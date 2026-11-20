El sacrificio acelerado de vacas reproductoras en Nicaragua enciende una alerta que va más allá de la sequía actual: compromete la producción de carne y leche de los próximos dos años. - crédito Fedegán

Guardar

El sacrificio acelerado de vacas reproductoras en Nicaragua enciende una alerta que va más allá de la sequía actual: compromete la producción de carne y leche de los próximos dos años.

Así lo documentó Agrolatam, portal especializado en agronegocios de América Latina, que cruzó cifras del Banco Central de Nicaragua con el testimonio de dirigentes del sector ganadero.

PUBLICIDAD

Entre enero y julio de 2026, los frigoríficos orientados a la exportación faenaron 470,100 bovinos, 58,800 más que en igual período de 2025. Los mataderos artesanales que abastecen el mercado interno, en cambio, apenas sumaron 1,200 animales adicionales: 63,300 en total, según el Banco Central de Nicaragua.

La falta de agua y pasturas obliga a adelantar la faena

El fenómeno de El Niño redujo la disponibilidad de agua y pasturas en buena parte del territorio nicaragüense. Ante ese escenario, numerosos establecimientos optaron por adelantar el envío de animales a faena antes de perderlos por desnutrición o sed.

El problema no es solo la cantidad de cabezas sacrificadas. Es, sobre todo, su composición: una parte corresponde a hembras reproductoras, cuya pérdida reduce directamente los nacimientos futuros.

PUBLICIDAD

Cuando una vaca reproductora se faena antes de parir, ese ternero nunca nace y esa producción de leche no ocurre. Por eso los especialistas distinguen entre el volumen exportado hoy, que crece, y la capacidad del rodeo para sostener esa producción en los próximos dos años, que se debilita.

Cuando una vaca reproductora se faena antes de parir, ese ternero nunca nace y esa producción de leche no ocurre. Por eso los especialistas distinguen entre el volumen exportado hoy, que crece, y la capacidad del rodeo para sostener esa producción en los próximos dos años, que se debilita.

El dirigente ganadero Marcos Umanzor lo planteó en una entrevista televisiva reciente recogida por nicaraguainvestiga.com. “La cantidad de ganado que salió o que se faenó en los dos últimos meses, por ejemplo, por el temor de la sequía, son volúmenes muy grandes que en uno o dos años nos van a impactar también en producción de carne y de leche”, afirmó.

PUBLICIDAD

Umanzor fue más específico sobre las consecuencias ante el mismo medio: “Se sacrificaron un montón de hembras, esas hembras no van a parir, vamos a tener escasez de terneros y de terneras, esas hembras no van a producir leche, vamos a tener escasez de leche muy probablemente”.

Las exportaciones crecen mientras el rodeo se reduce

La paradoja del sector es que, mientras se enciende la alarma por el futuro, el presente exhibe números favorables. Según el relevamiento de Agrolatam, las exportaciones de carne bovina generaron USD 177.44 millones adicionales entre enero y septiembre de 2026 respecto de igual período de 2025.

Buena parte de ese salto se explica por el precio: la tonelada promedio pasó de USD 6,400 a USD 7,200, un incremento del 12.5%. Las exportaciones de queso, en tanto, se mantuvieron estables, con ingresos levemente superiores a USD 160 millones en los primeros nueve meses del año.

PUBLICIDAD

El fenómeno de El Niño redujo la disponibilidad de agua y pasturas en buena parte del territorio nicaragüense. Ante ese escenario, numerosos establecimientos optaron por adelantar el envío de animales a faena antes de perderlos por desnutrición o sed.

Un reporte posterior de Radio La Primerísima, fechado el 17 de noviembre, confirmó la tendencia con otra métrica: la producción de carne y lácteos nicaragüense registró un incremento interanual del 8.5% hacia el cierre de octubre, con cerca de 138 millones de kilogramos de carne bovina exportados —unos 6.500 contenedores— hacia Centroamérica, República Dominicana, Estados Unidos, China y Panamá, además de 55 millones de kilogramos de queso y quesillo.

La radio recogió también el llamado de especialistas del sector a reforzar cuatro ejes para enfrentar la sequía: genética, manejo, nutrición y sanidad, con medidas como la construcción de silos, la siembra de pasturas resistentes y la cosecha de agua.

PUBLICIDAD

La sequía ya alcanza zonas fuera del corredor tradicional

Agrolatam identificó otro dato relevante: la sequía golpea territorios que históricamente no integraban el corredor seco oficial. Chontales, Boaco, Nueva Segovia y Estelí, en la región norcentral, reportan dificultades pese a que ese corredor, delimitado por el Programa Mundial de Alimentos hasta 2024, comprendía 44 municipios.

Radio La Primerísima amplió ese punto al mencionar que la variabilidad climática ya afecta zonas fuera del corredor seco como Chontales, Boaco y Las Segovias, coincidiendo con el diagnóstico de los productores consultados por Agrolatam.

El contexto regional confirma la magnitud del fenómeno. Infobae informó, en un análisis publicado el 6 de noviembre, que la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano proyecta que el producto interno bruto nicaragüense crecerá 3,6% en 2026, frente al 4,9% del año anterior, en parte por la sequía asociada a El Niño.

PUBLICIDAD

El economista Juan Sebastián Chamorro, citado por ese medio, advirtió que “los efectos de El Niño se sentirán con mayor fuerza en el PIB de 2027”.

Un agricultor recorre un terreno con tallos secos de maíz y tierra agrietada durante un periodo de sequía en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pérdidas agrícolas y asistencia a 300,000 niños

El impacto no se limita a la ganadería. Según el relevamiento de Agrolatam, pequeños productores del corredor seco informan desde junio pérdidas en las cosechas de granos básicos del ciclo de primera, lo que reduce ingresos y disponibilidad de alimentos en las comunidades rurales.

La industria azucarera proyecta pérdidas cercanas a USD 65 millones para la zafra 2026/27 por los daños de la falta de lluvias en las plantaciones de caña. A esto se suma el encarecimiento de insumos: los fertilizantes aumentaron más del 50% desde comienzos de 2026, de acuerdo con información del Programa Mundial de Alimentos citada por Agrolatam.

PUBLICIDAD

Guatemala registró una cosecha favorable de maíz comercial en Petén y la Franja Transversal del Norte pese al clima adverso. (Gobierno de Guatemala)

Frente a ese deterioro, el organismo duplicó las comidas entregadas mediante el programa nacional de alimentación escolar, con el objetivo de alcanzar a 300,000 niños de las zonas más afectadas.

Un reporte de Naciones Unidas del 11 de noviembre amplió el panorama regional: la Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno de El Niño podría ser uno de los más intensos registrados, y el Programa Mundial de Alimentos estima que la inseguridad alimentaria en Centroamérica podría aumentar hasta un 80%. El mismo informe precisó que las medidas de respuesta del organismo ya alcanzan a más de 470,000 personas en la región.

PUBLICIDAD

La recuperación del sector ganadero nicaragüense, según coinciden Agrolatam y los dirigentes consultados por los medios locales, dependerá de las próximas lluvias y de la capacidad de los productores para reconstituir el hato reproductor.

Hasta entonces, la brecha entre el buen momento exportador y el futuro del rodeo seguirá siendo la principal preocupación del sector.