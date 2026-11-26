Catorce de las dieciséis presas políticas documentadas en Nicaragua permanecen en condición de desaparición forzada, según la Asociación Memoria y Justicia. (Cortesía: Facebook)

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Al 23 de octubre de 2026, 14 de las 16 mujeres detenidas por razones políticas en Nicaragua documentadas por la Asociación Memoria y Justicia (AMJ) permanecen en condición de desaparición forzada.

La cifra fue difundida este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ante ello, la AMJ reclamó información sobre el paradero de las detenidas, pruebas de vida, atención médica, comunicación con sus familias y su liberación.

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El listado, elaborado por el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, registró 72 personas encarceladas por motivos políticos. Dieciséis son mujeres, aunque el documento solo permite identificar de manera pública a 10 de ellas.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Asociación Memoria y Justicia denunció que 14 mujeres presas políticas en Nicaragua continúan desaparecidas tras su detención. (Cortesía: AMJ)

Diez nombres que permiten dimensionar la prisión política contra las mujeres

Las mujeres identificadas son Angélica Patricia Chavarría Altamirano, Aurora Marina Chavarría Cordero, Elvia Junieth Flores Castillo, María Dolores González Martínez, Alda López Bryan, Salvadora del Socorro Martínez Aburto, Thelma del Rosario Montenegro Centeno, Claudia Magaly Munguía Mayorga, Glenis Criesa Pantin Coleman y Florencia Sarmiento Alejandro.

La planilla ubica a Chavarría Altamirano y González Martínez en el Sistema Penitenciario La Esperanza, en Tipitapa. Las ocho restantes figuraban como desaparecidas.

Entre los casos que AMJ destacó está el de Elvia Junieth Flores Castillo, de 38 años. La organización informó que Flores Castillo y sus dos hijas menores de edad se encontraban en desaparición forzada.

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Según AMJ, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas de protección para la madre y las niñas, además de ordenar acciones destinadas a esclarecer su paradero. El listado señala que Flores Castillo fue detenida el 21 de marzo de 2025 en Managua.

La falta de información sobre una persona detenida impide a sus familiares conocer dónde permanece, cuáles son sus condiciones de reclusión y si recibe atención médica. En el caso de madres detenidas, AMJ advirtió que la separación de sus hijos forma parte de las afectaciones diferenciadas que enfrentan las mujeres privadas de libertad por razones políticas.

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La desaparición forzada de mujeres detenidas por razones políticas agrava la incertidumbre de sus familias y limita el acceso a atención médica, comunicación y defensa legal, advirtió la Asociación Memoria y Justicia. (REUTERS/Mayela Lopez)

Dos adultas mayores figuran entre las desaparecidas

El registro también incluye a Salvadora del Socorro Martínez Aburto, de 69 años, y a Alda López Bryan, de 64. Las dos aparecían como desaparecidas al 23 de octubre.

Martínez Aburto fue detenida el 14 de agosto de 2025 en Jinotepe, departamento de Carazo. López Bryan fue capturada el 31 de mayo de 2026 en Puerto Cabezas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

AMJ señaló que la edad profundiza los riesgos para ambas mujeres, ante la imposibilidad de sus familias de verificar su estado de salud, las condiciones de detención y el acceso a tratamientos médicos.

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Las adultas mayores Salvadora del Socorro Martínez Aburto y Alda López Bryan forman parte de la lista de mujeres desaparecidas. (Cortesía: Facebook)

Una mujer con cáncer de pulmón entre los casos reportados

La asociación también alertó por la situación de Claudia Magaly Munguía Mayorga, de 55 años. AMJ indicó que fue diagnosticada este año con cáncer de pulmón.

Munguía Mayorga fue detenida el 14 de julio de 2026 en Chinandega y, según el listado, permanecía desaparecida. La organización sostuvo que las personas con enfermedades que requieren tratamiento especializado enfrentan riesgos adicionales cuando las autoridades no informan dónde se encuentran ni permiten el acceso de familiares o médicos independientes.

La organización afirmó que la prisión política tiene expresiones de violencia diferenciadas contra las mujeres, entre ellas amenazas vinculadas a la maternidad, aislamiento prolongado, castigos y afectaciones psicológicas.

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La Asociación Memoria y Justicia denunció que las presas políticas sufren afectaciones diferenciadas como amenazas a la maternidad y aislamiento. (REUTERS/Oswaldo Rivas)

AMJ sostuvo que la desaparición forzada agrava esas condiciones, porque impide que las detenidas tengan contacto con sus familias y que sus allegados accedan a datos verificables sobre su situación.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la asociación pidió conocer el paradero de las 14 mujeres desaparecidas, recibir pruebas de vida, garantizar asistencia médica y restablecer la comunicación familiar. También exigió la liberación de todas las mujeres presas políticas por el régimen.