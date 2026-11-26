Desarticularon una red que enviaba cocaína a Nicaragua y detuvieron a 12 personas. (Composición fotográfica Infobae)

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Una investigación de cerca de cinco años en Costa Rica derivó en la desarticulación de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, la legitimación de capitales y el contrabando, que enviaba cocaína hacia Nicaragua e introducía ketamina para su venta en territorio costarricense. La organización operaba en localidades fronterizas y, según informó este miércoles La Prensa de Nicaragua, contaba con presuntas filtraciones de una funcionaria judicial y dos policías.

El operativo, denominado Caso Norte, concluyó el martes 24 de noviembre con la detención de 12 personas y la ejecución de allanamientos en distintos puntos de Costa Rica. Entre los detenidos figura una técnica judicial de la Fiscalía de Los Chiles, a quien las autoridades investigan por presuntamente alertar a integrantes de la red sobre pesquisas y operativos.

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La operación estuvo a cargo de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con apoyo del Ministerio Público, la Fuerza Pública y la Policía Municipal de San José.

De acuerdo con La Prensa de Nicaragua, la estructura era dirigida por un ciudadano nicaragüense de apellido Gómez Jaime. El grupo utilizaba rutas terrestres en el norte de Costa Rica y pasos rurales de difícil acceso para trasladar cargamentos hacia Nicaragua.

Varios paquetes de cocaína sellados con cinta adhesiva y plástico permanecen apilados sobre una mesa rústica de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocaína hacia Nicaragua por pasos rurales

El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz Hernández, explicó que la organización recibía cocaína en el sur de Costa Rica y la transportaba por carretera hasta el cantón de Los Chiles, en la provincia de Alajuela, cerca de la frontera con Nicaragua.

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La droga era movilizada principalmente en vehículos tipo mula, según relató el funcionario. Cada traslado podía incluir entre ocho y 10 kilogramos de cocaína, que después cruzaban hacia Nicaragua por zonas fronterizas alejadas.

La investigación estableció que el grupo mantenía una logística organizada para movilizar los cargamentos a lo largo de Costa Rica. El conocimiento de la zona norte y de los pasos no oficiales habría sido una de las principales ventajas operativas de la estructura.

Muñoz indicó que la organización también recibía ketamina desde Nicaragua para comercializarla en Costa Rica. Las autoridades estiman que, desde el inicio de la investigación a finales de 2021, la red movilizó cerca de 10 kilogramos de cocaína y obtuvo alrededor de ₡ 206 millones, equivalentes a unos USD 462.000.

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La ketamina es un medicamento anestésico utilizado en el ámbito veterinario, aunque también puede emplearse para drogar a personas, según explicó el OIJ.

Un vehículo todoterreno transita por un camino rural señalizado como paso fronterizo no oficial hacia Nicaragua, una ruta investigada por el Organismo de Investigación Judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una técnica judicial y dos policías, investigados por filtraciones

Uno de los elementos centrales del expediente es la presunta colaboración de funcionarios que habrían permitido a la red anticiparse a operativos policiales y judiciales.

La técnica judicial detenida trabajaba en la Fiscalía de Los Chiles y residía cerca de los tribunales de justicia de San Carlos, en Alajuela. Según la información recogida por La Prensa de Nicaragua, las autoridades sospechan que facilitaba información sensible sobre procesos en curso, pesquisas y movimientos de las fuerzas de seguridad.

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El director interino del OIJ, Michael Soto, señaló que la funcionaria tenía acceso a expedientes y podía conocer datos relevantes sobre causas tramitadas por la Fiscalía. Esa posición habría facilitado que información reservada llegara a integrantes de la organización.

Además, dos agentes de la Fuerza Pública son investigados por posibles filtraciones. Ninguno fue detenido durante los operativos, aunque las autoridades decomisaron sus teléfonos celulares para profundizar las pesquisas.

Soto sostuvo que las filtraciones habrían tenido como objetivo evitar que los integrantes de la red fueran sorprendidos durante diligencias judiciales o acciones policiales. La investigación deberá determinar quiénes entregaron datos, qué información compartieron y si existió una coordinación directa con los sospechosos.

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El esquema operativo del Caso Norte expone las rutas de narcotráfico, el lavado de dinero y las complicidades oficiales investigadas entre Costa Rica y Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Topos, el grupo que controlaba una zona de tránsito en Los Chiles

Entre los detenidos se encuentran dos hermanos de apellido Orozco, vinculados por las autoridades con un grupo conocido como Los Topos, que operaba en la zona de Medio Queso, en Los Chiles.

Las autoridades identificaron a Gerson y Ronald Orozco Rodríguez como presuntos integrantes de esa estructura. Ambos eran conocidos como los “Toretto” y, según la investigación, tenían un papel de coordinación en el traslado de drogas hacia Nicaragua.

El OIJ considera que el grupo aprovechaba el control territorial y el conocimiento de los caminos rurales para garantizar el paso de los cargamentos. Medio Queso es una localidad de Los Chiles ubicada en una zona próxima a la frontera nicaragüense.

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Muñoz explicó que la organización tenía presencia en una zona amplia y contaba con apoyo de distintas personas. Esa red de colaboración dificultó, según las autoridades, el avance inicial de las pesquisas.

Uno de los hermanos Orozco tenía antecedentes por amenazar con un arma de fuego a un oficial y había sido detenido antes por hechos violentos contra policías, de acuerdo con el informe citado por La Prensa de Nicaragua.

Bienes, vehículos y comercios ligados a la red

La pesquisa no se limitó al tráfico de drogas. El OIJ identificó un posible esquema de legitimación de capitales a través de actividades comerciales, inmuebles y vehículos de alta gama.

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Los investigadores sostienen que los cabecillas mantenían un nivel de vida ostentoso y habrían utilizado comercios formales para incorporar al sistema financiero el dinero procedente de las operaciones ilícitas.

Durante los allanamientos, las autoridades revisaron 24 inmuebles, entre viviendas y locales comerciales, y buscaban decomisar entre ocho y 10 vehículos de alta gama vinculados con los sospechosos. Soto afirmó que los operativos apuntaban a afectar el patrimonio de la estructura.