Blindada, hermética y sin pasar por depósito: así se mueve la carga nuclear en Argentina

Iván Odel es especialista en logística y comercio exterior del ámbito nuclear (Foto: Movant Connection)

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“Apenas llega la mercadería al puerto para la exportación, se sube al buque y parte directamente”. Así describe Iván uno de los rasgos que distinguen a un nicho que muy pocos profesionales manejan en la región. Con 20 años en el rubro, repasa qué se importa y qué se exporta, cómo se acondiciona la carga y por qué cada operación exige mucho más que un simple traslado de mercadería.

Venías del comercio exterior y en algún momento entraste al mundo nuclear. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

Lo que más me llamó la atención fue el desconocimiento que hay sobre la energía nuclear, que está en muchísimos lugares y por eso mismo no la vemos. Y también el miedo, o el respeto, que uno le tiene. Con el conocimiento vas aprendiendo mucho y te va fascinando, porque es un nicho muy puntual que muy pocas personas saben manejar.

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Lo primero que te puedo decir es la electricidad: las centrales abastecen el 7% de la energía que consumimos. Después está la medicina nuclear y la esterilización de materiales y de alimentos. Está presente en muchos más lugares de los que uno se imagina.

¿Qué es lo que se mueve y cómo se vincula con la logística y el comercio exterior?

Lo que se comercializa es uranio, que es el combustible de las centrales nucleares, y otros materiales. Pero lo que en realidad se comercializa es la energía que tienen y la radiación que emiten, no lo físico que uno puede ver. Por eso no se pueden trasladar en simples pallets: van en bultos especiales, blindados, que cumplen con las directivas de los entes internacionales que aprueban los movimientos.

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Y se vincula justamente por lo difícil que es mover estos elementos. No es un simple traslado de mercadería. Lo que hay que coordinar son operaciones logísticas muy grandes, que incluyen fuerzas de seguridad y personal calificado ante eventuales inconvenientes.

Está todo controlado y no pasa nada, pero ante la eventualidad tiene que haber gente idónea que actúe. Y por el lado del comercio exterior, son divisas legítimas que ingresan al país. Por esos dos lugares veo que la energía nuclear se cruza con la logística y el comercio exterior.

¿Argentina es importadora o exportadora de estos materiales? ¿Qué volumen se maneja?

Es las dos cosas. Importa el uranio, lo trata y lo vende a las centrales nucleares. En Argentina hay tres, Atucha I, Atucha II y Embalse, que se abastecen con ese uranio. De ellas se retira cobalto 60, que se utiliza para esterilizar y en medicina nuclear para el tratamiento del cáncer, y que se exporta a Asia, Europa y Norteamérica. El sector mueve un volumen muy pequeño, pero a la vez muy grande en energía: puede ser un contenedor, pero adentro hay muchísima radiación contenida.

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En cuanto a la logística, Iván comenta que este tipo de mercadería "puede compartir transporte con otras cargas, porque está todo blindado, sellado y totalmente hermético para no contaminar" (Foto: Shutterstock)

¿Cómo se transporta y qué tratamiento recibe en aduana y en puerto?

La mercadería puede compartir transporte con otras cargas, porque está todo blindado, sellado y totalmente hermético para no contaminar. Puede ir por tierra, por avión, por barco o por ferrocarril. Lo único que hay que saber es qué material se está tratando y qué medidas de seguridad hay que tener.

Aduaneramente tiene un tratamiento diferenciado, y en los puertos también. En la importación baja del buque directamente a plaza, no queda en estiba ni pasa por depósitos fiscales. Y al revés: apenas llega la mercadería al puerto para la exportación, se sube al buque y parte directamente. Como llega, se va.

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¿La logística se hace con medios propios o se terceriza?

Por el momento, lamentablemente, se tiene que tercerizar toda. Hay que conseguir proveedores idóneos que estén a la altura de la operación, porque tienen que cumplir con muchas normas de seguridad. Un ejemplo burdo: las cubiertas tienen que estar perfectas, y eso se chequea.

También hay que verificar que el conductor esté descansado y que sepa cómo tratar una mercadería peligrosa. Son un montón de factores que los proveedores tienen que cumplir a la hora de presentarse y estar a la altura de la operación.

¿Dónde se aprende a trabajar en este rubro y qué es lo que más te atrae?

Yo me formé en un instituto de formación aduanera y de comercio exterior, pero la parte nuclear se aprende en el organismo nacional del sector. Ahí se enseña toda la documentación que hay que presentar para exportar y toda la que tiene que avalar que los movimientos que se hacen son seguros.

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Lo que más me atrae es acompañar a personas que desconocen el tema y enseñarles lo que es el comercio exterior, y últimamente, puntualmente, la logística del comercio exterior de la parte nuclear. Eso es lo que más me gusta de mi profesión.

¿Qué mensaje le dejarías a quienes escuchan “nuclear” y piensan en una bomba?

Que la energía nuclear es totalmente limpia y segura. Creo que es la más limpia y segura del resto de las energías. Está muy controlada por entes internacionales, avalada por instituciones y tiene muchísimos cuidados que la hacen totalmente segura. La logística del uranio y de la energía nuclear en Argentina está en muy buenas manos.

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