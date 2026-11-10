Nuevos proyectos productivos podrían cambiar el mapa del transporte de cargas en el oeste argentino

El escenario todavía es una proyección y dependerá de los plazos efectivos de construcción y entrada en producción de cada iniciativa (Foto: Shutterstock)

Guardar

Durante un reciente encuentro del sector logístico realizado en Mendoza se presentaron proyecciones que anticipan un cambio significativo en los flujos de transporte de cargas del oeste argentino. El análisis contempla diez proyectos mineros y estima que, a medida que avancen sus etapas de construcción y producción, podrían incorporarse entre 900 y 1.000 camiones adicionales a los corredores de la región hacia el octavo o noveno año de desarrollo.

Las estimaciones no se concentran únicamente en Mendoza. El modelo considera iniciativas ubicadas también en San Juan y Neuquén y analiza cómo sus movimientos de insumos y producción podrían converger sobre rutas que funcionan como conexión con otros puntos del país, Chile y los mercados internacionales.

PUBLICIDAD

Corredores que podrían multiplicar su movimiento de cargas

La proyección parte de un crecimiento progresivo. Para 2027 calcula alrededor de 50 camiones adicionales asociados a los diez proyectos analizados. En un horizonte de cinco o seis años, esa cifra se acercaría a los 500 vehículos, antes de alcanzar los niveles máximos previstos durante las etapas de mayor actividad.

Uno de los cambios más pronunciados aparece sobre la Ruta Nacional 149, que conecta Mendoza con zonas cordilleranas de San Juan. Según los parámetros utilizados en la simulación, algunos tramos que actualmente registran un movimiento muy reducido de transporte pesado podrían acercarse a los 400 camiones diarios cuando entren en actividad proyectos de gran escala ubicados en esa región.

PUBLICIDAD

El impacto también alcanzaría a la conexión entre el Gran Mendoza y Uspallata, donde se proyectan cerca de 400 camiones diarios adicionales, mientras que el corredor entre Valle de Uco y Malargüe podría incorporar alrededor de 300 unidades pesadas por día.

Pero el punto de mayor concentración estaría más al oeste. El tramo entre Uspallata y el Sistema Cristo Redentor podría recibir hacia 2040 hasta 744 camiones diarios adicionales frente al escenario que existiría sin los diez nuevos proyectos considerados. La diferencia equivale a un incremento del 44% respecto de la evolución tendencial utilizada por el estudio.

El corredor ya cumple un papel central en el comercio terrestre regional. Registros recientes indican que alrededor de 360.000 camiones por año utilizan el sistema internacional que conecta Argentina con Chile. Datos del comercio bilateral muestran además que por allí se movilizan millones de toneladas anuales de carga.

PUBLICIDAD

De abastecer las obras a transportar la producción

El tipo de carga también cambiaría a medida que evolucionen los proyectos. Durante los primeros años, buena parte de los viajes estaría vinculada con el ingreso de maquinaria, materiales, equipos e insumos necesarios para construir las instalaciones y abastecer los campamentos.

Cuando comiencen las etapas productivas, ganaría participación el transporte de minerales. El modelo contempla especialmente movimientos terrestres de cobre y sales de potasio, mientras que para determinados productos de mayor valor y menor volumen se consideran otras alternativas de transporte.

Las proyecciones abarcan proyectos ubicados en Mendoza, San Juan y Neuquén, con potencial impacto sobre el movimiento de cargas en distintos corredores del oeste argentino (Foto: Shutterstock)

Esta evolución implica que el desafío no pasa solamente por absorber una mayor cantidad de camiones, sino también por anticipar dónde se originarán las cargas, qué corredores utilizarán y cuáles serán sus destinos.

PUBLICIDAD

La infraestructura, frente a una nueva escala de demanda

Las proyecciones ponen el foco sobre una cuestión que excede a cada proyecto individual: la capacidad de la infraestructura para acompañar un crecimiento sostenido del transporte pesado.

El análisis identificó nueve tramos estratégicos y comparó un escenario de crecimiento tendencial del transporte, estimado en 2% anual, con otro que incorpora específicamente los movimientos generados por las nuevas inversiones productivas. Esa comparación permite dimensionar dónde podrían aparecer las mayores diferencias de circulación.

El escenario todavía es una proyección y dependerá de los plazos efectivos de construcción y entrada en producción de cada iniciativa. Sin embargo, los números muestran la magnitud del desafío: el desarrollo de nuevos polos productivos puede modificar en pocos años rutas que hoy reciben volúmenes relativamente bajos y concentrar cientos de viajes adicionales sobre corredores que ya cumplen funciones estratégicas para el comercio regional.

PUBLICIDAD

Para la logística, anticipar esos movimientos será clave para definir infraestructura, servicios para transportistas, capacidad operativa y alternativas de conexión antes de que el aumento de las cargas se transforme en una nueva exigencia para la red vial del oeste argentino.