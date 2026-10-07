Nicaragua

“Quiero que se investigue”: padre denuncia negligencia en la muerte de su hijo en hospital de Nicaragua

Elian Sadid, de 7 años, falleció tras ser intervenido dos veces por complicaciones derivadas de una apendicitis perforada

Wilder Sequeira solicitó al Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco y al MINSA una investigación sobre la atención médica de su hijo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Wilder Sequeira solicitó al Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco y al MINSA una investigación sobre la atención médica de su hijo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Wilder Sequeira pidió una investigación sobre la atención médica que recibió su hijo, Elian Sadid Sequeira Jarquín, antes de su muerte el 2 de octubre en Bluefields, Nicaragua. El padre difundió un mensaje en Facebook este lunes en el que solicitó al Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco y al Ministerio de Salud (MINSA) que revisen el expediente clínico y determinen si existieron errores, retrasos u omisiones.

Según el relato publicado por Wilder, el niño cursaba segundo grado B en la Escuela Madre del Divino Pastor. El hombre afirmó que Elian había sido atendido cerca de dos meses antes de su fallecimiento en una clínica del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) por fiebre y una coloración azulada en la parte inferior derecha del abdomen.

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De acuerdo con su publicación, en esa consulta le indicaron medicamentos para el dolor y la fiebre, tras atribuir los síntomas a un golpe.

El lunes 21 de septiembre, Elian asistió a clases, pero durante la tarde volvió a presentar dolor, según el testimonio de su padre. Su madre lo llevó al Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco, donde, siempre de acuerdo con la denuncia pública, un médico lo evaluó, ordenó un examen de sangre y le dio el alta esa noche.

Pintura de un niño con traje, camisa y corbata blancas, sobre un fondo azul claro con textura de pintura al óleo.
Los médicos diagnosticaron una apendicitis perforada dos días después de la primera consulta en el hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nos dijeron que estaba bien”, escribió Sequeira, quien sostuvo que el niño continuó con molestias y fiebre al día siguiente.

El miércoles 23 de septiembre, la familia regresó con el menor al hospital. Allí, según el padre, los médicos determinaron que requería una operación de urgencia por una apendicitis perforada.

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Sequeira pidió que se establezca cuánto tiempo había evolucionado el cuadro y si podía haber sido detectado antes. “¿Pudo haberse evitado que llegara a perforarse?”, planteó en el texto.

La familia cuestiona el seguimiento posterior a la primera cirugía

El padre indicó que un cirujano de apellido Sujo realizó la primera intervención y que la familia recibió el informe de que la operación había sido exitosa. Sin embargo, aseguró que el estado del niño empeoró durante los días posteriores.

Según la publicación, el menor tenía dolor y menos fuerzas, mientras sus familiares notaban un deterioro de su condición. Sequeira cuestionó el control médico posterior a la cirugía y preguntó si se identificaron a tiempo posibles complicaciones.

El padre también relató que, tras el regreso del médico que había realizado la intervención, se efectuaron maniobras en el abdomen del niño. La familia recibió la explicación de que podía haber materia fecal acumulada en el intestino, según el mensaje difundido en Facebook.

Mamá, me voy a morir”, habría dicho Elian a su madre, de acuerdo con la versión de Sequeira.

Los médicos diagnosticaron una apendicitis perforada dos días después de la primera consulta en el hospital. (Cortesía: Redes sociales)
Los médicos diagnosticaron una apendicitis perforada dos días después de la primera consulta en el hospital. (Cortesía: Redes sociales)

El niño fue sometido a una segunda operación antes de morir

El miércoles 30 de septiembre, Elian fue operado por segunda vez, según el relato de su padre. La familia recibió información de que existía una infección y afectación intestinal, por lo que fue necesario retirar una parte del intestino.

Después de la intervención, el niño fue trasladado a cuidados intensivos. Elian murió el viernes 2 de octubre, cerca del mediodía, según afirmó su padre.

En su mensaje, Sequeira aclaró que no busca atribuir responsabilidades antes de una investigación. “No quiero acusaciones sin investigación. Quiero que se investigue”, expresó.

El padre solicitó que las autoridades revisen los exámenes, las notas médicas y de enfermería, la primera atención, las cirugías y el seguimiento posterior. También pidió que, si una investigación establece responsabilidades, se aplique la ley.

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