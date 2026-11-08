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Por qué el precio no debería ser el primer criterio al importar desde China

Germán He, asesor de comercio internacional, especialista en importación y exportación de productos para mascotas, explica qué errores cometen los importadores primerizos y cómo reducir sus riesgos

Germán He
Germán He es asesor de comercio internacional, especialista en importación y exportación de productos para mascotas (Foto: Movant Connection)
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“Un mismo producto, aunque sale al mismo precio en China, termina con un precio diferente cuando entra en cada país”. Desde Yiwu, sede del mercado de exportación más grande de China, Germán trabaja con clientes de toda la región. En esta charla repasa las diferencias regulatorias entre mercados, el lugar de las ferias y las redes sociales en el vínculo con proveedores, y por qué conviene entender cada paso del proceso antes de invertir.

¿Cómo llegaste al español y, desde ahí, a hacer negocios con Latinoamérica?

Empecé a aprender español en mi tercer año de universidad, porque quería estudiar en otra universidad y tenía que aprobar un examen con una segunda lengua extranjera. Saqué buena nota en la asignatura, así que fui a España a hacer mi máster: estuve cuatro años estudiando y uno trabajando allá.

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Ahí conocí a muchos amigos españoles y también latinoamericanos. Después volví a China y trabajé en el gobierno, pero vi que el país es cada día más abierto, también en lo comercial. Por eso me vine a Yiwu, donde está el mercado de exportación más grande de China, y hoy el foco está puesto en el rubro de mascotas.

En Argentina hay un proceso de desregulación y mucha gente se anima a importar. ¿Qué errores ves en quienes lo hacen por primera vez?

La mayoría de las personas que me consultan llegan por las redes sociales y muchas son principiantes. Siempre miran que el precio en China es mucho más barato que en cualquier otro país del mundo, pero no hacen una investigación previa. Ese es el error más común.

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Mi consejo es que, antes de hacer una importación, aunque tengas el dinero, investigues la demanda del mercado. Para ganar dinero tienes que vender los productos que el mercado necesita, no los que a ti te gustan. Hay que buscar dónde hay una necesidad: esa es la prioridad.

Hoy importar desde China es más fácil que antes. Hay servicios y agentes para todos los trámites en origen, y en destino, en el caso de Argentina, hay despachantes de aduana y agentes de carga que ayudan allá. No es algo muy difícil, pero hay que hacerlo de una forma segura y aclarar todo bien antes de empezar.

Trabajás con toda Latinoamérica. ¿Qué diferencias encontrás entre los distintos mercados?

Cada país tiene diferentes demandas y diferentes políticas, y la relación diplomática con China tampoco es la misma. Un mismo producto, aunque sale al mismo precio en China, termina con un precio diferente cuando entra en cada país. No es solamente por el costo del envío, sino también por los impuestos y los costos adicionales que pueden aparecer en la aduana.

Por eso hay que investigar bien la política de cada destino. Muchos quieren importar telas, cosméticos o productos con batería, que son productos especiales, sensibles, y ahí hay que preguntar si ese país pide certificaciones o papeles para realizar la importación. Todo depende de la política, de la relación con China y del producto que se quiere traer.

Importaciones de China
"Para ganar dinero tienes que vender los productos que el mercado necesita, no los que a ti te gustan. Hay que buscar dónde hay una necesidad: esa es la prioridad", afirma Germán (Foto: Shutterstock)

Muchos clientes llegan por las redes sociales. ¿Están reemplazando a las ferias como espacio para generar vínculos comerciales?

La más importante en China es la Feria de Cantón, con dos ediciones por año, en primavera y en otoño. Para mí es como una fiesta de los importadores para conocer productos, proveedores y fábricas. Pero no alcanza con ir: hay que hablar bien con los proveedores y mirar todas las especificaciones, porque una importación puede empezar en cualquier momento del año.

A todo el mundo le gustan las fiestas, pero lo más importante es conocer bien lo que hay en esa fiesta. En la feria todos quieren conseguir clientes, y si no preguntas de una forma correcta, el proveedor no te va a hacer caso. Por eso en mis contenidos explico qué cosas son importantes para hablar de forma más profesional con los proveedores.

¿Qué valor tiene comunicar de forma simple conceptos que, para un principiante, son complicados?

La idea de crear estos contenidos no es solamente promocionar productos novedosos. Siento la responsabilidad de informar a quienes quieren hacer este negocio que una importación es una inversión, y toda inversión tiene riesgo. Me gustaría hacer contenidos para rebajar ese riesgo, sobre todo para los principiantes.

Durante todo el proceso hay muchas trampas, e incluso en las redes sociales hay muchos estafadores, chinos y también de otros países. Aclarar todo bien es una forma de proteger no solamente los productos, sino también el dinero de los clientes. Por eso también cuento mis formas de hacer negocio.

¿Qué consejo le darías a quien está pensando en hacer su primera importación?

Para evitar riesgos y trampas, lo mejor es hablar con las personas. Hay que pedir una llamada o una videollamada para confirmar si ese proveedor, esa fábrica o esa persona con la que estás hablando es confiable. Es súper importante conocer bien al proveedor y no tener prisa.

Importar no es un juego de dinero, es un juego de tiempo. Siempre puedes conseguir productos muy baratos, pero lo importante es encontrar una fábrica o una persona que te ayude a realizar el negocio. Al principio no pasa nada si no es muy rentable, porque lo primero es conocer cómo se paga, cómo se entrega, cómo se hace el despacho en aduana y cómo se calcula el costo.

También hay que jugar con el tiempo, porque el costo del envío sube y baja según la temporada. Si manejas productos de Navidad, tienes que prepararte con tres o cuatro meses de antelación, sobre todo los amigos de Argentina, que están lejos. Con paciencia, importar desde China es una opción para ganar dinero a largo plazo.

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