Nicaragua registró 23 nuevos casos confirmados de coronavirus en una semana, según el Ministerio de Salud

Un reloj de arena con partículas del virus COVID-19 que se transforman en un gráfico estadístico representa la evolución de la pandemia a través del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud (MINSA) de Nicaragua informó que entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre de 2026 se registraron 23 nuevos casos confirmados de COVID-19 en el país.

De acuerdo con la nota oficial divulgada por las autoridades sanitarias, un total de 28 personas que permanecían bajo vigilancia médica cumplieron el período de seguimiento regulatorio durante los últimos siete días. Con este nuevo balance, la cifra acumulada de ciudadanos atendidos desde el inicio de la pandemia ascendió a 17,422, en un contexto en el que las instituciones públicas mantienen un reporte semanal centralizado.

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El informe oficial detalló que en el corte semanal más reciente no se produjeron fallecimientos directamente atribuibles a la infección viral. Además, las autoridades sanitarias indicaron que la cantidad de nicaragüenses recuperados llegó a 17,154 desde que comenzó la emergencia sanitaria mundial.

A pesar de la publicación de estos datos consolidados, la información técnica sobre la propagación de la enfermedad se canaliza exclusivamente mediante comunicados breves emitidos por el gobierno.

La divulgación de datos por parte del MINSA se caracteriza por una marcada restricción de información detallada sobre la situación epidemiológica real en Nicaragua. El régimen omite de forma sistemática:

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La cantidad de pruebas diagnósticas realizadas por semana

La distribución geográfica de los diagnósticos positivos por departamento o municipio

La tasa de ocupación hospitalaria en la red pública de salud.

Comunicado oficial del Ministerio de Salud de Nicaragua correspondiente a la semana del 29 de septiembre al 6 de octubre de 2026, en el que se reportan 23 nuevos casos confirmados de COVID-19 en el país.

Esta práctica de escasa transparencia se mantiene sin interrupción desde las fases iniciales de la crisis sanitaria. La falta de desagregación por grupos de edad, sexo o nivel de gravedad de los pacientes impide a especialistas independientes y organismos internacionales evaluar la magnitud exacta de la circulación viral en el territorio.

Además, los reportes estatales limitan sus descripciones médicas a mencionar que las personas atendidas suelen presentar comorbilidades previas como:

Hipertensión arterial

Diabetes

Obesidad

Enfermedades cardíacas

Insuficiencia renal crónica

Afecciones pulmonares

Inmunodeficiencias.

El comportamiento del virus durante 2026 refleja fuertes fluctuaciones semanales

La evolución de la enfermedad en el país mostró variaciones marcadas a lo largo del año 2026. Durante las primeras semanas de enero, los reportes oficiales del Ministerio de Salud registraron niveles mínimos de transmisión, con períodos en los que no se confirmaron contagios en siete días.

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No obstante, esta tendencia se modificó al llegar el segundo semestre del año, cuando las autoridades sanitarias admitieron un incremento constante de infecciones respiratorias en distintas regiones.

El repunte de mayor magnitud en el año ocurrió entre el 18 y el 25 de agosto de 2026, cuando el MINSA confirmó un pico de 138 contagios en una sola semana. Este incremento coincidió con un alza estacional de otras patologías de alto impacto en la población, como la neumonía y el dengue.

Un informe sobre infecciones y ocupación hospitalaria del Ministerio de Salud de Nicaragua presenta cifras y gráficos cubiertos por franjas negras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, la primera semana de septiembre acumuló 79 casos positivos, lo cual dio paso a un descenso progresivo hacia finales de ese mes con cifras de entre 34 y 36 reportes semanales, hasta situarse en los 23 casos notificados en el último balance oficial.

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Según medios locales, como parte de las estrategias de prevención sanitaria aplicadas durante el año, el gobierno ejecutó en abril de 2026 la Campaña Nacional de Vacunación, jornada en la que se aplicaron dosis de refuerzo contra el coronavirus junto con esquemas de protección para otras 17 enfermedades transmisibles. Sin embargo, las autoridades del MINSA no han detallado la cobertura porcentual alcanzada con los refuerzos en la población adulta ni el estado del inventario de vacunas disponibles en los centros de salud.