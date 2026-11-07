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La curiosa foto de la China Suárez y Martín Migueles en medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Durante una jornada cargada de tensión en la casa de los sueños, se filtró una imagen de la actriz y el empresario

La China Suárez y Martín Migueles, protagonistas secundarios de esta historia
La China Suárez y Martín Migueles, protagonistas secundarios de esta historia
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Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un nuevo episodio de conflicto en la tarde del 6 de noviembre, cuando una intervención policial en el barrio La Isla, en Nordelta, partido de Tigre, terminó con el retiro de la hija mayor de la expareja del domicilio paterno y la apertura de una causa judicial por lesiones. La niña, de 11 años, había alertado a su madre sobre una agresión física de parte de su padre a través de un mensaje enviado en su computadora.

En medio de ese operativo en la conocida como la casa de los sueños, con la Policía y una ambulancia en el lugar, también estuvieron presentes Eugenia China Suárez, pareja de Icardi, y Martín Migueles, el novio de Nara que fue quien recibió los llamados de la niña. Con el paso de las horas, se filtró una fotografía de los protagonistas secundarios de esta historia, quienes vivieron de cerca un nuevo escándalo entre el la empresaria y el futbolista.

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La comunicación al 911 se produjo alrededor de las 17 horas por una presunta situación de violencia infantil. Según un acta policial difundido por Yanina Latorre, la niña le había comunicado a su madre que permanecía encerrada en su habitación desde hacía varias horas sin haber almorzado. El episodio se dio en medio de una disputa familiar que incluía una disposición judicial sobre la tenencia: de acuerdo con el documento, la menor debía permanecer con su padre hasta el 16 de noviembre.

Cuando los efectivos del Comando de Patrullas de Tigre llegaron al domicilio, un hombre les respondió desde la puerta que no autorizaba el ingreso. Minutos después, la menor salió de la vivienda llorando, sin calzado y solo con medias, y se acercó a su madre. Ante los policías, manifestó: “Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó”. También relató que su padre la había amenazado con ir a buscarla a la casa de Nara.

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Dos adultos y un menor con el rostro difuminado conversan sentados en el césped cerca de unos arbustos y calzado en el suelo
La conversación entre la China Suárez y Martín Migueles en medio del escándalo

En ese mismo momento, según el relato de Latorre, la China Suárez y Mauro Icardi también salieron de la vivienda, y Wanda Nara se enfrentó a la actriz con un reproche directo: “Mala persona en un par de años sos vos”. De acuerdo con la periodista, Suárez intentó bajar la tensión y buscó hablar tanto con Migueles como con las niñas. Una fotografía difundida después en su Instagram confirmó el relato: allí se ve a la actriz y a Migueles sentados en el pasto y conversando, con la hija menor de Wanda y Mauro en el medio.

En cuanto al devenir judicial, una médica del Sistema de Emergencias de Tigre atendió a la niña en el lugar por dolor de cabeza y en la rodilla izquierda. No detectó lesiones que justificaran su traslado, aunque recomendó realizar una radiografía por un traumatismo leve. Nara explicó entonces que su hija tenía programada una cirugía de meniscos para el mes siguiente.

Wanda Nara vs. Mauro Icardi
El acta policial del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara en la Casa de los Sueños (Instagram SQP)

Icardi, por su parte, les indicó a los policías que la menor había querido retirarse después de que él le negara el permiso para asistir a una reunión de adolescentes y que no entregaría sus pertenencias debido a la orden judicial vigente. En un video difundido por LAM, en el que solo se ven sus piernas, el futbolista afirmó: “Hay una orden del juez que la nena está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”. Consultada por un efectivo sobre con quién prefería quedarse, la niña respondió: “Obvio que me quiero ir con mi mamá”. Tras esa manifestación, madre e hija fueron trasladadas al Destacamento Policial Villa La Ñata.

La misma Latorre había precisado que el fiscal de la UFI Género Tigre, Julio Petrucci, dispuso actuaciones por el delito de lesiones, ordenó un reconocimiento médico legal sobre la niña y resolvió notificar a Icardi la formación de la causa. El Sistema de Emergencia Social de Tigre también intervino en el lugar. El expediente judicial permanece en etapa de instrucción, a la espera de las pericias médicas y de la declaración testimonial de Wanda Nara ante el fiscal interviniente.

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