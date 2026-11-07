Guatemala

Guatemala gradúa a 175 jóvenes y amplía a siete departamentos un programa que vincula laboralmente al 85% de la cohorte

La ceremonia, encabezada por la presidenta en funciones Karin Herrera, reunió a egresados de ocho sedes y entidades aliadas en el Palacio Nacional de la Cultura de la capital guatemalteca

Un grupo de jóvenes con ropa formal sostiene carpetas azules abiertas que contienen documentos y mira hacia arriba
Guatemala graduó a 175 jóvenes del programa Oportunidades para Jóvenes Líderes para frenar la migración irregular. (Vicepresidencia de Guatemala)
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La Vicepresidencia de la República de Guatemala graduó a 175 jóvenes de la segunda cohorte del programa Oportunidades para Jóvenes Líderes, del que el 85% logró acceder a un empleo, una pasantía o una beca. La iniciativa busca que los participantes desarrollen un plan de vida en el país y encuentren alternativas a la migración irregular, según informó la institución durante la ceremonia realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, en la Ciudad de Guatemala.

La presidenta en funciones, Karin Herrera, encabezó el acto junto con representantes de la Fundación Carlos F. Novella, Children Emergency Relief International (CERI) y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap). También asistieron familiares de los graduados, empleadores vinculados a las pasantías y autoridades gubernamentales.

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Un total de 149 de los 175 egresados accedió a alguna modalidad de vinculación: pasantía, contratación directa o articulación con la beca Mi Primer Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. CERI indicó que 85 participantes ya habían comenzado a trabajar al momento de la clausura y que cada semana se sumaban nuevas incorporaciones laborales.

Un grupo de jóvenes con ropa formal sostiene carpetas azules abiertas que contienen documentos y mira hacia arriba
Guatemala graduó a 175 jóvenes del programa Oportunidades para Jóvenes Líderes para frenar la migración irregular. (Vicepresidencia de Guatemala)

Siete departamentos y ocho sedes para la segunda cohorte

El programa comenzó a rediseñarse en 2024 y se consolidó al año siguiente, cuando funcionaba únicamente en Guatemala y Chimaltenango. En 2026 extendió su alcance a Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Izabal, Suchitepéquez y Quetzaltenango, una expansión del 250% respecto de la cobertura inicial.

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Nery Franco, secretario general de la Vicepresidencia, explicó que el crecimiento territorial se reflejó en una segunda cohorte de 175 graduados, distribuidos en ocho sedes a cargo de Intecap y la organización FARO. La formación técnica se concentró en atención al cliente con especialidad en turismo, cocina variada, ventas y electricidad domiciliaria.

Las especialidades se eligieron tras un diagnóstico de las oportunidades de trabajo disponibles en cada territorio. El programa articuló la convocatoria y selección de los jóvenes, la capacitación técnica, el desarrollo de habilidades personales, el acompañamiento individual y la conexión con empleadores.

La Fundación Carlos F. Novella impartió talleres semanales sobre inteligencia emocional, autoestima, liderazgo, comunicación y resiliencia. También entregó kits escolares, refrigerios durante los tres meses de capacitación y traslados para los participantes de la sede de Escuintla.

CERI destinó cuatro gestoras de casos para seguir la asistencia, coordinar apoyos y atender situaciones de vulnerabilidad identificadas entre los jóvenes. Alberto Enrique Ubilla Sayes, director de la junta directiva de la Fundación Carlos F. Novella, precisó que 173 participantes de siete departamentos atravesaron las etapas de formación técnica, pasantías y acompañamiento.

“El ochenta y cinco por ciento de los participantes logró vincularse a una oportunidad de empleo, pasantía o beca”, afirmó Ubilla Sayes durante la ceremonia. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social colaboró con la elaboración de currículums y las postulaciones laborales, mientras que la Secretaría contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas participó en la prevención de adicciones.

La entidad EDVET intervino con acciones de prevención de violencia sexual, explotación y trata de personas. El alcalde de Esquipulas, Carlos Portillo, integró la mesa principal en representación de una de las municipalidades que brindaron apoyo logístico en su territorio.

Un grupo de jóvenes con ropa formal sostiene carpetas azules abiertas que contienen documentos y mira hacia arriba
Guatemala graduó a 175 jóvenes del programa Oportunidades para Jóvenes Líderes para frenar la migración irregular. (Vicepresidencia de Guatemala)

Sesenta y cinco pasantías con 32 empleadores

La conexión con el sector privado se impulsó mediante cuatro ruedas de empresarios realizadas en Esquipulas, Quetzaltenango, Chimaltenango y Escuintla. Esos encuentros derivaron en 65 pasantías con 32 empleadores, entre instituciones bancarias, cooperativas, restaurantes y hoteles.

Entre los graduados estuvieron Katy Méndez, formada en atención al cliente y turismo, quien ya trabaja en una empresa del sector; Dulce López, egresada del mismo curso en Esquipulas; y Jimmy Santiago Saracho Chay, quien destacó la oportunidad laboral obtenida tras su paso por la iniciativa.

Irasema Gómez se vinculó con un emprendimiento familiar de café, mientras que Sara Inés Tun Estrada expresó su intención de continuar con estudios universitarios. Caitlin McElroy, presidenta de CERI, relató el caso de una joven de Chimaltenango que completó el curso de cocina, consiguió empleo en un establecimiento de la localidad y desarrolló un negocio propio.

Herrera sostuvo que el programa reemplazó un modelo previo destinado exclusivamente a incorporar jóvenes al aparato estatal. “No todo mundo tiene que trabajar en el Estado, ni todos los jóvenes aspiran a trabajar en el Estado”, afirmó la Presidenta, al señalar que los participantes tienen aspiraciones distintas, entre ellas emprender, obtener becas en el extranjero o ingresar al mercado laboral.

La funcionaria aseguró que la convocatoria fue abierta y transparente, sin condicionamientos para quienes se postularon. “Ustedes participaron por voluntad propia. Nadie les dio la oportunidad solicitándoles algo más”, expresó en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura.

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