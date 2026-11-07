Propone eliminar requisito a médicos subespecialistas para reducir listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social

Un nuevo proyecto de ley busca facilitar la incorporación de médicos subespecialistas a los centros de salud para contribuir a reducir las listas de espera de la CCSS. (Cortesía)

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Una nueva propuesta legislativa busca eliminar uno de los requisitos que deben cumplir los médicos subespecialistas en Costa Rica antes de ejercer su formación más avanzada, con el objetivo de facilitar su incorporación a los centros hospitalarios y contribuir a reducir las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La iniciativa es impulsada por la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Anna Katharina Müller Castro, junto con el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, y la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández.

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El proyecto plantea modificar el artículo 2 de la Ley de Servicio Social Obligatorio para Profesionales en Ciencias de la Salud, para que los médicos que concluyan una subespecialidad no tengan que realizar un tercer periodo de servicio social antes de ejercerla.

Actualmente, según la exposición de motivos de la propuesta, estos profesionales deben cumplir con el requisito durante su formación en medicina general y posteriormente al finalizar una especialidad.

La reforma pretende evitar que deban repetir el proceso después de completar una subespecialidad, permitiéndoles utilizar sus conocimientos en centros médicos que cuenten con el equipo y las condiciones necesarias para atender pacientes de mayor complejidad.

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¿Qué cambiaría para los médicos subespecialistas?

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que la eliminación del requisito se aplicaría únicamente a las subespecialidades médicas.

Esto significa que los médicos generales, los especialistas y los profesionales de otras disciplinas de ciencias de la salud contempladas en la legislación continuarían sujetos al servicio social obligatorio.

La diputada Anna Katharina Müller Castro explicó que la intención es aprovechar la formación de los profesionales que ya han cumplido este requisito durante etapas anteriores de su carrera.

“El propósito es eximir el requisito de un tercer periodo de servicio social obligatorio para los subespecialistas en medicina”, señaló la legisladora.

Müller insistió en que la propuesta no pretende eliminar el servicio social del sistema de salud, sino modificar su aplicación para quienes han completado una formación médica más especializada.

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Según los impulsores del proyecto, mantener esta exigencia retrasa la posibilidad de que los profesionales recién formados atiendan a pacientes que requieren conocimientos específicos.

La diputada Anna Katharina Müller Castro, del Partido Pueblo Soberano, impulsa la reforma junto con autoridades del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social.

Gobierno espera contribuir a reducir las listas de espera

El ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, defendió la iniciativa al considerar que Costa Rica necesita aprovechar de manera oportuna la preparación de los médicos que han invertido varios años en su formación.

“Necesitamos que la formación de nuestros médicos se traduzca en soluciones para los pacientes”, manifestó.

El jerarca explicó que los subespecialistas se preparan para atender enfermedades y procedimientos de alta complejidad, por lo que considera importante facilitar su incorporación a los establecimientos donde puedan utilizar esos conocimientos.

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“El país no puede desaprovechar ese talento recientemente formado”, agregó Sánchez.

La propuesta busca contribuir a disminuir los tiempos de espera para recibir determinados servicios especializados dentro de la CCSS.

CCSS respalda la propuesta legislativa

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mónica Taylor Hernández, también manifestó su respaldo al proyecto y destacó que la discusión debe centrarse en las necesidades de los pacientes y sus familias.

Según la jerarca, algunos médicos subespecialistas solicitaron esta modificación para evitar que la aplicación del requisito retrase el ejercicio de los conocimientos adquiridos.

“Detrás de este proyecto están los pacientes y sus familias. También están los subespecialistas quienes han hecho la solicitud de esta reforma para no postergar la puesta en práctica de los conocimientos que han adquirido con mucho esfuerzo”, expresó Taylor.

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La funcionaria agregó que “la prioridad debe ser que esa preparación se traduzca en atención para la gente”.

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, destacó la necesidad de que los conocimientos adquiridos por estos profesionales se traduzcan en atención para los pacientes. Crédito: Instagram Presidencia de la República

Reforma deberá avanzar en la Asamblea Legislativa

La propuesta representa un intento de modificar las condiciones legales para el ejercicio de determinadas subespecialidades médicas, sin alterar las obligaciones generales del servicio social para los demás profesionales.

Para entrar en vigor, la reforma deberá completar el procedimiento legislativo correspondiente y recibir la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Por ahora, se trata de una iniciativa y no de un cambio vigente en los requisitos profesionales.

Sus impulsores consideran que eliminar esta obligación adicional podría acelerar la disponibilidad de personal altamente capacitado en los hospitales, aunque su efecto real sobre las listas de espera dependerá también de las condiciones operativas y de contratación de la CCSS.

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