mide tanto por la capacidad de transformar industrias como por el alcance social y cultural de sus protagonistas. La suma de sus fortunas, superior a los USD 2.500.000 millones, es un indicador del poder de decisión y del rol central que ocupan en el escenario mundial.