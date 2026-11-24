Un ataque aéreo israelí mató a Naím Abu Nahel, director del aparato de seguridad interna de Hamas en la Franja de Gaza.

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Un ataque aéreo israelí mató el martes a Naím Abu Nahel, identificado por fuentes del grupo terrorista Hamas como director de su aparato de seguridad interna en la Franja de Gaza, mientras Israel informó que había atacado a un alto mando del movimiento sin divulgar su nombre.

La acción se produjo en el oeste de la ciudad de Gaza. Una fuente de seguridad palestina citada por AFP confirmó la muerte de Abu Nahel, después de que la Defensa Civil gazatí informara del bombardeo. El Ejército israelí y el servicio de seguridad interior Shin Bet señalaron en un comunicado conjunto que el objetivo era un “alto terrorista” del grupo Hamas y anticiparon que difundirían información adicional.

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La muerte de Abu Nahel ocurrió tras una jornada con víctimas en distintos puntos del enclave. La Dirección General de Policía de Gaza y fuentes sanitarias informaron que al menos tres palestinos murieron, incluidos dos policías, durante un ataque con dron contra un puesto policial de Khan Younis, en el sur de la Franja.

El Ejército de Israel y el servicio Shin Bet confirmaron una operación contra un alto terrorista en el oeste de la ciudad de Gaza.

Los cuerpos llegaron al Hospital Naser después de las 2.00 horas locales, según la Policía. Entre los fallecidos había agentes de 33 y 23 años y un civil. La agencia palestina Wafa informó de cinco heridos.

Tres palestinos más murieron tras un bombardeo contra un vehículo en la ciudad de Gaza, indicaron fuentes sanitarias. El Hospital Shifa recibió a dos de los cuerpos calcinados y posteriormente confirmó la muerte de una tercera persona, además de seis heridos.

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Israel ha dirigido ataques contra dirigentes del grupo terrorista Hamas desde 2023

La operación contra Abu Nahel se enmarca en una campaña israelí contra responsables políticos, militares y de seguridad del grupo terrorista Hamas tras el ataque perpetrado en la frontera el 7 de octubre de 2023. Entre los dirigentes cuya muerte fue confirmada desde el comienzo de as operaciones figuran Saleh al Aruri, subjefe del buró político, muerto en enero de 2024 en un ataque en Dahiyeh, al sur de Beirut; y Marwan Issa, subcomandante militar, fallecido en marzo de ese año durante un bombardeo en el centro de Gaza.

La conducción política de Hamas quedó en manos de líderes en el exterior como Khaled Meshal y Zaher Jabarin tras las bajas en Gaza. (FOTO: BBC News)

Israel también anunció la muerte de Mohammed Deif, jefe de las Brigadas al Qassam, por un ataque de julio de 2024 en Al Mawasi, sur de Gaza. A finales de ese año murieron Ismail Haniyeh, entonces jefe del buró político, en Teherán, y Yahya Sinwar, principal dirigente del grupo terrorista Hamas en Gaza, durante un enfrentamiento con tropas israelíes en Rafah.

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En 2025 y 2026, el Ejército israelí atribuyó a sus operaciones las muertes de Mohammed Sinwar, Ra’ad Sa’ad, Izz al Din al Haddad y Mohammed Odeh. Las sucesivas bajas redujeron el número de dirigentes de alto rango que permanecían en Gaza y favorecieron una estructura más descentralizada, mientras figuras radicadas en el exterior, como Khaled Meshal, Muhammad Ismail Darwish y Zaher Jabarin, integran la conducción política del movimiento.