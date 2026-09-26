Qué es un freight forwarder, la figura que coordina el traslado de cargas en el comercio exterior

Su intervención abarca los distintos modos de transporte, ya sea marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario (Foto: Movant Connection)

Guardar

Cada contenedor que sale del puerto de Buenos Aires o cada pallet que llega en bodega aérea a Ezeiza puede tener detrás a un freight forwarder, o agente de carga internacional: el profesional que organiza el traslado de la mercadería desde el origen hasta el destino, contrata al transportista, gestiona la documentación y coordina a los actores de la cadena de suministro.

Su intervención abarca los distintos modos de transporte, ya sea marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario, y puede ir desde el envío de un solo pallet hasta una carga de proyecto de gran porte. Para quienes importan o exportan por primera vez, puede ser el primer contacto para cotizar un envío y conocer los pasos de la operación.

PUBLICIDAD

En la Argentina, el volumen de intercambio da cuenta de la escala de esa tarea. Según el INDEC, entre enero y agosto de 2026 las exportaciones de bienes sumaron 67.248 millones de dólares, un 21,4% más que en igual período del año anterior, mientras que las importaciones alcanzaron 48.999 millones, con una baja de 2,6%.

¿Qué hace exactamente un freight forwarder?

A diferencia de una naviera o una aerolínea, el forwarder no necesita operar buques ni aviones propios. Su tarea es organizar la operación: elegir el modo de transporte, reservar espacio, negociar el flete, consolidar mercadería de distintos clientes y seguir el envío hasta la entrega, con definición de rutas, tiempos de tránsito y puntos de transbordo.

PUBLICIDAD

En la práctica, su trabajo abarca tanto lo físico como lo documental. Prepara o controla la factura comercial, el conocimiento de embarque y la guía aérea, verifica las exigencias de cada país de destino o tránsito y, en muchos casos, suma servicios de almacenamiento, seguro de carga y coordinación con el despachante para liberar la mercadería.

¿Cuál es la diferencia entre un agente de carga y un despachante de aduana?

Se trata de funciones distintas. Según el Código Aduanero, el despachante de aduana realiza en nombre de otros, ante el servicio aduanero, los trámites relativos a la importación, la exportación y demás operaciones aduaneras, mientras que el agente de carga se ocupa de la logística del traslado y de articular a transportistas, depósitos y terminales.

PUBLICIDAD

El forwarder busca alternativas de ruta o de modo de transporte y reprograma retiros y entregas (Foto: Shutterstock)

La normativa contempla además la figura del agente de transporte aduanero, que en representación de los transportistas gestiona la presentación del medio transportador y sus cargas, y debe estar inscripto en un registro específico. En enero de 2026, la Resolución General 5818 fijó el esquema de exámenes y certificaciones para esa habilitación.

¿Por qué trabajar con un forwarder para exportar?

Para una empresa sin un área de comercio exterior propia, delegar la coordinación puede reducir el riesgo de errores operativos. Un documento mal emitido, un contenedor que pierde su buque o una carga retenida en terminal generan costos de almacenaje, demoras y penalidades que pueden incidir en el costo final de la operación.

PUBLICIDAD

El forwarder también aporta escala. Al consolidar cargas de varios clientes en un mismo contenedor, bajo la modalidad LCL, permite que un exportador pequeño acceda a tarifas y frecuencias que con su volumen propio le resultaría más difícil obtener. En el transporte aéreo, la lógica es similar y se basa en agrupar envíos bajo una guía aérea master.

Otro aporte es el asesoramiento sobre los Incoterms, las reglas que definen en qué punto se transfieren costos y riesgos entre vendedor y comprador. Elegir entre una venta FOB o CIF, por ejemplo, determina quién contrata el flete principal y el seguro, y el agente de carga ayuda a reflejar esa condición en la cotización y en la planificación del envío.

PUBLICIDAD

La función del agente de carga combina la contratación de fletes con la gestión de datos, riesgos y documentación a lo largo de toda la operación (Foto: Shutterstock)

¿Qué desafíos enfrenta hoy la profesión de agente de carga?

La digitalización de la documentación es uno de los cambios en curso. El uso de versiones electrónicas del conocimiento de embarque y de sistemas de seguimiento en tiempo real modifica la forma de trabajo, y en diciembre de 2025 se aprobó en el ámbito de Naciones Unidas una convención sobre documentos de carga negociables.

La gestión de imprevistos es otra parte del oficio. Ante una escala cancelada, una congestión portuaria o un cambio de itinerario, el forwarder busca alternativas de ruta o de modo de transporte y reprograma retiros y entregas, una tarea que requiere seguimiento permanente de la carga y comunicación con cada eslabón.

PUBLICIDAD

Con 33 meses consecutivos de superávit comercial en la Argentina, según los últimos datos oficiales, la función del agente de carga combina la contratación de fletes con la gestión de datos, riesgos y documentación a lo largo de toda la operación, desde la cotización inicial hasta la entrega en destino.