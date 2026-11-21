La jueza Arlen del Socorro Mejía Corea aprobó la suspensión condicional de la persecución penal tras un acuerdo entre las partes. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El coordinador departamental de la Juventud Sandinista en Chontales, Hasel Ernesto Aguilar Lira, de 30 años, admitió haber golpeado y amenazado de muerte a su expareja, Katherine Alexandra Duarte Fernández, de 23 años, según información publicada por Despacho 505.

Aunque la Fiscalía presentó una acusación por los hechos, el proceso penal fue suspendido después de que el Ministerio Público solicitara una salida alternativa al juicio. La decisión fue adoptada el martes 17 de noviembre por Arlen del Socorro Mejía Corea, titular del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Violencia de Chontales.

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De acuerdo con la información consignada por Despacho 505, la audiencia había sido convocada inicialmente para una revisión de la prueba. Sin embargo, a petición de la defensa del dirigente sandinista, la jueza modificó el objeto de la comparecencia y la convirtió en una audiencia de control de legalidad de la mediación.

Durante la diligencia, la fiscal auxiliar de Chontales, Stacy Magdalena Lazo Rodríguez, expuso los términos del acuerdo. Según el acta judicial citada por el medio, Aguilar Lira aceptó de manera libre y espontánea “la veracidad de los hechos que le fueron imputados por parte del Ministerio Público”.

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La jueza admitió el acuerdo de admisión de hechos y aprobó la suspensión condicional de la persecución penal durante un periodo de prueba de ocho meses. La medida fue presentada como una alternativa al juicio y quedó sujeta al cumplimiento de varias condiciones.

Las restricciones judiciales prohíben a Hasel Ernesto Aguilar Lira acercarse a menos de 300 metros de la víctima o establecer contacto con ella./ (Despacho 505)

Durante ese periodo, Aguilar Lira deberá recibir al menos ocho sesiones de terapia psicológica para mejorar el control de la ira, modificar su conducta violenta y evitar una reincidencia. También tendrá prohibido portar armas, consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas y acudir a establecimientos donde se vendan licores o se practiquen juegos de azar.

El dirigente deberá mantenerse a una distancia mínima de 300 metros de Duarte Fernández. Además, no podrá acudir a su vivienda, centro de trabajo ni a los lugares que ella frecuente. La prohibición incluye cualquier comunicación directa, por medios electrónicos o mediante terceras personas.

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El Ministerio Público advirtió que solicitará la revocación de la suspensión del proceso si el acusado incumple sin justificación las condiciones impuestas por el juzgado, según lo reportado por Despacho 505.

La acusación señala que Aguilar Lira golpeó y amenazó de muerte a Duarte Fernández en varias ocasiones entre abril y el 18 de octubre de 2026, en la vivienda que ambos compartían en el barrio Virgen María de Juigalpa.

La relación había comenzado en octubre de 2025. De acuerdo con el expediente citado en la publicación, las agresiones empezaron en abril, después de que la joven descubriera que Aguilar Lira le era infiel. El dirigente sandinista la golpeaba con los puños, después le pedía perdón y la responsabilizaba por las agresiones bajo el argumento de que ella lo provocaba.

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Duarte Fernández decidió terminar la relación el 7 de septiembre. Sin embargo, según la acusación, Aguilar Lira continuó insistiendo en retomar el vínculo y, ante la negativa de la joven, volvió a golpearla, insultarla y amenazarla de muerte.

Katherine Alexandra Duarte Fernández rechazó en la sede judicial la suma propuesta de 40,000 córdobas en concepto de reparación de daños. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El 18 de octubre, después de sufrir una nueva agresión, Duarte Fernández acudió a la Policía para denunciarlo. Tres días después, la Fiscalía presentó la acusación por el delito de violencia psicológica leve.

El acuerdo contemplaba el pago de 40,000 córdobas a la víctima en concepto de reparación por los daños. Duarte Fernández rechazó la cantidad durante la audiencia. “No estoy de acuerdo con la entrega de la cantidad de cuarenta mil córdobas, no voy a recibir esa cantidad”, respondió cuando la jueza le preguntó si aceptaba los términos del acuerdo.

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La representante del Ministerio Público aclaró que la joven conserva el derecho de ejercer una acción civil para reclamar el resarcimiento de los daños. La información fue publicada por Despacho 505 el 20 de noviembre de 2026.