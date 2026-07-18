Cómo se transporta el trofeo más valioso del fútbol: la logística detrás de la Copa del Mundo

Cada traslado implica coordinar vuelos, transporte terrestre, cronogramas de exhibición, controles de acceso y dispositivos de seguridad capaces de mantener la integridad del trofeo durante todo el recorrido (Imagen: Movant Connection)

El trofeo de la Copa del Mundo es uno de los objetos deportivos más reconocidos del planeta, pero también uno de los más protegidos. Detrás de cada aparición pública existe una compleja operación logística que comienza meses antes del inicio del torneo y que involucra transporte internacional, planificación, protocolos de seguridad y normas de manipulación extremadamente estrictas.

En la previa de la final del Mundial 2026, que se disputará el 19 de julio en el área metropolitana de Nueva York-Nueva Jersey, el recorrido del trofeo vuelve a poner en evidencia que mover una pieza de apenas 36,8 centímetros de altura y 6,175 kilogramos de peso, fabricada en oro de 18 quilates con una base de malaquita, requiere una coordinación comparable a la de otros bienes de altísimo valor.

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Del museo al estadio de la final

Fuera de los períodos de competición, el trofeo original permanece bajo custodia en el Museo del Fútbol Mundial, en Zúrich, Suiza. Sin embargo, cuando comienza el calendario previo a una Copa del Mundo abandona temporalmente su vitrina para iniciar una extensa gira internacional y luego trasladarse hacia el país anfitrión del torneo.

Para la edición 2026, el trofeo dejó el museo a comienzos del año para participar del World Cup Trophy Tour, una gira internacional que lo llevó por 30 asociaciones nacionales de fútbol y posteriormente por 38 ciudades de Canadá, Estados Unidos y México, incluidas las 16 sedes mundialistas y otras localidades seleccionadas para acercar la Copa al público.

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Cada traslado implica coordinar vuelos, transporte terrestre, cronogramas de exhibición, controles de acceso y dispositivos de seguridad capaces de mantener la integridad del trofeo durante todo el recorrido. A diferencia de otras piezas exhibidas en eventos deportivos, la Copa rara vez permanece sin supervisión directa.

Una gira internacional que exige precisión logística

La gira del trofeo no consiste únicamente en exhibir la Copa. Cada escala requiere acondicionar espacios para visitantes, definir recorridos internos, controlar los tiempos de permanencia y garantizar condiciones de conservación durante toda la exhibición.

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Además, el calendario suele ser muy ajustado. En pocas semanas el trofeo puede pasar por varios países y ciudades, alternando vuelos internacionales con traslados terrestres y presentaciones públicas prácticamente diarias.

Ese ritmo obliga a sincronizar múltiples actores: autoridades locales, organizadores, equipos de seguridad, operadores aeroportuarios y personal especializado en la custodia del trofeo. El objetivo es que cada presentación se realice sin demoras y que la Copa llegue puntualmente a su siguiente destino.

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Cuando comienza el calendario previo a una Copa del Mundo, el trofeo abandona temporalmente su vitrina para iniciar una extensa gira internacional y luego trasladarse hacia el país anfitrión del torneo (Foto: Shutterstock)

El sistema de transporte y protección

Aunque por razones de seguridad no se difunden todos los detalles del operativo, sí se conoce que durante sus desplazamientos el trofeo viaja protegido dentro de un baúl especialmente diseñado para minimizar riesgos durante el transporte y evitar daños provocados por golpes, vibraciones o cambios ambientales.

La Copa nunca viaja como un equipaje convencional. Cada movimiento forma parte de un operativo previamente planificado, con itinerarios definidos, custodia permanente y procedimientos de control antes, durante y después de cada traslado.

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El reducido tamaño del trofeo puede resultar engañoso. Su verdadero valor trasciende ampliamente el material con el que fue fabricado: representa el principal símbolo del deporte más popular del mundo, por lo que cualquier desplazamiento exige estándares de protección equivalentes a los utilizados para otros objetos patrimoniales de relevancia internacional.

¿Quiénes pueden tocar el trofeo original?

Uno de los aspectos más llamativos de la logística de la Copa es que muy pocas personas pueden manipular el trofeo original. Según el reglamento que rige la competencia, únicamente pueden sostenerlo los campeones del mundo, los jefes de Estado y un grupo muy reducido de personas especialmente autorizadas para su custodia y traslado.

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Por ese motivo, durante las muestras públicas los visitantes únicamente pueden observar el trofeo a corta distancia o fotografiarse junto a él, pero nunca tocarlo. Esta limitación también determina la cantidad de personas que intervienen en cada traslado y reduce considerablemente las posibilidades de contacto directo durante el recorrido internacional.

Qué sucede antes, durante y después de la premiación

El momento más esperado del recorrido llega minutos antes de la final del Mundial. La Copa permanece bajo resguardo hasta que es trasladada al estadio para la ceremonia de premiación. Allí permanece protegida hasta el instante en que el equipo campeón recibe el trofeo frente a millones de espectadores en todo el mundo.

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Sin embargo, ese no es el final del recorrido. Aunque los futbolistas celebran levantando el trofeo original sobre el campo de juego, ninguna selección conserva esa pieza de manera permanente. Desde que el actual diseño reemplazó al histórico Trofeo Jules Rimet en 1974, el original permanece bajo custodia de la entidad organizadora de la Copa del Mundo, independientemente de cuántos títulos obtenga una selección.

Una vez concluidas las celebraciones oficiales, el trofeo regresa a su lugar habitual de conservación en Zúrich, mientras que el campeón recibe una réplica oficial destinada a permanecer en poder de la federación nacional ganadora.

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De esta manera concluye un recorrido que puede extenderse durante varios meses y atravesar decenas de países. Detrás de una de las imágenes más icónicas del deporte existe una operación logística internacional donde cada traslado, cada exhibición y cada ceremonia responden a una planificación minuciosa destinada a proteger uno de los símbolos deportivos más valiosos y reconocibles del planeta.