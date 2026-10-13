Nicaragua

Se aferró a una rama para sobrevivir: Dramático rescate de un hombre en un cauce de Managua

El hecho ocurrió el domingo en el barrio Acahualinca, donde vecinos lo sacaron del cauce con un mecate tras varios minutos aferrado a una rama, según medios locales nicaragüenses que lo reportaron

Un hombre dentro de un canal de agua marrón se sujeta a ramas secas mientras otra persona intenta ayudarlo desde la parte superior de un muro.
Un hombre intenta auxiliar a una persona atrapada en la corriente de un cauce en Nicaragua mientras esta se sujeta a la rama de un árbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre cuya identidad no fue divulgada fue arrastrado por las fuertes corrientes de un cauce este domingo en el barrio Acahualinca de Managua, pero pobladores lograron rescatarlo con un mecate, según Noticiero Nicaragua y Mi Voz Nicaragua.

El hombre permaneció sujeto a una rama durante varios minutos, visiblemente agotado, mientras los vecinos organizaban la ayuda, informó La Prensa Nicaragua, diario nicaragüense. La fuerza del agua lo había desplazado varios metros y le quitó la ropa interior antes de que fuera puesto a salvo.

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Se desconoce cómo cayó al cauce o si se encontraba recolectando desechos cerca de la orilla. Sin la intervención de los pobladores, habría corrido el riesgo de morir ahogado. Tras la extracción, el hombre recibió los primeros auxilios por parte de los mismos vecinos mientras se notificaba a los cuerpos de socorro para su valoración médica, llamando a la población a extremar precauciones en los cauces durante la temporada de lluvias, indicó Radio Corporación.

Managua sigue siendo escenario accidentes

Este lunes, El Diario Nacional, medio nicaragüense informó que un joven identificado como Wilfredo Rosales, de 21 años, murió tras la colisión frontal entre dos motocicletas en la curva de Ticomo, en el kilómetro 9 de la Carretera Sur, en la zona de Managua. La Policía investiga las circunstancias del accidente y dejaron ver que luego darían actualizaciones del caso.

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En el barrio Acahualinca, varias personas utilizaron un mecate para extraer a un sujeto agotado que permanecía aferrado a una rama mientras la fuerte corriente del zanjón amenazaba con ahogarlo. Video cortesía.

La colisión entre una motocicleta y una caponera dejó a una mujer fallecida la noche del viernes 9 de octubre frente a Aldeas SOS, en Managua. El accidente ocurrió cuando, presuntamente, el vehículo de tres ruedas invadió el carril de la moto, que se dirigía a una vela familiar.

La víctima, Sandra Isabel Norory, de aproximadamente 35 años, sufrió un trauma craneal y murió horas después en el hospital Fernando Vélez Paiz. Los bomberos le brindaron primeros auxilios en el lugar y la trasladaron de emergencia debido a la gravedad de sus lesiones.

Norory viajaba como acompañante junto a Lorenzo Ezequiel Wuintang, conductor de la motocicleta. “Yo venía del Siete Sur, íbamos a una vela de mi abuelita, que precisamente está en una vela ahorita. Yo venía recto cuando la caponera me invadió el carril y yo terminé impactando a un lado de ella y luego me derrapé con la moto”, relató Wuintang.

El motociclista sufrió golpes en las manos y los pies y también fue llevado al hospital para recibir atención médica. El conductor de la caponera, Andy Josué Romero, de 25 años, resultó ileso.

Un hombre sobre unas ramas junto a un muro de concreto en un cauce de agua marrón con vegetación de fondo y un texto superpuesto.
Un hombre se sujeta de unas ramas para evitar ser arrastrado por la corriente de un cauce en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades anunciaron que investigaban las circunstancias del accidente para determinar sus causas y establecer las responsabilidades correspondientes.

Además, vale mencionar que los Bomberos Unidos de Nicaragua brindaron un total de 112 servicios de emergencia en todo el territorio nacional durante el domingo 27 de septiembre. Según la institución, En el control de incendios, los efectivos extinguieron siete siniestros sin que se registraran pérdidas de vidas humanas. En la zona residencial Linda Vista (de la zona de Managua), se atendió un conato de vivienda provocado por el recalentamiento de un aire acondicionado.

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