El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que las fuerzas policiales y militares tienen como prioridad capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”. (FOTO: La Prensa)

Guardar

El Gobierno de Honduras mantiene como objetivo prioritario la captura de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como “El Diablo”, señalado como cabecilla operativo del Cártel del Diablo.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, advirtió que, si el sospechoso se enfrenta a los equipos policiales y militares, será neutralizado durante el operativo.

PUBLICIDAD

“La misión es capturar al líder del Cártel del Diablo, pero en el peor de los casos, si se nos enfrenta, lo vamos a neutralizar para que se acabe la amenaza de una vez por todas”, declaró el funcionario durante una entrevista.

Velásquez afirmó que las autoridades están seguras de que Ferrera Rodas permanece en una zona montañosa del departamento de Yoro y que los equipos de seguridad mantienen cercado el área donde presuntamente se oculta.

El ministro sostuvo que cuentan con información de inteligencia sobre la ubicación del prófugo, aunque evitó revelar detalles sobre los movimientos de los equipos desplegados o los datos específicos que manejan para concretar su captura.

PUBLICIDAD

Esteban Gumercindo Ferrera Rodas es señalado por las autoridades como presunto líder operativo del denominado Cártel del Diablo, que mantiene presencia en el departamento de Yoro. (Foto: Cortesía)

Esteban Gumercindo Ferrera Rodas es señalado por las autoridades como el presunto cabecilla operativo del Cártel del Diablo, una estructura criminal que mantiene presencia principalmente en el departamento de Yoro, con operaciones en municipios como Sulaco, Victoria y Yorito.

A esta organización se le atribuyen delitos como homicidios, masacres, secuestros, extorsión, tráfico de drogas y armas, además de otros hechos violentos que han generado temor entre los habitantes de la zona. Las autoridades sostienen que el grupo lleva varios años operando en ese departamento y que ha construido una red de colaboradores para facilitar sus actividades.

La búsqueda de Ferrera Rodas se intensificó después de los cuatro ataques armados registrados en Yoro que dejaron 12 personas muertas. Tras esos hechos, el Gobierno reforzó los operativos policiales y militares y anunció que el departamento sería tratado como una zona de alto riesgo.

PUBLICIDAD

Como parte de la ofensiva, las autoridades informaron sobre la detención de más de 30 presuntos integrantes de la estructura, mientras mantienen acciones para identificar a quienes habrían participado en los ataques y a los responsables de dirigir la organización.

La Policía Nacional elevó a 200,000 dólares la recompensa por información que permita localizar y capturar a alias “El Diablo”. (Foto: cortesía)

La Policía Nacional elevó a 200,000 dólares la recompensa para quien proporcione información fidedigna que permita localizar y capturar a Ferrera Rodas. El monto equivale a cinco millones de lempiras y representa un incremento frente a la recompensa inicial de 500,000 lempiras.

Las autoridades habilitaron el número telefónico +504 8791-2158 para recibir información sobre el paradero del sospechoso. La institución aseguró que los datos proporcionados serán manejados bajo reserva y que la recompensa será entregada a quien aporte información verificada que conduzca a su captura.

PUBLICIDAD

Por ahora, el ministro de Seguridad sostiene que la prioridad es detener al presunto cabecilla y desarticular la estructura criminal.

Mientras continúan los operativos en las montañas de Yoro, las autoridades mantienen la búsqueda de un hombre que permanece prófugo y cuya captura se ha convertido en uno de los principales objetivos de la estrategia de seguridad del Gobierno.

Más de 30 presuntos integrantes de la estructura criminal han sido detenidos, según información proporcionada por las autoridades de Seguridad. (FOTO: Tu Nota)

El ministro también defendió las acciones del Gobierno frente a los cuestionamientos que han surgido en redes sociales y desde sectores políticos nacionales e internacionales.

Velásquez afirmó que existe una intención de presentar de manera negativa los resultados de su gestión y de las operaciones de seguridad, aunque aseguró que las autoridades continuarán con los operativos hasta capturar a los responsables de los hechos violentos y reducir la amenaza que representa esta estructura criminal.

PUBLICIDAD