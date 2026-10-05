Nicaragua

Corrupción, narcotráfico y concentración de poder: las prácticas que obispo atribuye a regímenes totalitarios como el de Ortega

El religioso nicaragüense desnacionalizado vinculó la acumulación de riqueza con la arbitrariedad política, en un contexto en que el sandinismo avanza con una reforma constitucional que podría excluir opositores de las elecciones

La homilía de Silvio Báez en Miami resalta el valor de la esperanza cristiana en medio de la represión política en Nicaragua./( St Agatha Catholic Parish)
La homilía de Silvio Báez en Miami resalta el valor de la esperanza cristiana en medio de la represión política en Nicaragua./( St Agatha Catholic Parish)
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El obispo nicaragüense desnacionalizado Silvio Báez advirtió este domingo que la codicia y la ambición de poder se transforman en mecanismos de corrupción y violencia en los regímenes totalitarios. El religioso, exiliado en Estados Unidos desde 2019, cuestionó al régimen de Nicaragua que, según dijo, convierte los recursos de un país en patrimonio de grupos reducidos.

Durante una homilía en una iglesia de Estados Unidos, Báez afirmó que la codicia puede llevar a las personas a actuar con egoísmo e insensibilidad. “Cuando la codicia se adueña de nuestro corazón, nos volvemos egoístas e insensibles, capaces de recurrir incluso a la violencia con tal de conservar y aumentar los propios bienes”, sostuvo.

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El obispo, uno de los críticos más activos del régimen que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, vinculó esa conducta con el ejercicio del poder en sistemas sin controles institucionales. Según planteó, la acumulación de riquezas y la concentración de atribuciones políticas forman parte de una misma dinámica.

Caricatura de Daniel Ortega con bigote y Rosario Murillo con tiara, ambos sonrientes, rodeados de fajos de billetes, lingotes de oro, barriles de petróleo, joyas y relojes.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una caricatura satírica, aparecen sonrientes entre fajos de dólares, lingotes de oro y barriles de petróleo que simbolizan riqueza y poder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Báez denunció confiscaciones y saqueo de recursos públicos

El jerarca católico señaló que, en los poderes totalitarios, la codicia “se convierte en política de Estado” y puede expresarse a través de “múltiples formas de corrupción”. Entre ellas, enumeró la confiscación de bienes, la complicidad con el narcotráfico y el lavado de dinero, además de la entrega discrecional de concesiones mineras.

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También denunció el uso de los recursos naturales y de los fondos públicos en beneficio de sectores cercanos al poder. “¡Convierten la viña de todo un pueblo en finca de unos cuantos!”, expresó el obispo nicaragüense al retomar la parábola bíblica de los viñadores.

Báez sostuvo que el afán de acumulación suele estar acompañado por otro elemento: la ambición de poder. A partir de ese pasaje evangélico, afirmó que los regímenes totalitarios recurren a la arbitrariedad y a la violencia para apropiarse de aquello que pertenece a la sociedad.

“Cuando el deseo enfermizo de poder domina a las personas, surgen los tiranos, que no aceptan ningún límite a su poder ni dudan en convertir en ley sus oscuros y desquiciados caprichos”, alertó durante su prédica.

Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (i), y su esposa, Rosario Murillo, durante un evento en Managua (Nicaragua). EFE/ ARCHIVO
Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (i), y su esposa, Rosario Murillo, durante un evento en Managua (Nicaragua). EFE/ ARCHIVO

La Asamblea Nacional aprobó una reforma que excluye a los “traidores a la patria”

El papa Francisco ordenó a Báez salir de Nicaragua en 2019 por razones de seguridad. Desde su exilio, el religioso ha mantenido una postura crítica frente al régimen sandinista y ha denunciado la persecución contra opositores, miembros de la Iglesia católica y organizaciones civiles.

Las declaraciones se produjeron después de que la Asamblea Nacional nicaragüense, controlada por el sandinismo, aprobara el 1 de septiembre, en primera lectura, una reforma constitucional que impediría competir en elecciones a quienes el Estado considere “traidores a la patria”.

La iniciativa, que todavía requiere una segunda aprobación legislativa, también contempla extender de seis a siete años los mandatos de los cargos de elección popular. Ortega, de 80 años, acumula 30 años en el poder: coordinó la Junta de Régimen entre 1979 y 1985, presidió Nicaragua entre 1985 y 1990 y volvió a la Presidencia en 2007.

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