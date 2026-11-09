Movant LogComex

La burocracia que impulsa

En el comercio exterior, los procedimientos, documentos y registros permiten coordinar áreas, definir responsabilidades y evitar errores que pueden afectar el desarrollo de una operación

Rosniel González
Rosniel González es profesional de supply chain y comercio exterior (Foto: Movant Connection)
Guardar

Cuando imaginamos una exportación, pensamos en lo visible: camiones, puertos, contenedores, fronteras. Mercancía en movimiento. Rara vez pensamos en lo que ninguna fotografía de un puerto muestra: la información que decide hacia dónde se mueve todo eso, quién responde por cada tramo y en qué momento.

En el comercio internacional, la mercancía es el movimiento físico de la operación; la información es lo que permite coordinar ese movimiento. Y buena parte de esa información circula bajo un nombre poco atractivo: burocracia.

PUBLICIDAD

Su reputación es conocida: lentitud, rigidez, exceso de formalidades. Pero conviene hacerse otra pregunta. ¿Qué ocurriría con una operación que atraviesa empresas, países y áreas si dependiera solo de la memoria y la buena voluntad de cada participante?

Lo que no viaja en el contenedor

Una exportación nunca es obra de una sola persona. Participan el área comercial, compras, planificación, logística, comercio exterior y finanzas, además de transportistas, agentes y despachantes que pertenecen a otras organizaciones y no comparten oficina, sistema ni prioridades. Lo que los une no es la cercanía, sino un conjunto de decisiones y registros: un pedido aprobado, una fecha de disponibilidad confirmada, un documento que establece qué se envía, a quién y bajo qué condiciones.

PUBLICIDAD

En mi experiencia profesional he observado una tendencia que me gusta llamar «egocentrismo profesional»: evaluar cada proceso solo desde la posición que uno ocupa. No es egoísmo ni mala fe; cada área tiene sus propios plazos y objetivos. Pero desde cierta posición, un campo obligatorio es una molestia, mientras que para quien está más adelante en la cadena es el único dato que permite actuar. La burocracia funciona, en parte, como un traductor entre esas perspectivas: obliga a que lo que una persona sabe llegue a quien lo necesita.

La distancia vuelve esto más evidente. En una oficina, una duda se resuelve cruzando el pasillo. En una exportación, el pasillo puede medir miles de kilómetros, atravesar idiomas, husos horarios y normativas, y cada participante conoce, muchas veces, solo el tramo que le toca. Allí la información escrita deja de ser un complemento de la conversación: la reemplaza. El documento tiene que decir por sí solo lo que en otro contexto diría una charla.

Cuando una definición se vuelve operación

Tomemos el Incoterm. En la negociación nadie lo subestima: es una de las condiciones centrales de la venta. Pero sus consecuencias las vive, sobre todo, quien viene después. El término acordado determina quién contrata el transporte, quién gestiona el despacho de exportación, en qué punto se entrega la mercancía y desde cuándo el riesgo recae sobre el comprador. Incluso puede ocurrir que quien paga el flete no sea quien responde por la carga durante el viaje. Las tres letras de cada Incoterm responden por adelantado preguntas que, de otro modo, habría que improvisar con la mercancía ya lista para salir. Para quien negocia, es una condición de venta; para quien coordina, el punto de partida de la operación.

Documentación en comex
La burocracia bien concebida se parece a esas estructuras que no se notan mientras funcionan (Foto: Shutterstock)

Lo mismo ocurre con los documentos de exportación. Es fácil verlos como trámites que acompañan a la carga. Su función es otra: expresar lo que se vendió, lo que se preparó y lo que se cargó en un formato que el cliente, el transportista y las autoridades aduaneras puedan leer y contrastar. Cuando coinciden, nadie los nota. Cuando aparece una discrepancia entre lo declarado y lo despachado, se descubre que no eran papeles, sino el lenguaje común de la operación.

Antes del documento hay una fecha. Planificación confirma cuándo estará lista la mercancía, Logística cuándo puede cargarse, el transportista cuándo llegará. Cada fecha es una promesa registrada sobre la que otra área construye su propio trabajo; cuando cambia y el cambio no llega a quien depende de ella, la operación se desajusta aunque la mercancía esté intacta.

Una estructura que impulsa

Todo esto obliga a una distinción honesta. Existen procedimientos excesivos, formularios que nadie lee y aprobaciones que no aprueban nada. Pero el criterio para separarlos no es cuántos pasos exigen, sino si alguien, más adelante, depende de ellos. Un procedimiento impulsa cuando conecta una información con quien la necesita, reduce una ambigüedad o permite que otro continúe el trabajo sin tener que preguntar. Se vuelve formalidad vacía cuando pierde a su destinatario.

