Condenaron a 18 años de prisión al líder de la secta de los “sanadores egipcios” por trata de personas y abuso sexual

Video: el "Licenciado" antes de uno de sus viajes, aeropuerto de Ezeiza.

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Un tribunal Federal de Córdoba condenó a 18 años de prisión a Álvaro Juan Aparicio Díaz, líder de la Fundación Académica Seshen, que operaba como la secta de “Los sanadores egipcios”, por los delitos de trata de personas y abuso sexual. A su esposa, Carolina Laura Cannes, le dieron nueve.

El veredicto fue dictado este viernes por unanimidad del Tribunal, integrado por los jueces Fabián Asís, Noel Costa y Enrique Lilljedahl. La causa investigó las actividades de la Fundación que ambos dirigían.

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Concretamente, a Aparicio Díaz lo declararon coautor de los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, en sus modalidades de trabajos y servicios forzados y reducción a servidumbre, además de estafas reiteradas. También resultó culpable de acopio de municiones sin autorización.

El tribunal lo consideró responsable, además, de abuso sexual en contra de cuatro víctimas, como autor, coautor y partícipe necesario según cada hecho. Todos los delitos se agravaron por su condición de ministro de un culto.

En el caso de Cannes, los jueces determinaron su culpabilidad como coautora de trata de personas y partícipe necesaria en las estafas reiteradas. Por los abusos sexuales, en perjuicio de dos víctimas, también la hallaron culpable como coautora y partícipe necesaria.

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El fallo estableció que entre 2014 y 2021 ambos captaron, manipularon y sometieron a explotación laboral, económica y reducción a la servidumbre a 11 víctimas desde el predio rural “Pozos Azules”, en la localidad de San Lorenzo, cercana a Villa Cura Brochero.

Durante ese período, las víctimas fueron obligadas a realizar trabajos forzados no remunerados, como desmonte, tareas agrícolas y de construcción, mientras los condenados residían en una vivienda confortable.

Qué dijeron los acusados antes del veredicto

Horas antes de conocerse la sentencia, Aparicio Díaz negó todas las imputaciones. Según dieron a conocer medios locales cordobeses, citó una frase de un libro de su autoría en la que sostenía que la “Cábala Científica Seshen” tiene el objetivo de que cualquier persona pueda estudiarla, y remarcó que los cursos que dictaba correspondían a una ciencia y nunca se trataron de una religión.

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Cannes, por su parte, calificó las acusaciones como una “gran mentira”, un “relato guionado” y “falacias construidas durante cinco años”. Apuntó contra las víctimas y querellantes de la causa, a quienes señaló como responsables de lo ocurrido.

“Terminamos siendo rehenes de ellos en nuestra propia casa. Nuestro error fue rodearnos de este tipo de personas”, dijo Cannes en su descargo ante el tribunal.

Los jueces hicieron lugar parcialmente a las demandas civiles y condenaron a Aparicio Díaz y Cannes a pagar 650 millones de pesos en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a seis de las víctimas. Además, admitieron pedidos de reparación de daño por los que ambos condenados deberán sumar casi 280 millones pesos para abonar a otras cuatro víctimas.

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El tribunal también dispuso el decomiso de la Estancia del Norte de Pozos Azules, donde se desarrollaban las actividades de la comunidad sectaria, de dos camionetas 4x4 y del material bibliográfico vinculado a Seshen, entre otros elementos.

Entre las medidas adicionales, se ordenó la supresión de los registros de deuda vigentes o históricos de las víctimas por obligaciones contraídas durante el período investigado, así como la remoción de los contenidos audiovisuales y digitales de la “Fundación Académica Seshen” y el cierre definitivo de sus cuentas, perfiles y espacios digitales. Como medida educativa, el tribunal ordenó a los condenados realizar una capacitación o taller de perspectiva de género.

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La palabra del fiscal y de las víctimas

El fiscal Carlos María Casas Nóblega expresó su conformidad con la resolución del tribunal. “Estamos absolutamente conformes con la resolución y con los anexos que tuvieron en cuenta todos los pedidos que habíamos hecho. Consideramos que todo el proceso fue justo y todas las partes tuvieron posibilidad de ser escuchadas”, dijo a La Voz.

Algunas de las víctimas estuvieron presentes durante la audiencia del viernes, aunque no en el mismo recinto que los condenados. En diálogo con el medio, expresaron agradecimiento y alivio por el veredicto.

“Estoy feliz de que escucharon nuestro dolor y lo tuvieron en cuenta. Hoy esto lo revierte un poco y nos hace creer un poco más en la Justicia”, dijo una de ellas. Otra agregó: “Siempre tratamos de llevar vidas normales y nunca imaginamos terminar en ese lugar. Por eso la gente tiene que tener mucho cuidado de no caer”.

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Los contenidos digitales de la secta

Los condenados van a apelar

Desde la defensa de ambos condenados manifestaron su intención de apelar la decisión del tribunal. Jorge Perano, abogado de Aparicio Díaz, explicó: “Hay muchos de los planteos que hicimos que no fueron contestados como el pedido de prescripción respecto del ejercicio ilegal de la profesión”.

Perano cuestionó además la condena por los delitos de abuso sexual: “Vamos a casar seguro. Consideraron que mi cliente era culpable en todos los delitos de abuso sexual. Eso es un despropósito porque una de las demandantes nunca denunció ante autoridades competentes”.

Rodrigo Altamira, abogado de Cannes, también confirmó que presentará el recurso. “La decisión del Tribunal no se corresponde con la prueba digital inalterable incorporada al proceso”, aseguró.

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“Los mensajes de texto, las conversaciones de WhatsApp, las fotografías en Facebook demuestran algo opuesto a lo que los denunciantes dijeron en sus declaraciones. Esos hechos y delitos no existieron”, cerró Altamira.

El caso

La Fundación Seshen vendía a sus fieles un costoso paquete espiritual. Además de las clases y encuentros que cobraban muchas veces en dólares, llevaban a Egipto a los creyentes. Era necesario viajar para culminar los “posgrados de medicina tradicional egipcia y psicología Seshen” para “maestros de su escuela”.

Aparicio Díaz se hacía llamar “Licenciado Sahú Ari Merek” y ofrecía cátedras tituladas “Aprender a pensar” o “El Secreto de la Vida”. En sus templos también se hacían sesiones terapéuticas, para lo que contaban con un despliegue de varios agentes en distintos puntos de la provincia de Córdoba.

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Durante la pandemia organizaron un retiro en un campo de la localidad de Cura Brochero. Según se desprende de la investigación, allí los guías espirituales habrían sometido a trabajos forzosos a varias víctimas.

Además, el líder de la presunta secta era un divulgador de la sanación egipcia. Registró 14 libros a su nombre en los últimos siete años antes de su detención, de acuerdo a datos de la Cámara del Libro. Algunos siguen a la venta en Amazon por 15 dólares.

Aparicio Díaz y Cannes fueron detenidos en marzo de 2021, en un operativo en el cual también cayeron otras seis personas. Además de la pareja que manejaba la organización, la causa que tramita en la Justicia Federal tuvo otrosnueve imputados, que finalmente resultaron sobreseídosa lo largo del 2023. Es que algunos de ellos al principio fueron señalados como cómplices, cuando en realidad eran víctimas con un alto nivel de compromiso con la actividad espiritual de la fundación.