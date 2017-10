Al reconocernos en esta capacidad de amar también quedamos expuestos a que nos lastimen, a que surjan desencuentros. Pero es justamente desde esta aparente vulnerabilidad (porque es la que permite que seamos lastimados, porque si el otro no me importa, sus palabras y sus acciones no tendrían por qué tener un impacto en mí), que se potencian los vínculos, que nos permiten ser más auténticos, y crecer como persona.