La requisición de compra es el caso más pequeño de esta lógica. Quien la redacta sabe qué necesita; quien la recibe necesita saberlo también para comprar lo que realmente se requiere y no solo lo que formalmente se pidió. Cada dato que falta en ese primer documento reaparece después, en otra área, como pregunta, retraso o corrección.

La burocracia bien concebida se parece a esas estructuras que no se notan mientras funcionan. Nadie fotografía una orden aprobada ni una fecha confirmada. Sin embargo, un contenedor llega a su destino porque, antes, muchas personas que tal vez nunca se conocerán actuaron sobre una información compartida.

La mercancía se desplaza por rutas, puertos y fronteras, pero antes de moverse alguien tuvo que ponerse de acuerdo sobre cómo. Por eso el «egocentrismo profesional» no se compensa solo con buena voluntad, sino con estructura: la costumbre de dejar escrito lo que el siguiente necesitará saber. La burocracia que impulsa no es la que acumula papeles; es la que permite pensar en el otro antes de que el otro tenga que preguntar.

Temas Relacionados

Movant-OpiniónLogísticaComercio ExteriorBurocraciaOperación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Exportaciones chilenas crecen 16,6% y marcan récord entre enero y octubre

El cobre explicó más de la mitad del valor despachado, el litio multiplicó sus envíos y el superávit comercial superó los 28 mil millones de dólares en los primeros diez meses de 2026

Exportaciones chilenas crecen 16,6% y marcan récord entre enero y octubre

Por qué la logística se convirtió en un factor decisivo para el negocio del sushi

Tomás Pugliese, CEO de una empresa de sushi, explica cómo la trazabilidad de insumos frescos, el abastecimiento local en cada mercado y el delivery redefinen hoy la operación del sector gastronómico

Por qué la logística se convirtió en un factor decisivo para el negocio del sushi

Cuando la urgencia pide avión: lo que no se ve detrás de cada carga de comercio exterior

Roxana Orallo, responsable de comercio exterior, explica por qué el área ganó peso en la definición de precios y qué análisis hay detrás de cada decisión logística en el rubro de maquinarias

Cuando la urgencia pide avión: lo que no se ve detrás de cada carga de comercio exterior

Nuevos proyectos productivos podrían cambiar el mapa del transporte de cargas en el oeste argentino

Un análisis presentado en Mendoza prevé fuertes incrementos de tránsito pesado en varios corredores y abre interrogantes sobre capacidad vial, conectividad e infraestructura

Nuevos proyectos productivos podrían cambiar el mapa del transporte de cargas en el oeste argentino

Logística con drones: cómo funciona, para qué se usa y qué cambia tras su expansión

La logística con drones recibe 1.500 millones de dólares de inversión y promete pedidos en 30 minutos, mientras Buenos Aires ya habilitó vuelos de prueba

Logística con drones: cómo funciona, para qué se usa y qué cambia tras su expansión

DEPORTES

El plan especial que diseñó Ponzio de cara al decisivo duelo que afrontará River Plate ante Lanús por el Torneo Clausura

El plan especial que diseñó Ponzio de cara al decisivo duelo que afrontará River Plate ante Lanús por el Torneo Clausura

La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton en medio de la crisis que atraviesa Ferrari

La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

Los secretos del doble crimen en un Boca-River que cambió para siempre la historia de La Doce

La intimidad de la despedida definitiva de Rubens Barrichello de la Fórmula 1: la emotiva sorpresa que lo hizo llorar

TELESHOW

La sugestiva canción que eligió Emanuel Ortega luego de su separación de Julieta Prandi: “Algo muy familiar”

La sugestiva canción que eligió Emanuel Ortega luego de su separación de Julieta Prandi: “Algo muy familiar”

Daniela Celis rompió en llanto en vivo por el papa León XIV: “¡Quiero estar ahí!”

El emotivo abrazo de Valentino Merlo al reencontrarse con el cura de su colegio durante la vigilia del papa León XIV

La pesadilla de una famosa en MasterChef Celebrity: su relleno de empanadas se cayó al piso y terminó eliminada

Mario Pergolini celebró los 33 años de su hijo mayor al aire y contó cómo será el festejo en familia: “Perdón por todo”

INFOBAE AMÉRICA

La segunda jornada del diálogo entre EEUU, Rusia y Ucrania en Abu Dhabi concluyó tras menos de dos horas de reunión

La segunda jornada del diálogo entre EEUU, Rusia y Ucrania en Abu Dhabi concluyó tras menos de dos horas de reunión

Los bancos de Anthropic prevén elevar el precio de su salida a bolsa ante la fuerte demanda

Cayó “El Meo”, un líder narco de un peligroso barrio que vivía frente a un lago en Uruguay

Congelado en ámbar: el instinto de los lagartos de desprenderse de la cola tiene 99 millones de años

Fue el transatlántico más rápido del mundo y ahora tendrá una segunda vida bajo el mar