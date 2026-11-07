“Bukele, el pueblo haitiano le estará agradecido”: el contundente respaldo ciudadano al ejército salvadoreño en Puerto Príncipe

Cientos de ciudadanos marcharon por las calles de Puerto Príncipe con pancartas de apoyo al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, a quien solicitaron intensificar las operaciones contra las bandas armadas que asolan la capital haitiana.

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El día de ayer 6 de octubre, miles de ciudadanos en Haití salieron a las calles para manifestar su respaldo a la intervención militar de El Salvador y exigir una ofensiva total contra las bandas armadas que dominan la capital.

Las concentraciones, registradas en Puerto Príncipe y en ciudades del interior como Jérémie y Belladère, reflejan la desesperación de una sociedad asfixiada por el crimen organizado, mientras las fuerzas salvadoreñas continúan las tareas para localizar a cuatro militares desaparecidos desde mediados de octubre.

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El clamor popular se concentró en áreas metropolitanas duramente castigadas por la violencia, tales como Fort National, Poste Marchand y la avenida Poupelard. Allí, familias desplazadas exigieron al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que profundice las operaciones tácticas frente a la incapacidad de las autoridades locales para garantizar la seguridad.

“Me echaron de mi casa, no tengo a nadie con quien contar. Yo me dedicaba al comercio y podía mandar a mis hijos a la escuela, pero me robaron hasta la ropa interior, huí desnuda con mis hijos”, relató entre lágrimas una pobladora que abandonó el barrio de Carrefour-Feuilles, en el sureste de la capital haitiana, tras el asedio de los grupos criminales.

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En medio de cánticos y danzas al ritmo de bandas de Rara en Jérémie, la multitud coreó: “Rele Bukele pou mwen, m ap mouri” (“Llamen a Bukele por mí, me estoy muriendo”), con la advertencia de que la población quedará desamparada si las tropas detienen su avance. En la capital, entre pancartas que rezaban “Bukele, el pueblo haitiano le estará agradecido”, los manifestantes entonaron al unísono: “Lè yo wè Bukele, kè yo sote” (“Cuando ven a Bukele, se asustan”).

“Bukele, Haití le pertenece. Si no acelera las operaciones, moriremos. Debe seguir hasta erradicar a las bandas, hasta destruir a esos malvados que han matado a nuestros hijos, matan a nuestros maridos”, exclamó otra mujer que reside en un asentamiento precario tras sufrir el incendio intencional de su vivienda en agosto de 2023.

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Familias desplazadas por el accionar del crimen organizado se manifestaron para implorar mayor protección internacional frente a la violencia que forzó el abandono de sus hogares en barriadas como Carrefour-Feuilles.

El respaldo popular en las calles conecta directamente con el origen de la misión militar extranjera. La incursión del ejército salvadoreño en el país caribeño comenzó tras el ataque armado ocurrido el 18 de octubre de 2026 en el sector de Santo, dentro del distrito de Croix-des-Bouquets.

En ese punto, organizaciones armadas emboscaron un convoy de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una estructura que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante el ataque desaparecieron cuatro aerotécnicos centroamericanos, lo que motivó el desembarco de más de 2,000 efectivos equipados con vehículos blindados y soporte aéreo por orden de San Salvador; una presencia bélica que los manifestantes haitianos no perciben como una intromisión, sino como la única fuerza capaz de confrontar a las bandas y devolverles la seguridad perdida en sus comunidades.

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El primer ministro de Haití viajará a El Salvador para definir el futuro de la misión militar

La continuidad del contingente militar ingresará en una fase de diálogo diplomático a mediados de mes. El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, viajará el 16 y 17 de noviembre a la capital salvadoreña para evaluar la permanencia de los uniformados extranjeros, según confirmó el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en declaraciones concedidas a la agencia EFE.

Efectivos del contingente militar salvadoreño patrullan zonas estratégicas en Croix-des-Bouquets, donde mantienen operativos tácticos para dar con el paradero de los cuatro aerotécnicos desaparecidos tras una emboscada en octubre. REUTERS/Patrice Noel

Ulloa detalló que el jefe de gobierno de Haití acudirá a un encuentro internacional dedicado a la democracia, ocasión en la que ambas administraciones analizarán el curso de la misión: “Ya me confirmó el primer ministro y ahí vamos a tener la oportunidad de discutir cuál es el futuro de esta fuerza”. En la actualidad, el contingente no posee un calendario establecido para concretar su repliegue.

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De acuerdo con el vicepresidente salvadoreño, los batallones recuperaron terreno en Croix-des-Bouquets, una zona estratégica situada a unos 10 kilómetros de Puerto Príncipe. Ulloa sostuvo que las patrullas han procedido al despeje de las barriadas donde operaban las pandillas, una tarea que, según sus palabras, genera satisfacción tanto entre los residentes como en el gobierno anfitrión.