Una familia nicaragüense con equipaje camina por un sendero rural junto a una valla con el retrato de Daniel Ortega y un letrero hacia el norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La salida continua de ciudadanos hacia el exterior provocó un freno directo en el crecimiento de la población nicaragüense. De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Nicaragua cuenta en la actualidad con alrededor de 1,5 millones de habitantes menos de los que tendría si la población no hubiese abandonado el territorio durante las últimas tres décadas y media.

La falta de oportunidades y el endurecimiento de la persecución política bajo el mandato de Daniel Ortega aceleraron una fuga constante de familias enteras y jóvenes en edad de trabajar. El estudio del organismo regional analizó la evolución demográfica entre 1990 y 2025 mediante un ejercicio comparativo.

PUBLICIDAD

Los registros indican que Nicaragua alcanzó una población observada de 6,962,000 personas al inicio de 2025. Sin embargo, las estimaciones revelan que la nación centroamericana llegaría a 8,503.000 habitantes si nadie hubiese emigrado desde 1990. Esta diferencia representa un vaciamiento equivalente al 18% de la población total proyectada.

La cifra expone un impacto que trasciende a quienes cruzaron las fronteras territoriales. El retroceso poblacional incluye también a los descendientes que esos migrantes concibieron en sus nuevos países de residencia en lugar de criarlos en suelo nicaragüense.

En 2024, el país registró 132,000 nacimientos al año, una cantidad inferior a los 157,000 partos estimados en un escenario sin emigración masiva. Esto significa que cada 12 meses nacen cerca de 25 mil bebés menos dentro de las fronteras nacionales.

PUBLICIDAD

Una guardería desierta en Nicaragua ilustra la emigración juvenil a través de una fila de personas con mochilas que se aleja por un camino rural hacia el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos y Costa Rica concentran los principales focos de acogida

Los destinos preferidos de las familias nicaragüenses cambiaron tanto en volumen como en permanencia. La CEPAL detalla que Costa Rica absorbió históricamente la mano de obra agrícola temporal nicaragüense, pero esa dinámica devino en un asentamiento permanente a raíz de la inestabilidad social en el país de origen.

Por su parte, Estados Unidos alberga a la mayor comunidad fuera de América Central, con 315,058 residentes nacidos en territorio nicaragüense hasta 2024. En Europa, España se posicionó como una alternativa en ascenso, con un registro de 93,905 ciudadanos radicados formalmente al inicio de 2025. Ambos destinos recibieron de forma mayoritaria a trabajadores jóvenes, técnicos y estudiantes, lo que privó al país de sus generaciones más activas.

PUBLICIDAD

Mientras las colonias de nicaragüenses en el exterior aumentan, Nicaragua casi no recibe migrantes foráneos. Apenas 43,757 personas nacidas en otros territorios residen en el país, lo que equivale al 0.6% de la población total. Esta disparidad consolida a la nación como un territorio emisor con escaso atractivo para la llegada de mano de obra foránea.

Un grupo de jóvenes nicaragüenses contempla tres rutas migratorias hacia Costa Rica, Estados Unidos y España frente a una encrucijada señalizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, el flujo migratorio mantiene una curva ascendente a lo largo del presente siglo. En el año 2000, los nicaragüenses radicados en el exterior sumaban 494 mil personas. Diez años más tarde, la cifra trepó a 609 mil. Sin embargo, la aceleración más marcada coincidió con las protestas sociales de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega, quien respondió con medidas represivas, encarcelamientos masivos y la clausura de organizaciones de la sociedad civil.

PUBLICIDAD

Para 2020, el número de emigrantes superó los 749 mil y trepó hasta alcanzar los 905,251 nicaragüenses en el exterior en 2024. De esa forma, el volumen de personas nacidas en Nicaragua que reside fuera de sus fronteras casi se duplicó en un lapso de 24 años. La partida de ciudadanos dejó de responder únicamente a traslados de carácter laboral estacional y se convirtió en una búsqueda permanente de protección frente al hostigamiento estatal y la precariedad económica.