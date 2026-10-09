Por qué Nicaragua afianza su alianza con China y Rusia ante la OEA

Una mano con la bandera china sujeta firmemente la bandera de Nicaragua, simbolizando una red de control y cooperación con figuras de élite sobre un fondo urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Tenía en su planificación estratégica dos expectativas confirmadas por los hechos de los últimos días: que sus alianzas con China y Rusia no sufrirían ningún retroceso, y que la presión de la Organización de Estados Americanos (OEA) no tendría mayor incidencia sobre el poder consolidado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Así lo describe el politólogo César Santos, investigador del centro de pensamiento Expediente Abierto, en declaraciones a La Prensa de Nicaragua.

PUBLICIDAD

Santos, especializado en la influencia autoritaria de China y Rusia en América Latina, sostiene que la pareja gobernante necesita “mantener aliados” y por eso profundiza sus vínculos con Beijing, Moscú y Teherán pese al plazo fijado por los cancilleres del continente.

Dos hijos de Ortega y Murillo viajaron a países aliados

El rédito de esa estrategia se tradujo en una serie de movimientos protagonizados por hijos del matrimonio presidencial. Daniel Edmundo Ortega Murillo participó este jueves en el Foro Digital Global organizado en Rusia.

Días antes, el 2 de octubre, Laureano Ortega firmó un acuerdo con una empresa estatal bielorrusa para la compra de 247 ambulancias, según detalló La Prensa. El mismo hijo de la pareja gobernante había participado, el 27 de septiembre, en el acto por el 77.º aniversario de la fundación de la República Popular China, celebrado en Managua.

PUBLICIDAD

Una figura diplomática alza el sello de la Organización de los Estados Americanos ante la bandera de Nicaragua, flanqueada por las de Rusia y China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen también anunció la transmisión en señal abierta del canal de propaganda ruso RT, tras una licencia concedida por el ente regulador Telcor.

Según el análisis recogido por La Prensa, el régimen de Ortega y Murillo calcula que ningún organismo interamericano logrará revertir sus alianzas extrahemisféricas y que esos países seguirán siendo su principal respaldo financiero y diplomático ante el aislamiento regional.

La OEA exigió elecciones libres en un plazo de 60 días

La trigésima primera reunión de cancilleres de la OEA, celebrada el 2 de octubre, aprobó una resolución que exige elecciones libres en Nicaragua y la libertad de los presos políticos. El texto también demanda revertir las reformas constitucionales de 2025 y 2026.

PUBLICIDAD

Los países miembros crearon además un Grupo Ministerial de Seguimiento para intentar un diálogo con el régimen, con un plazo de 60 días para presentar un informe sobre la respuesta de Managua. La resolución contempla la posibilidad de adoptar medidas adicionales si el régimen no responde.

El documento urge a las autoridades nicaragüenses a interrumpir actividades desarrolladas con apoyo internacional en materia de seguridad, suministro de tecnología e intercambio de información que faciliten la vigilancia, la represión interna o violaciones de derechos humanos, y a no permitir la presencia de personal vinculado con esas actividades.

Caricatura política que representa a Daniel Ortega y Rosario Murillo de pie sobre un mapa de Nicaragua, flanqueados por banderas y símbolos de Rusia, China, Irán y Belarús, ilustrando sus alianzas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuestionamiento de la OEA apunta a vínculos que, en el caso de Rusia, se han expresado en apoyo a la represión y, en el de China, en un fortalecimiento de los lazos comerciales desde 2021, cuando Managua y Beijing restablecieron relaciones diplomáticas.

PUBLICIDAD

Esa cercanía permitió que el régimen entregara el 8.5% del territorio nacional en concesiones mineras a empresas chinas, además de inversiones como la del Aeropuerto Punta Huete, bajo observación de las autoridades estadounidenses desde hace meses.

El régimen se apoya en China ante la falta de otros aliados

Para Santos, no hay marcha atrás en el realineamiento internacional del sandinismo. “La única forma de mantener aliados en el plano internacional es plegándose a una retórica y a una agenda antioccidental y antidemocrática”, explicó el politólogo a La Prensa.

Santos agregó que Ortega y Murillo son conscientes de que ningún otro actor internacional, ni siquiera Rusia, puede ofrecerles el respaldo financiero que brinda China, además de legitimidad en foros multilaterales como las Naciones Unidas o el bloque de economías emergentes Brics.

PUBLICIDAD

El régimen no se ha referido hasta ahora a las demandas planteadas por los cancilleres en la OEA. Sin embargo, un día después de esa reunión tomó la decisión de retirarse del Parlamento Centroamericano (Parlacen), órgano integrado al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Un acuerdo comercial entre China y Nicaragua se visualiza como un contrato que ata a transportistas sobre autobuses Yutong. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicaragua impulsó la entrada de China al Parlacen y desplazó a Taiwán

El régimen había logrado colocar a China como observador en el Parlacen, aunque no consiguió el mismo objetivo en el SICA por la oposición de países como Guatemala, que aún mantiene relaciones con Taiwán, al igual que Belice.

“En una avanzada liderada por la bancada de Nicaragua, China entra al Parlamento Centroamericano y sacan a Taiwán de una manera burda, ofensiva y agresiva con un aliado de muchos años”, dijo a La Prensa el diputado del Parlacen por Panamá, José Ramos.

PUBLICIDAD

Según Ramos, el objetivo de la bancada nicaragüense era hacer eco de su propaganda y buscar respaldo en Centroamérica para lo que calificó como una “acción en contra de la democracia y la justicia”.

El legislador panameño fue más allá en su cuestionamiento al régimen y sus socios internacionales. “Nicaragua y sus aliados, Irán, China, Rusia, son iguales. Dime con quién andas y te diré quién eres”, remató ante el diario.

“Así, este tipo de regímenes no rinden cuentas, no piden disculpas, no piden perdón. Ellos solo saben reprimir, asesinar, perseguir, coaccionar, amedrentar. Eso es estilo y no van a cambiarlo”, sostuvo Ramos.

PUBLICIDAD

La salida del Parlacen abrió una disputa jurídica con el bloque regional

La decisión de retirarse del Parlacen, notificada el 3 de octubre con “efecto inmediato” según la Cancillería nicaragüense, no resultó sencilla desde el punto de vista institucional. Diputados del organismo consideraron inviable una salida unilateral, de acuerdo con una nota publicada por Infobae.

(Comunicado Parlacen)

La presidenta del Parlacen, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez, señaló a la agencia EFE que el tratado constitutivo del organismo no contiene una cláusula que permita a un Estado miembro denunciarlo por decisión individual y con efecto inmediato. Según explicó, una eventual salida debe pasar por una evaluación dentro del SICA, con intervención de la Cumbre de Presidentes del bloque.

PUBLICIDAD

El diputado guatemalteco Carlos Barreda coincidió en que la redacción del acuerdo fundacional dificulta el abandono unilateral del mecanismo. La maniobra privaría a los 20 legisladores nicaragüenses de la inmunidad y los beneficios que tenían dentro del organismo, uno de los pocos foros internacionales donde el sandinismo todavía conservaba una cuota relevante de influencia política.