Williston Ortiz Romero llegó a Costa Rica en condición de refugiado debido a los conflictos armados en Nicaragua. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El médico nicaragüense Williston Ortiz Romero, nacido en Masaya en 1975, pasó de llegar a Costa Rica como niño refugiado a trabajar en el servicio de urgencias de la Caja Costarricense de Seguro Social y publicar un libro de relatos que reúne literatura infantil, leyendas, ciencia ficción y experiencias de hospital. Su trayectoria quedó atravesada por los dos desplazamientos de su familia durante los conflictos armados de Nicaragua en las décadas de 1970 y 1980, según confidencial.digital.

Ortiz Romero lleva 21 años en la institución de salud costarricense. Durante 19 años fue médico de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud, trabajó por períodos durante casi un año en cuidados paliativos y desde hace un año y medio atiende emergencias.

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Su primer traslado ocurrió cuando tenía tres años, en 1978, mientras se desarrollaba la revolución contra la dictadura de los Somoza. Su madre, enfermera del Seguro Social de Tipitapa, y su padre, ingeniero fallecido hace algunos años, optaron por emigrar hacia Costa Rica.

La familia encontró apoyo en Heredia, donde un tío abuelo y una tía habían fundado una fábrica de zapatos durante un período de expansión de ese oficio en la ciudad situada a unos 10 kilómetros al noroeste de San José. Tras el triunfo sandinista de 1979, sus padres regresaron a Nicaragua.

El médico cumplió 21 años de servicio dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social en distintas áreas de salud.

Según el medio digital, la guerra civil los llevó nuevamente hacia el sur entre 1985 y 1986, cuando Ortiz Romero tenía alrededor de diez años. La familia solicitó refugio para acceder con mayor rapidez a derechos y servicios. “Nos pudimos acoger a la parte de estatus de refugiado, porque era lo más rápido que se podía hacer para tener acceso a otras cosas”, recordó.

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Su formación escolar comenzó en el colegio salesiano de Masaya y concluyó en la escuela Braulio Morales, en Heredia. Luego estudió en el Liceo de Heredia, cursó los primeros años de educación superior en la Universidad de Costa Rica y se graduó de médico en la Universidad de Ciencias Médicas.

La medicina se impuso entre las opciones que contempló durante la infancia. De niño quería ser periodista, pero su madre le advirtió sobre los riesgos de esa profesión durante la guerra; también descartó el derecho porque lo consideraba aburrido y, en el último año de secundaria, llegó a pensar en convertirse en piloto.

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La decisión definitiva surgió durante la carrera, cuando enfrentó un curso difícil. Católico practicante, pidió ayuda a Dios para aprobarlo y entendió el resultado como una confirmación de su camino profesional: “Pasé el bendito curso y yo dije: ‘Bueno, Señor, si usted quiere que yo sea médico, ahí voy a seguir’, y hasta el momento aquí estoy”.

El paso por la unidad de cuidados paliativos enfocó su labor en el alivio del dolor físico y emocional de los pacientes. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de graduarse, completó una maestría en Administración de Servicios de Salud. También inició una maestría en cuidados paliativos, de la que le falta concluir la tesis.

La experiencia en esa área le dejó contacto con pacientes que sufrían cánceres avanzados y situaciones de violencia. El trabajo exigía atender el dolor físico, psicológico y emocional de las personas enfermas y sus familias.

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“La satisfacción que a uno le queda como profesional en salud es ayudar a esa persona a que se vaya con el menor dolor físico, espiritual y emocional”, explicó el médico. Para Ortiz Romero, la muerte no representa un fracaso cuando el paciente alcanza tranquilidad antes de morir.

En el área de emergencias, los casos incluyen crisis hipertensivas que pueden derivar en un infarto sin atención oportuna. Al definir su forma de ejercer, resumió su objetivo en “tratar de ser empático con la persona y tratar de ayudarle en lo que se puede”.

Un libro entre leyendas, poesía y fantasmas de hospital

La escritura lo acompañaba desde la secundaria, aunque entonces dejaba sus relatos inconclusos. La pandemia de covid-19 cambió esa relación mientras estudiaba locución y propuso a sus compañeros producir un radiocuento como trabajo final.

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La creación de un radiocuento durante la pandemia de covid-19 impulsó la redacción de su libro de narraciones./ (Confidencial.digital)

La exigencia laboral en los servicios de salud hizo que olvidara el guion hasta que faltaban unas tres semanas para la entrega. Dos amigas lo animaron a retomar la historia.

Ese cuento fue el punto de partida de Cuentos, Versos y Algo Más, una recopilación redactada en tres meses y revisada después en ortografía y sintaxis. El volumen incluye poemas, cuentos infantiles, leyendas, ciencia ficción y relatos paranormales.

Entre los textos figura una versión propia sobre el origen de la carretanagua, ambientada en la época colonial y en los alrededores de la Laguna de Masaya, con vocablos en náhuatl. También incorporó una “Oda al Nacatamal” y señaló a Rubén Darío y Alfonso Cortés entre sus influencias literarias.

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Los relatos de fantasmas parten de historias escuchadas a compañeros de hospital. Uno de ellos narra el caso de un paciente que le dijo a un médico que su cama estaba ocupada, pese a que las enfermeras aseguraban que la persona a la que se refería había muerto esa misma mañana.

Ortiz Romero afirmó que no atravesó experiencias similares de manera directa, pero cree en fenómenos paranormales. “Sí creo en lo paranormal porque lo he visto. No lo he visto a ojo pelado, pero sí lo he visto en cámaras”, dijo sobre luces y sombras observadas de noche en pasillos.

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El médico escribe después de sus turnos, describe un proceso guiado por el desarrollo de cada idea y señala que buscar editoriales ha sido complicado, porque varias le planteaban que debía escribir sobre un único tema.