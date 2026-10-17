¿Qué es la logística agéntica y qué funciones puede asumir en el transporte y el comercio exterior?

El salto refleja el paso de las pruebas piloto a la operación diaria en almacenes, transporte y compras, aunque la adopción avanzaría más lento que la oferta disponible (Imagen: Movant Connection)

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La logística agéntica es el uso de agentes de inteligencia artificial que, además de analizar datos, toman decisiones y ejecutan tareas dentro de la cadena de suministro, como reprogramar un envío o emitir una orden de compra. Las proyecciones de mercado difundidas en abril de 2026 estiman que el gasto en software de gestión de la cadena con estas capacidades pasará de menos de 2.000 millones de dólares en 2025 a 53.000 millones en 2030.

Las mismas estimaciones prevén que el 60% de las empresas que utilizan software de abastecimiento habrá incorporado funciones de logística agéntica hacia 2030, frente al 5% registrado en 2025. El salto refleja el paso de las pruebas piloto a la operación diaria en almacenes, transporte y compras, aunque la adopción avanzaría más lento que la oferta disponible.

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¿Cómo funciona la logística agéntica y en qué se diferencia de la automatización?

La diferencia central está en la capacidad de acción. Las herramientas de inteligencia artificial que el sector usa desde hace años pronostican la demanda o sugieren niveles de inventario, pero dejan la ejecución en manos de un planificador. En la logística agéntica, el sistema evalúa la situación, elige una alternativa y la lleva adelante dentro de límites fijados por la empresa.

Tampoco se trata de un robot físico ni de un chatbot que responde consultas. Un agente de IA es un programa que recibe un objetivo, consulta distintas fuentes, como sistemas de gestión de almacenes o plataformas de seguimiento de carga, y encadena pasos para cumplirlo. Cuando varios agentes coordinan sus tareas, la logística agéntica pasa a hablar de orquestación multiagente.

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¿Qué tareas puede automatizar la logística agéntica en almacenes, rutas y aduanas?

En la planificación, la logística agéntica permite recalcular pronósticos y ajustar el abastecimiento a medida que cambian las ventas o los plazos de los proveedores. Si un insumo crítico se demora, un agente puede detectar el faltante, buscar existencias en otro depósito y proponer o generar una reposición sin esperar la revisión semanal del equipo.

En el transporte, la función principal de la logística agéntica es la gestión de excepciones. Ante una congestión portuaria, un corte de ruta o un vuelo cancelado, el sistema puede evaluar modos y trayectos alternativos, comparar costos de flete y avisar al cliente una nueva fecha estimada de entrega. Es un uso relevante en operaciones multimodales, donde una demora en un tramo afecta a los siguientes.

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En el comercio exterior, la logística agéntica puede revisar la consistencia de facturas, listas de empaque y certificados de origen antes de presentar una operación ante la aduana (Imagen: Shutterstock)

En el comercio exterior, la logística agéntica puede revisar la consistencia de facturas, listas de empaque y certificados de origen antes de presentar una operación ante la aduana, o controlar que la clasificación arancelaria declarada coincida con la descripción de la mercadería. El objetivo es reducir errores documentales que generan demoras y costos de almacenaje.

¿Cuánto cuesta implementar logística agéntica en una empresa?

El costo depende del alcance y del modelo elegido. Para desarrollos a medida, estimaciones internacionales de proveedores de software ubican una prueba piloto de logística agéntica, acotada a una sola tarea y una integración, entre 15.000 y 40.000 dólares. Un flujo con varios pasos y de dos a cuatro sistemas conectados va de 40.000 a 100.000 dólares.

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Estos valores corresponden a precios de mercados como el estadounidense y pueden variar en la región según el costo local de desarrollo. Otra vía es activar funciones de logística agéntica incluidas en plataformas de gestión ya contratadas, con un abono mensual que reemplaza parte de la inversión inicial.

Los despliegues a escala corporativa, con varios agentes coordinados y mayores exigencias de seguridad y monitoreo, parten de los 100.000 dólares y pueden superar los 300.000. A esa inversión inicial se suma el mantenimiento anual, que suele representar entre el 15% y el 25% del costo de desarrollo, además del consumo de infraestructura y las horas de supervisión humana.

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En Argentina y América Latina conviven sistemas heterogéneos, operadores de distinto tamaño y trámites de comercio exterior con alta carga documental (Ilustración: Shutterstock)

¿Qué necesita una empresa para aplicar logística agéntica?

El primer requisito es la calidad de los datos. Sin información confiable sobre stock, pedidos, tiempos de tránsito y tarifas, los agentes deciden sobre bases erróneas. Para que la logística agéntica funcione también hacen falta sistemas integrados, personal capacitado para trabajar con estas herramientas y reglas claras sobre qué decisiones requieren supervisión humana.

La planificación por etapas es otra condición. Las proyecciones del sector anticipan que más del 40% de los proyectos de IA agéntica iniciados se cancelará antes de fines de 2027 por costos crecientes, valor de negocio poco claro o controles de riesgo insuficientes. Por eso, la recomendación habitual es aplicar la logística agéntica primero en tareas repetitivas con resultados medibles.

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En Argentina y América Latina conviven sistemas heterogéneos, operadores de distinto tamaño y trámites de comercio exterior con alta carga documental. En ese contexto, la logística agéntica exige que transportistas, depósitos, despachantes y clientes compartan información en formatos compatibles, una integración tecnológica que funciona como condición previa a cualquier implementación.

Con la oferta de estas herramientas en plena expansión y costos de entrada que van desde pilotos acotados hasta desarrollos de varios cientos de miles de dólares, la logística agéntica se perfila como un cambio gradual en la cadena de suministro: primero en tareas puntuales y luego en procesos completos, con personas a cargo de validar las decisiones de mayor impacto.

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