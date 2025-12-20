Movant LogComex

Materiales eléctricos, logística y eficiencia: cómo cambia la distribución en un mercado más competitivo

Gonzalo Scarponetti, encargado de logística y marketing en la industria de materiales eléctricos, describe la transición del sector, el rol de la eficiencia operativa y sus desafíos

Gonzalo Scarponetti es encargado de logística y marketing en la industria de materiales eléctricos (Foto: Movant Connection)

Al referirse al vínculo entre áreas, Gonzalo comenta que “marketing se adapta a los tiempos de logística, porque el sector marca el ritmo real de la operación”. En esta entrevista repasa el estado actual de la industria de materiales eléctricos y los desafíos de abastecer obras e industrias con menor stock.

¿Cómo describirías el estado actual de las cadenas de suministro en las que participás?

Hoy la cadena de suministro de materiales eléctricos está marcada por la competencia entre productos importados y los desarrollados a nivel nacional. Muchas industrias locales están enfocadas en mejorar la eficiencia de sus procesos productivos para ofrecer calidad y costos competitivos frente a una enorme variedad de productos importados que ingresaron al país.

Es una etapa de transición: hay apertura, hay nuevas marcas y se está reconfigurando el equilibrio entre oferta nacional y externa. El desafío es adaptarse sin perder la capacidad de sostener la industria local.

¿Cuáles son los procesos críticos dentro de la distribución logística de materiales eléctricos?

El punto central es el tiempo. Obras, industrias o mantenimientos necesitan recibir todo el conjunto de materiales eléctricos sin demoras y en la secuencia adecuada.

Hoy las empresas evitan tener sobrestock porque ya no es conveniente inmovilizar tanta mercadería. La inflación dejó de ser un incentivo para comprar de más, y eso obliga a planificar mejor los abastecimientos y trabajar con tiempos más ajustados.

Tanto en obras como en plantas industriales, se priorizan los mantenimientos preventivos para evitar compras urgentes. Pero igual lleva tiempo coordinar todo, porque reunir los materiales necesarios —y que lleguen en conjunto— exige planificación fina.

¿Cómo impacta esta dinámica en el transporte y en la última milla?

Antes, al haber más sobreabastecimiento, se trabajaba con envíos más grandes y menos frecuentes. Hoy es al revés: transportes más chicos, mayor cantidad de movimientos y una última milla más activa.

Los clientes compran lo que necesitan en el momento, y eso genera más entregas de menor volumen. La logística se vuelve más ágil, pero también más exigente.

¿Cómo convivís en tu rol con logística y marketing dentro de la misma operación?

Son áreas distintas en el día a día, pero en muchos momentos están profundamente vinculadas. Cuando un producto está siendo subido a un barco en otro país, logística ya tiene un cronograma y marketing necesita preparar la presentación, el contenido web y la comunicación para cuando llegue al mercado.

Marketing acompaña a todas las áreas: compras, ventas y logística. Pero en general, se adapta a los tiempos de logística, porque el sector marca el ritmo real de la operación.

Para Gonzalo, "hoy la cadena de suministro de materiales eléctricos está marcada por la competencia entre productos importados y los desarrollados a nivel nacional" (Foto: Movant Connection)

¿Qué tipo de productos manejás y qué particularidades tiene la logística de materiales eléctricos?

La gama es muy amplia: materiales de iluminación, conectividad, productos para construcción, paneles solares y eficiencia energética, cables, interruptores termomagnéticos, protecciones eléctricas para hogares e industrias y demás.

Son productos que requieren seguridad eléctrica, certificaciones y disponibilidad constante. La demanda es diversa porque abastece obra pública, industria, construcción residencial y clientes finales.

¿Existen zonas de difícil acceso en estas operaciones?

Sí. Entregar en el centro de una ciudad es complejo y, al mismo tiempo, muchas grandes industrias están en zonas alejadas, en campos o corredores productivos con poca infraestructura.

Cuando se envía a un único punto en una zona remota, el costo logístico incide mucho en el precio final del producto. A veces se resuelve con logística propia; otras, con proveedores externos.

¿Cómo avanza la digitalización y la tecnología en tu día a día?

Está ganando muchísimo espacio. La presión por bajar costos y la menor dimensión del mercado obligan a ser más eficientes. Para eso, la tecnología es clave. Con tantos envíos de menor volumen, la última milla tiende a consolidarse: distintos proveedores entregando al mismo cliente, especialmente en zonas alejadas.

Estamos en un momento difícil para invertir en tecnología y máquinas, porque el mercado se percibe chico y ajustado. Pero es justamente ahora cuando estas inversiones tienen un retorno más rápido y se vuelven decisivas para crecer en el futuro.

La eficiencia logística va a ser un punto clave del desarrollo del sector. Quien invierta hoy, va a estar mejor posicionado mañana.

¿Qué consejo le darías a alguien que empieza a trabajar en logística de materiales eléctricos?

Lo primero es entender ellayout” del centro logístico: cómo acomodar la mercadería para reducir recorridos y agilizar la preparación de pedidos. Muchos productos salen juntos, aunque sean distintos, y eso hay que preverlo desde el diseño del depósito.

El segundo punto es evitar errores: códigos de barras, procesos claros y un equipo que conozca los consumos reales. Y, sobre todo, trabajar muy cerca del área comercial, porque escuchar al cliente define gran parte de las necesidades logísticas.

