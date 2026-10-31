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Superclásico en La Bombonera: la logística detrás de las cámaras, el sonido y las calles

El partido arranca a las 15 con apertura de puertas cuatro horas antes, mientras técnicos y agentes de tránsito coordinarán accesos, señal internacional y salida del público hacia las avenidas

Logística en La Bombonera
Detrás de los 90 minutos funciona un dispositivo logístico que combina producción audiovisual, preparación del campo de juego y movilidad urbana en el barrio de La Boca (Foto: Movant Connection)
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Boca y River disputan mañana, desde las 15, una nueva edición del superclásico, por la fecha 15 del torneo local. Detrás de los 90 minutos funciona un dispositivo logístico que combina producción audiovisual, preparación del campo de juego y movilidad urbana en el barrio de La Boca.

La jornada empieza mucho antes del pitazo inicial. Las puertas del estadio se abren a las 11, cuatro horas antes del partido, y las autoridades recomendaron llegar con anticipación. Ese margen buscará escalonar el ingreso de un aforo cercano a los 57.000 espectadores, que no incluirá hinchada visitante, y repartir la demanda a lo largo de la mañana.

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Para agilizar la circulación se habilitarán carriles exclusivos para grupos familiares en cada uno de los accesos principales. La medida separará perfiles de asistentes con ritmos de desplazamiento distintos y buscará ayudar a reducir los tiempos de espera en los puntos de control, donde además se escanean los documentos de identidad.

Cámaras, audio y una señal que cruza fronteras

Mientras las tribunas todavía están vacías, los equipos técnicos ya estarán trabajando dentro del estadio. La transmisión televisiva requerirá el montaje previo de cámaras, cableado, enlaces y cabinas para relatores, además de pruebas de sonido ambiente con micrófonos que se distribuirán alrededor del campo y cerca de las tribunas.

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El estadio impone una condición propia: por su diseño, no permite filmar desde ambos costados del campo. Esa particularidad obliga a concentrar las posiciones de cámara en un solo sector principal y a planificar con precisión los ángulos de cobertura y las tomas complementarias para no perder ninguna zona del terreno.

La Bombonera
Mientras las tribunas todavía están vacías, los equipos técnicos ya estarán trabajando dentro del estadio (Foto: Shutterstock)

El alcance de la señal también condiciona la operación. En el clásico de abril, el partido se emitió en el resto de Latinoamérica por una señal internacional y en Estados Unidos por televisión paga y streaming, un esquema que se repetiría este domingo y exigirá coordinar horarios para cada mercado. En el país, los derechos corresponden a dos canales del paquete de fútbol.

Un campo de juego que se prepara durante días

El terreno tendrá su propio cronograma. El mantenimiento del césped, el marcado de líneas y la revisión de arcos y redes integrarán una rutina que se intensificará en las horas previas, al igual que el control de la iluminación y de los sistemas de sonido y pantallas que utiliza el público.

El clima suma una variable de planificación. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el domingo tendría una máxima cercana a los 23 grados y una probabilidad de lluvia de hasta 40% por la tarde y la noche, con posibles tormentas, un escenario que podría afectar el estado del terreno y la salida del público.

El arbitraje también requiere infraestructura. El encuentro estará a cargo de Nicolás Ramírez y contará con videoarbitraje, un sistema que depende de conectividad estable y del acceso en tiempo real a las mismas imágenes que genera la producción televisiva para revisar las jugadas.

Calles, accesos y el desafío de la desconcentración

Fuera del estadio, la circulación será el principal frente de trabajo. El dispositivo del Gobierno porteño involucra a más de 1.000 efectivos distribuidos en tres anillos perimetrales, cuya función incluye ordenar el desplazamiento peatonal y evitar aglomeraciones en las cuadras que rodean la cancha.

El esquema vial seguirá un patrón que se repite en cada edición. En 2024, los cortes de tránsito comenzaron a las 8, y el último plan detallado por la Ciudad fijó un cierre total en el perímetro de Hernandarias, Villafañe, Martín Rodríguez y Olavarría, con Montes de Oca, Paseo Colón y Huergo como vías alternativas.

La Bombonera por fuera
En las calles cercanas también habrá controles sobre el estacionamiento informal y la venta ambulante no autorizada (Foto: Shutterstock)

La salida será una de las etapas más sensible. En ese mismo plan, las avenidas Almirante Brown y Paseo Colón funcionaron con mano única hacia el norte entre Wenceslao Villafañe e Independencia durante una hora y media tras el partido, para canalizar el flujo vehicular hacia el centro porteño.

En las calles cercanas también habrá controles sobre el estacionamiento informal y la venta ambulante no autorizada, dos actividades que reducirán el espacio disponible en veredas y calzadas y ralentizarán la circulación en los momentos de mayor densidad de personas.

Con las puertas abiertas desde las 11, el inicio a las 15 y posibles lluvias hacia la tarde, el tramo más exigente de la jornada estará en la desconcentración, cuando la salida de miles de personas, el desarme de los equipos técnicos y la reapertura de calles coincidirán en el mismo perímetro de La Boca.

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