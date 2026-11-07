Crimen y Justicia

Video: el recorrido de “La Toretto” antes del choque fatal en La Plata

El equipo de Fernando Burlando, que representa a la familia de la víctima en el juicio contra Felicitas Alvite, expuso una serie de videos que dan cuenta de la velocidad a la que manejaba la joven

El recorrido de La Toretto el día del choque fatal en La Plata
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En el marco del juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata, el equipo de Fernando Burlando -que representa a la familia de la víctima- reconstruyó con imágenes de las cámaras de seguridad municipales el recorrido completo que hizo la joven el día que chocó y mató a Walter Armand.

La secuencia de videos fue expuesta por la querella durante el juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 y, a su vez, acompañó el relato que hizo un perito técnico durante el debate, quien sostuvo ante los jueces que el auto de la acusada circuló a velocidades medias de hasta 90 kilómetros por hora y atravesó seis semáforos en rojo antes del impacto del 12 de abril de 2024.

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El testimonio clave fue del ingeniero mecánico Andrés Raggio, integrante de la Asesoría Pericial, quien recordó que el Volkswagen Gol conducido por Alvite avanzaba por la avenida 13 en sentido descendente cuando chocó con la motocicleta de Armand, que circulaba por la calle 532. Tras el impacto, la víctima cayó sobre el capó, el parabrisas y el techo del vehículo, antes de caer sobre la mano opuesta de la avenida.

Una mujer de chaqueta clara se toca el rostro sentada entre otra mujer y un hombre frente a un micrófono y una computadora en una mesa
Felicitas Alvite en el juicio en su contra

Raggio señaló que el análisis del trayecto captado por las cámaras ubicó la mayor velocidad media entre dos referencias cercanas a las calles 13 y 47. En ese tramo, los vehículos analizados se desplazaban “en el orden de los 90 km/h de velocidad media”, precisó durante su declaración.

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El especialista aclaró que ese registro no equivale a una medición instantánea. El valor surge de calcular el tiempo empleado entre dos puntos de referencia en cada filmación.

La pericia ubicó el impacto entre 82 y 92 kilómetros por hora

Walter Armand La Toretto Felicitas Alvite
Walter Armand, la víctima

Para estimar la velocidad del Gol en el momento de la colisión, el ingeniero aplicó tres métodos. Consideró el arrastre metálico de la moto, la proyección del cuerpo de Armand con el método de Searle y el examen de las imágenes disponibles.

El cálculo por el desplazamiento de la moto arrojó 82 km/h. A su vez, el método que midió la proyección de la víctima estableció un rango de entre 82 y 92 km/h, mientras que otro procedimiento dio un resultado próximo a 85 km/h. Raggio afirmó que los tres resultados resultaron compatibles.

A preguntas de la representación de la familia de Armand, a cargo del abogado Fernando Burlando, Raggio detalló que el vehículo de Alvite cruzó con la luz roja en las intersecciones de 12 y 54, 13 y 40, 13 y 38, 13 y 32, 13 y 49 y 13 y 532. “Cruzó seis semáforos en rojo”, declaró.

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