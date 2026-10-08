Nicaragua

Parlamento Centroamericano pide preservar el diálogo tras el anuncio de salida inmediata de Nicaragua

La diputada guatemalteca llamó a Centroamérica y República Dominicana a priorizar la cooperación frente al aislamiento, días después de que Managua notificara la denuncia del tratado constitutivo del organismo regional

Presidente del Parlamento Centroamericano llama a la unión y el diálogo en la región y República Dominicana.

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La presidenta del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Karla Lisbeth Gutiérrez, pidió preservar la integración regional y mantener abiertos los canales de diálogo, luego de que Nicaragua anunciara su intención de retirarse del organismo con efecto inmediato.

En un video difundido en las redes sociales institucionales, Gutiérrez planteó que Centroamérica y República Dominicana deben apostar por la cooperación frente al aislamiento. El mensaje llegó días después de que Managua comunicara la denuncia del tratado constitutivo del Parlacen.

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“Centroamérica y República Dominicana merecen un futuro construido sobre el diálogo y no sobre la confrontación; sobre la cooperación y no sobre el aislamiento”, afirmó la presidenta del organismo regional.

Gutiérrez defendió la integración ante las dudas sobre el Parlacen

La diputada guatemalteca sostuvo que las instituciones enfrentan momentos de tensión cuando se cuestiona su vigencia y llamó a convertir ese escenario en una oportunidad para reforzar los mecanismos regionales.

Caricatura de Daniel Ortega corriendo y Rosario Murillo caminando frente al logo del Parlamento Centroamericano y banderas de Nicaragua.
Una caricatura ilustra a Daniel Ortega y Rosario Murillo al salir de la sede del Parlamento Centroamericano flanqueados por banderas de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hay momentos en la historia en los que las instituciones son puestas a prueba”, señaló. También sostuvo que el liderazgo debe asumirse como una responsabilidad frente a los cuestionamientos sobre la utilidad y la representación del Parlamento Centroamericano.

En su discurso, Gutiérrez afirmó que el objetivo de las decisiones adoptadas dentro del órgano debe ser “el bienestar de los pueblos centroamericanos y de República Dominicana”. Además, planteó que las próximas generaciones evaluarán la capacidad de los dirigentes para defender la democracia y la integración regional ante las diferencias políticas.

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“Que nadie confunda la firmeza con confrontación”, expresó. Según indicó, los principios que sostienen al Parlacen son el diálogo, la paz, la integración, el respeto al Estado de derecho y la dignidad de los pueblos.

Nicaragua comunicó su decisión de denunciar el tratado constitutivo

El régimen de Nicaragua notificó el 3 de octubre su decisión de denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas. En la comunicación, remitida a la Junta Directiva del organismo y a la Cancillería de Guatemala, Managua invocó el ejercicio de su soberanía y anunció que la medida tendría efecto inmediato.

La salida todavía requiere un análisis jurídico e institucional. El tratado no contempla de forma expresa un mecanismo de denuncia o retiro unilateral, por lo que el Parlacen informó que evaluaría los alcances legales, políticos y diplomáticos de la notificación.

La advertencia de la presidenta del Parlacen tras la salida de Nicaragua y el riesgo que señaló para toda la región centroamericana (Foto cortesía PARLACEN)
La advertencia de la presidenta del Parlacen tras la salida de Nicaragua y el riesgo que señaló para toda la región centroamericana (Foto cortesía PARLACEN)

Gutiérrez convocó a una reunión extraordinaria de la Junta Directiva para fijar una posición oficial. Hasta el momento, el Gobierno nicaragüense no detalló las razones de su decisión.

El Salvador ya había iniciado el proceso para abandonar el organismo

El anuncio de Managua se produjo después de que El Salvador iniciara en 2025 un proceso para separarse del Parlacen. La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una reforma constitucional que elimina referencias al organismo y el país prevé dejar de elegir diputados regionales a partir de los comicios de 2027.

En ese contexto, Gutiérrez reclamó evitar que las fronteras se conviertan en límites para la cooperación entre los países de la región. “Centroamérica y República Dominicana no necesitan más límites entre sus naciones. Necesitan más puentes entre sus ciudadanos”, afirmó.

La presidenta del Parlacen sostuvo que la institución mantendrá su papel como espacio de diálogo. “Mientras exista una sola oportunidad para unir a Centroamérica y República Dominicana, este Parlamento Centroamericano seguirá siendo la voz del diálogo, la casa de la integración y la conciencia democrática de nuestra región”, concluyó.

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